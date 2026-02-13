Χρήστος Δάντης: Σοβαρό ατύχημα για τον τραγουδιστή που τον οδηγεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο

Ένα ατύχημα είχε ο Χρήστος Δάντης, όπως έκανε γνωστό η σύντροφός του, Ασημίνα Χατζηανδρέου.

Ο τραγουδιστής έσπασε το χέρι του και θα υποβληθεί σε έκτακτη χειρουργική επέμβαση. Για αυτόν τον λόγο ακυρώνεται η σημερινή του εμφάνιση στον Σταυρό του Νότου, αλλά και η αυριανή στο Ηράκλειο Κρήτης.

Η ανάρτηση της συντρόφου του

«Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι λόγω ατυχήματος του Χρήστου Δάντη, ο οποίος υπέστη σπάσιμο στο χέρι, η προγραμματισμένη σημερινή συναυλία στον Σταυρό του Νότου ακυρώνεται, όπως και η αυριανή στο Ηράκλειο Κρήτης.

Κατόπιν ιατρικής σύστασης και επειδή πρέπει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση άμεσα δεν μπορεί να πραγματοποιήσει τις δύο εμφανίσεις.

Εκ μέρους του Χρήστου Δάντη ζητούμε συγγνώμη για την ακύρωση των δύο προσεχών εμφανίσεων και σας ευχαριστούμε θερμά για την κατανόηση και τη στήριξή σας», έγραψε η Ασημίνα Χατζηανδρέου στην ανάρτησή της για το ατύχημα του Χρήστου Δάντη.

Χρήστος Δάντης: Στο πλευρό του η σύντροφος

Η Ασημίνα Χατζηανδρέου στέκεται στο πλευρό του, όπως έκανε στο παρελθόν και ο Χρήστος Δάντης, τόσο στις επαγγελματικές της επιτυχίες όσο και στις προσωπικές της στιγμές.

Φήμες θέλουν τον τραγουδιστή να ετοιμάζεται να ντυθεί ξανά γαμπρός στο πλευρό της, από τη στιγμή μάλιστα που η Ασημίνα Χατζηανδρέου εμφανίζεται τον τελευταίο χρόνο με ένα εντυπωσιακό μονόπετρο στο χέρι της.

Ωστόσο, κανείς από τους δύο τους δεν έχουν επιβεβαιώσει η διαψεύσει τη φήμη.