Χρήστος Δάντης: Το σοβαρό χειρουργείο στο χέρι του – Πότε επιστρέφει στις εμφανίσεις του

Ο Χρήστος Δάντης το μεσημέρι της Τετάρτης 18 Φεβρουαρίου έκανε την πρώτη του ανάρτηση μετά την περιπέτεια της υγείας του.

Ο τραγουδιστής ευχαρίστησε τον θεράποντα γιατρό του και ανακοίνωσε στους θαυμαστές του ότι επιστρέφει στη σκηνή την Παρασκευή.

Χρήστος Δάντης: Η ανάρτηση μετά την περιπέτιεα της υγείας του

«Όταν θυμάμαι σε ποια κατάσταση μπήκα στην Ευρωκλινική Αθηνών το βράδυ της Πέμπτης, με το χέρι σχεδόν διαλυμένο και σκέφτομαι πόσο γρήγορα θα ανέβω ξανά στη σκηνή την Παρασκευή που έρχεται… μόνο ευγνωμοσύνη μπορώ να νιώσω.

Το “τεράστιο ευχαριστώ” ανήκει στον χειρουργό Γιώργο Μάζη και σε όλο το επιτελείο του, αν και είναι λίγο μπροστά σε αυτό που έκαναν για μένα.

Με χειρούργησαν και μου “έδωσαν” πίσω το χέρι μου και τη δυνατότητα να επιστρέψω εκεί που ανήκω: στη σκηνή!

Ευχαριστώ από καρδιάς.

Τα λέμε στον Σταυρό του Νότου plus την Παρασκευή 20/09», έγραψε στην ανάρτησή του ο Χρήστος Δάντης.

Στο πλευρό του η σύντροφος του

Από την πρώτη στιγμή, η Ασημίνα Χατζηανδρέου βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό του, στηρίζοντάς τον στην περιπέτεια υγείας του.

Η ίδια είχε ενημερώσει το κοινό για το ατύχημα μέσα από προηγούμενη ανάρτησή της, αποκαλύπτοντας ότι ο τραγουδιστής έσπασε το χέρι του και θα έπρεπε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Μετά το χειρουργείο, θέλησε να μοιραστεί ένα τρυφερό στιγμιότυπο μέσα από το δωμάτιο του νοσοκομείου, δείχνοντας πως παραμένει στο πλευρό του χωρίς να τον αφήνει στιγμή.