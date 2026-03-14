Χρήστος Δάντης: «Διακόπτω τις συναυλίες μου για περίπου ενάμιση μήνα» – Τι συνέβη

Ο Χρήστος Δάντης αναγκάζεται να μείνει εκτός σκηνής μετά το πρόσφατο χειρουργείο στο χέρι του.

Ο τραγουδίστης με νέα ανακοίνωση του στα social media ενημερώνει το κοινό ότι θα πρέπει να απέχει από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις του.

Χρήστος Δάντης: «Θα τα ξαναπούμε τέλη Απριλίου – αρχές Μαΐου, πιο δυνατοί»

«Δυστυχώς η αποκατάσταση του χεριού μου θα πάρει περισσότερο χρόνο απ’ όσο υπολογίζαμε. Το κάταγμα ήταν πολύ σοβαρό και το χειρουργείο ακόμη πιο απαιτητικό, οπότε οι γιατροί μου συνέστησαν να μείνω εκτός εμφανίσεων για λίγο διάστημα.

Για τον λόγο αυτό διακόπτω τις συναυλίες μου για περίπου ενάμιση μήνα. Θα τα ξαναπούμε τέλη Απριλίου – αρχές Μαΐου, πιο δυνατοί.

Σας ευχαριστώ πραγματικά για την υπομονή, την κατανόηση και τις όμορφες ευχές. Ανυπομονώ να τα πούμε από κοντά πολύ σύντομα.»

Το δύσκολο χειρουργείο

Ο Χρήστος Δάντης είχε δηλώσει για την κατάσταση της υγείας του, όταν βγήκε από το χειρουργείο, πριν λίγες εβδομάδες:

«Όταν θυμάμαι σε ποια κατάσταση μπήκα στην Ευρωκλινική Αθηνών το βράδυ της Πέμπτης, με το χέρι σχεδόν διαλυμένο και σκέφτομαι πόσο γρήγορα θα ανέβω ξανά στη σκηνή την Παρασκευή που έρχεται… μόνο ευγνωμοσύνη μπορώ να νιώσω», σημείωσε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

«Το τεράστιο ευχαριστώ ανήκει στον χειρουργό μου και σε όλο το επιτελείο του, αν και είναι λίγο μπροστά σε αυτό που έκαναν για μένα. Με χειρούργησαν και μου “έδωσαν” πίσω το χέρι μου και τη δυνατότητα να επιστρέψω εκεί που ανήκω: στη σκηνή! Ευχαριστώ από καρδιάς».