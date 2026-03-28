Χρήστος Δάντης: Ξανά στο νοσοκομείο – Η νέα εξέλιξη στην υγεία του

Ο Χρήστος Δάντης βρίσκεται ξανά στο νοσοκομείο, ενώ στο πλευρό του είναι η αγαπημένη του σύντροφος. Μάλιστα, η Ασημίνα Χατζηανδρέου δημοσίευσε βίντεο μέσα από το δωμάτιο του νοσοκομείου, όπου επέλεξε ένα τραγούδι για να περιγράψει την κατάσταση που βρίσκεται ο τραγουδιστής.

«Και με κερνάει ο πόνος “Μια απ’ τα ίδια”» έγραψε συνοδεύοντας το βίντεο με στίχους από το τραγούδι του Χρήστου Δάντη.

Χρήστος Δάντης: Οι δηλώσεις του για το πρόβλημα υγείας του

Ο Χρήστος Δάντης είχε κάνει ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram όπου εξηγούσε τους λόγους αποχής του από τις εμφανίσεις στις πίστες:

«Φίλοι μου, θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για τα μηνύματα και την αγάπη που μου στέλνετε αυτές τις μέρες.

Δυστυχώς η αποκατάσταση του χεριού μου θα πάρει περισσότερο χρόνο από όσο υπολογίζαμε.

Το κάταγμα ήταν πολύ σοβαρό και το χειρουργείο ακόμη πιο απαιτητικό, οπότε οι γιατροί μου συνέστησαν να μείνω εκτός εμφανίσεων για λίγο διάστημα», έγραψε ο Χρήστος Δάντης συμπληρώνοντας

«Για τον λόγο αυτό διακόπτω τις συναυλίες μου για περίπου ενάμιση μήνα.

Θα τα ξαναπούμε τέλη Απριλίου με αρχές Μαΐου, πιο δυνατοί. Σας ευχαριστώ πραγματικά για την υπομονή, την κατανόηση και τις όμορφες ευχές. Ανυπομονώ να τα πούμε από κοντά πολύ σύντομα», έγραψε την Πέμπτη 12 Μαρτίου.