Η ανάσυρση της σορού του 34χρονου δύτη από τα Λιμανάκια στη Βουλιαγμένη αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο, Σάββατο 28 Μαρτίου. Η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού έχει χαρακτηριστεί ιδιαίτερα απαιτητική, λόγω των επικίνδυνων συνθηκών που επικρατούν στο σημείο.

«Είχα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια, δεν μπορούσα να παραμείνω άλλο σε αυτό το σημείο. Πριν αναδυθώ, άφησα το σκούτερ μου να παρασυρθεί μέσα στη σήραγγα, μήπως καταφέρει με δύο σκούτερ ταυτόχρονα να βγει»

Η σορός του 34χρονου εντοπίστηκε την Τετάρτη 25 Μαρτίου, εγκλωβισμένη σε βάθος περίπου 30 μέτρων.

Η κάμερα που είχε μαζί του ο 34χρονος δύτης κατέγραψε, τις τελευταίες στιγμές του. Στο αποκαλούμενο «Πηγάδι του Διαβόλου», ένα από τα πιο επικίνδυνα υποθαλάσσια σημεία στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης, ο έμπειρος δύτης παγιδεύτηκε και δεν κατάφερε να επιστρέψει ποτέ στην επιφάνεια.

Βουλιαγμένη: «Χάθηκε σε δύο δευτερόλεπτα»

Μαζί του στη μοιραία κατάδυση βρισκόταν ένας φίλος του, ο οποίος κατάφερε να σωθεί.

«Γινόταν πιο δυνατό το ρεύμα και τον παρέσερνε στο εσωτερικό της σήραγγας. Είχαμε 3 μέτρα απόσταση και πριν προλάβω να αντιδράσω, μέσα σε δύο δευτερόλεπτα τον είδα να χάνεται από το οπτικό μου πεδίο» ανέφερε ο δύτης που ήταν συνοδός του 34χρονου.

Αν και οι δύο δύτες βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση, προσπάθησε να τον βοηθήσει ρίχνοντάς του ένα σκοινί, όμως αυτό δεν άντεξε και κόπηκε, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να βοηθηθεί ο 34χρονος.

«Το μπαλόνι έφτασε σε εκείνον. Έπιασε το σκοινί κι εκείνη την στιγμή τραβάω εγώ και τραβάει κι εκείνος από την άλλη μεριά. Όμως το σκοινί δεν άντεξε το βάρος και κόπηκε» σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Προσπάθησε για περίπου 40 λεπτά»

Όπως εξήγησε ο συνοδός δύτης μετά την πρώτη αποτυχημένη προσπάθεια να βοηθήσει τον 34χρονο, δεν τα παράτησε και προσπάθησε με άλλους τρόπους.

«Θυμήθηκα ότι κατεβαίνοντας είδα ένα χοντρό σκοινί, δεμένο στην κάθοδο του πηγαδιού. Ανέβηκα, το έκοψα από το πάνω σημείο, που ήταν δεμένο, το κατέβασα στην τρύπα και του το έδωσα. Έπιασε το σκοινί και τραβούσε κι εκείνος κι εγώ. Κάποια στιγμή έκανε χρήση του σκούτερ και τον είδα να με πλησιάζει. Τον είδα που έκανε προσπάθεια, αλλά δεν μπορούσε να προχωρήσει άλλο προς το μέρος μου και να ξεφύγει από τη δυνατή ροή του ρεύματος. Προσπάθησε αρκετά για περίπου 40 λεπτά. Κάποια στιγμή κινδύνευσα κι εγώ, γιατί έσπασε το κάγκελο που κρατιόμουν και ευτυχώς πρόλαβα και κρατήθηκα από το διπλανό κάγκελο» ανέφερε και συμπλήρωσε:

«Είχα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια, δεν μπορούσα να παραμείνω άλλο σε αυτό το σημείο. Πριν αναδυθώ, άφησα το σκούτερ μου να παρασυρθεί μέσα στη σήραγγα, μήπως καταφέρει με δύο σκούτερ ταυτόχρονα να βγει από τη σήραγγα. Και επίσης άφησα να παρασυρθεί και η εφεδρική μπουκάλα που είχα μαζί μου, μήπως μπορέσει να την χρησιμοποιήσει μέχρι να έρθει βοήθεια».