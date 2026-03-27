26.03.2026 | 21:10
Σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε στο Κολυμπάρι
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 27.03.2026]
Ημερήσια 27 Μαρτίου 2026, 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 27.03.2026]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
Σύντομες συζητήσεις: Μπορεί ένας άγνωστος να μας αλλάξει τη ζωή;

Σύντομες συζητήσεις: Μπορεί ένας άγνωστος να μας αλλάξει τη ζωή;

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Το ξέρω πως έχεις μεγάλη ανάγκη από τους άλλους να σε ακούσουν. Το θέμα είναι ο τρόπος σου είναι σωστός; Γιατί αν όχι, τότε μην απορείς με τις αποστάσεις που δημιουργούνται μεταξύ σας. Προσπάθησε να προσεγγίσεις διαφορετικά κάποια θέματα. Αφού βλέπεις ότι ο τωρινός τρόπος δεν σε θέλει, τι το ζορίζεις; Τα οικονομικά πάνε καλά!

DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος στην οικογένεια, γιατί η ατμόσφαιρα εκεί είναι αρκετά τεταμένη. Μην αρχίσεις τις μπηχτές λόγω του ότι είναι πολλά τα παράπονα που έχεις και θέλεις να κάνεις. Μην κάνεις το μωρό, περιμένοντας πότε θα ακουστεί η κατάλληλη κουβέντα, προκειμένου να αρχίσεις να φωνάζεις. Γενικώς μην την χάνεις την ψυχραιμία σου.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Για σήμερα απαιτείται προσοχή στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς. Επειδή έχεις μεγάλη ενόχληση με διάφορα, πρέπει να προσέχεις το πώς απαντάς, για να μην το κάνεις και τόσο εμφανές πια. Βρες λύσεις μόνος σου μεν, δώσε χρόνο να δεις πώς θα κινηθούν και οι απέναντι δε. Ασχολήσου λίγο με τα θέματα που αφορούν το σπίτι σου.

DON’TS: Μην συζητάς για τρίτους πίσω από την πλάτη τους, παρόλο που αντιλαμβάνεσαι ότι ορισμένοι το κάνουν αυτό για σένα, γιατί η ένταση στην ατμόσφαιρα μετά δεν θα μαζεύεται από καμία πλευρά! Μην αφήνεις τίποτα να υπονοείται. Κοινώς μίλα όσο πιο ξεκάθαρα μπορείς! Παράλληλα, μην αγνοείς το ένστικτό σου, γιατί όλο και κάτι ξέρει!

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Δώσε βάση στα συναισθήματα. Αν υπάρχουν θέματα μεταξύ εσού και της παρέας που σε έχουν ενοχλήσει, τότε συζήτησέ τα. Δεν πειράζει αν έχουν γίνει ξανά τέτοιες συζητήσεις. Θες το καλύτερο και αυτό είναι τέλειο! Και θα ξεκαθαρίσεις το τοπίο γύρω σου, αλλά και θα ξαλαφρώσεις λόγω του ότι θα πετάξεις κάποια βάρη από πάνω σου, έτσι;

DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος προς τον τρόπο με τον οποίο αντιδράς στα όσα ακούς, γιατί αν και πρόκειται για ήρεμη μέρα, η ένταση δεν απουσιάζει κι εντελώς. Μη διστάσεις να εκφράσεις τα πιο δημιουργικά σου κομμάτια. Μην αγνοείς τις γνωριμίες που έχεις κάνει τελευταία, καθώς μπορείς να επωφεληθείς αρκετά, αν επενδύσεις λιγάκι σε αυτές.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Όλα καλά σήμερα, μέχρι το σημείο που θα συνειδητοποιήσεις ότι έχεις πληγώσει κόσμο και κοσμάκη τελευταία με τον τρόπο σου! Ούπς! Είδες τι συμβαίνει όταν δεν προσέχεις την συμπεριφορά σου; Άρα, αν είσαι κι εσύ κάπως δυσαρεστημένος με τους απέναντι, πρόσεξε πολύ τον τρόπο με τον οποίο θα το εκφράσεις αυτό. Θέλουμε ηρεμία!

DON’TS: Μη γίνεις απότομος λόγω του ότι νιώθεις απογοητευμένος από την αχαριστία που επικρατεί στην ατμόσφαιρα. Ωστόσο, αν σου δοθεί κάποια ευκαιρία, μη διστάσεις να το συζητήσεις αυτό. Ήρεμα και ωραία όμως, ναι; Πάντως οι φίλοι σου είναι διατεθειμένοι και ανοιχτοί να σε ακούσουν, να το ξέρεις. Μην καταπιέζεις τη δημιουργικότητά σου.

Λέων

Λέων

DO’S: Προσπάθησε να κρατήσεις και σήμερα κάποιες αποστάσεις. Καλό είναι να αναλάβεις τις ευθύνες που σου αναλογούν, ναι; Στα επαγγελματικά, κάνε τις κατάλληλες επαφές, έτσι ώστε να μπορέσεις να επεκτείνεις κάπως τα πλάνα σου. Βέβαια καλό είναι επεκτείνεις και τα «κονέ» σου. Κοινώς τις γνωριμίες και τις διασυνδέσεις που ήδη έχεις.

DON’TS: Μην αναπαράγεις στο κεφάλι σου σκηνικά που σε έχουν πληγώσει. Μη γίνεσαι επιθετικός σε σκηνικά που σου αναφέρουν ορισμένοι. Ό,τι έγινε, έγινε! Ίσως θελήσουν κάποιοι να σου κάνουν παράπονα, μην τους πάρεις από τα μούτρα! Μη γίνεσαι απόλυτος, αν θέλεις να γεφυρώσεις το χάσμα μεταξύ εσού και ορισμένων ατόμων γύρω σου.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Πάρε κάποιες αποστάσεις από αυτούς που συνειδητοποιείς ότι δεν μπορείς να εμπιστευτείς. Στην τελική τι να τους κάνεις, σωστά; Γενικώς πρέπει να περάσεις λίγο χρόνο μόνος, για να βρεις τι αξίζει τον χρόνο και την προσοχή σου. Άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεσαι, για να μπορέσεις να δεις λίγο πιο καθαρά τα πράγματα γύρω σου.

DON’TS: Μην έρθεις σε έντονη αντιπαράθεση μέσω συζητήσεων με τους φίλους σου, γιατί μπορεί να ανοίξουν ξανά θέματα που νόμιζες πως είχαν κλείσει. Ναι καλά! Μην απαντάς στα παράπονα που γίνονται με έντονο τρόπο, γιατί θα δημιουργήσεις μία περίεργη κατάσταση. Βέβαια μέσα από αυτή ίσως και να προκύψουν κάποια ξεκαθαρίσματα.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Αν έχεις κάποια παράπονα που θέλεις να τα βγάλεις από μέσα σου, τότε κάντο, απλά με ήρεμο τρόπο. Σταμάτα να μπλέκεσαι σε υποθέσεις που δεν σε αφορούν άμεσα με την πρόφαση ότι θέλεις να βοηθήσεις κάποια άτομα εκεί, γιατί μετά όλο αυτό σου γυρνάει μπούμερανγκ. Εγώ λέω να εστιάσεις στους φίλους σου και σε κάτι το δημιουργικό.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, έρχονται στο προσκήνιο κάποια θέματα. Το θέμα είναι πως δεν πρέπει να τα πάρεις προσωπικά και να νιώσεις ότι εσύ είσαι ο στόχος. Μπορεί και να μην ισχύει! Ωστόσο υπάρχουν κάποια άτομα που προσπαθούν να σε εκθέσουν, παρότι στο παρελθόν τα είχες στηρίξει. Μην ξανά μιλήσεις σε αυτά τα άτομα! Κάπου ένα ώπα!

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Πρόσεχε τις συζητήσεις που ανοίγονται μέσα στη μέρα, γιατί μπορούν εύκολα να εξελιχθούν σε ολόκληρο καβγά. Σήμερα ίσως βγουν κάποιες αλήθεια στη φόρα. Αυτές είναι που μπορούν να ξεκαθαρίσουν το τοπίο. Άρα όλα καλά! Εστίασε στα επαγγελματικά. Διοχέτευσε την έντασή σου πάνω σε κάτι το δημιουργικό. Προσπάθησε να εκφραστείς.

DON’TS: Μην αφήνεις την ένταση που νιώθεις όλο και να μεγαλώνει ή να μένει χωρίς διαχείριση, γιατί μπορεί να σου δημιουργήσει πολλά προβλήματα! Μην θεωρείς πως χάνεις άτομα από δίπλα σου ή πως κάποιοι παρεξηγούνται και παίρνουν προσωπικά τα όσα τους λες. Μην αρχίσεις τις μπηχτές τώρα για πράγματα που έχουν συμβεί πιο παλιά!

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Αντιλαμβάνεσαι από το πρωί ότι η ατμόσφαιρα είναι λίγο έντονη σήμερα. Άρα φρόντισε να πάρεις αποστάσεις ασφαλείας. Έστω μέχρι να βρεις τον καταλληλότερο τρόπο, για να πεις αυτά που έχεις να πεις. Εγώ λέω να εστιάσεις σε οτιδήποτε είναι δημιουργικό και μπορεί να σε κάνει να χαλαρώσεις, καθώς είναι κάτι που έχεις ανάγκη. Φλέρταρε!

DON’TS: Μην αφήσεις τα πιο βαθιά θέματα συζήτησης που ανοίγονται να σου ξυπνήσουν ξανά κάποιες ανασφάλειες ή και τραύματα από το παρελθόν, γιατί τότε το μόνο σίγουρο είναι ότι θα ανοίξεις το στόμα σου και θα πεις πολλά! Τώρα αυτό είναι καλό; Όχι, ειδικά αν γίνεις έντονος και δείξεις με υπερβολικό τρόπο την απογοήτευσή σου, έτσι;

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Σήμερα είναι μια καλή μέρα να καθίσεις κάτω και να ακούσεις αυτά που έχω να σου πουν οι άλλοι. Βέβαια για να βρεθεί λύση, πρέπει να είσαι σε θέση να εκφράσεις κι εσύ αυτά που θες, έτσι; Άρα τα ειρωνικά σχόλια κομμένα! Πάρε αποστάσεις, για να μπορέσεις να βρεις την ουσία των πραγμάτων. Δώσε έμφαση στα οικονομικά και στη δημιουργία.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, κάποιοι συνάδελφοι αποφασίζουν να κάνουν κάποια παράπονα. Μην τα πάρεις προσωπικά και μην θεωρείς πως σε στοχοποιούν. Να σου θυμίσω ότι υπάρχει ελευθερία λόγου; Κατανοώ ότι έχεις βάλει σε προτεραιότητα τα προσωπικά σου ζητήματα και θέλεις να τα επιλύσεις, οπότε ενοχλείσαι. Μην το δείξεις αυτό έντονα.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Πρέπει να κάτσεις φρόνιμος, αλλά δεν θα το κάνεις, γιατί όλο και κάτι σε ενοχλεί. Συχνό φαινόμενο αυτό, να το κοιτάξεις! Αν νιώθεις την ένταση να μεγαλώνει μέσα σου ή έχεις αγανακτήσει, δεν σου φταίει κανείς να ακούει την γκρίνια σου, έτσι; Επιπλέον πρέπει να δουλέψεις με τις ανασφάλειές σου. Άλλαξε λίγο και τον τρόπο σκέψης σου.

DON’TS: Μη γίνεσαι γκρινιάρης λόγω του ότι και πολλές δουλειές έχεις να κάνεις, αλλά και λύσεις πρέπει να βρεις. Το θέμα είναι ότι πρέπει να τα κάνεις μόνος σου όλα αυτά. Νομίζω πως αυτό σε ενοχλεί περισσότερο από όλα, σωστά; Άρα μήπως να μην αρνείσαι να δεχτείς βοήθεια; Αλλιώς κάτσε και κάνε παρέα με την κούραση που σου προκαλείται.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Μήπως πρέπει να διαχειριστείς τις ανασφάλειές σου, προκειμένου να σταματήσεις να είσαι έντονος με τους ανθρώπους γύρω σου; Πάρε μέρος σε διάφορες συζητήσεις, καθώς μέσω αυτών είναι που θα αντιληφθείς ότι κάποια πράγματα τα έχεις καταλάβει εντελώς λάθος. Κάνε τις κατάλληλες αλλαγές – προσαρμογές. Γίνε πιο δημιουργικός.

DON’TS: Δεν χρειάζεται να γκρινιάζεις και να κάνεις παράπονα για να τραβήξεις την προσοχή Το ξέρεις αυτό, έτσι; Δε νομίζω! Ειδικά σήμερα αυτό δεν φαίνεται. Μην εκνευριστείς, αν δεις ότι οι γύρω σου δεν σε βοηθούν να βρεις λύση στα θέματα που σε απασχολούν. Δεν έχουν και άδικο, καθώς εσύ τα μεγαλοποιείς μέσα στο κεφάλι σου. Δεν είναι κάτι!

Wall Street: Πτώση άνω των 450 μονάδων για τον Dow – Πετρέλαιο και γεωπολιτική πιέζουν

Wall Street: Πτώση άνω των 450 μονάδων για τον Dow – Πετρέλαιο και γεωπολιτική πιέζουν

Σύντομες συζητήσεις: Μπορεί ένας άγνωστος να μας αλλάξει τη ζωή;

Σύντομες συζητήσεις: Μπορεί ένας άγνωστος να μας αλλάξει τη ζωή;

Τραμπ: Αναστολή για 10 ημέρες των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν

Τραμπ: Αναστολή για 10 ημέρες των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν

«Τα μάτια του είναι λίγο τρελά» – Η Μελάνια, η Μπριζίτ και το ρομπότ που το έλεγαν «Σχήμα 3»
«Τα μάτια του είναι λίγο τρελά» - Η Μελάνια, η Μπριζίτ και το ρομπότ που το έλεγαν «Σχήμα 3»

Με τη συνοδεία ρομπότ σε σύνοδο για την Τεχνητή Νοημοσύνη εμφανίστηκε η Μελάνια Τραμπ και μια ειδική στην ανάγνωση χειλιών αποκαλύπτει τους κρυφούς διαλόγους της αίθουσας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Θάνατος Έπσταϊν: «Νεκρές» κάμερες, αδιάφοροι φρουροί
Τι έγινε τη νύχτα που πέθανε ο Έπσταϊν; «Νεκρές» κάμερες, αδιάφοροι φρουροί και ύποπτες κινήσεις

Νέα έγγραφα για τον θάνατο του Τζέφρι Έπσταϊν φωτίζουν παραλείψεις, ύποπτες κινήσεις και κενά ασφαλείας που κρατούν ανοιχτή την υπόθεση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της σειράς «Χάρι Πότερ» – Δείτε το βίντεο
Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της σειράς «Χάρι Πότερ» – Δείτε το βίντεο

Η νέα τηλεοπτική σειρά βασίζεται στα επτά βιβλία της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ με την πρώτη σεζόν, που αποτελείται από οκτώ επεισόδια, να έχει τίτλο «Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος».

Πώς είναι να είσαι η κόρη της Κέιτ Μος; – Η Λίλα, το πάρτι των 50ων γενεθλίων, οι αδυναμίες και τα μυστικά
Πώς είναι να είσαι η κόρη της Κέιτ Μος; - Η Λίλα, το πάρτι των 50ων γενεθλίων, οι αδυναμίες και τα μυστικά

Η Λίλα Μος δίνει πληροφορίες εκ των έσω -Τι έκανε στο πάρτι των 50ων γενεθλίων της μητέρας της, ποια είναι η μοναδική της αδυναμία και τι κρύβει το μοντέλο από το μοναδικό της παιδί;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το μυστικό ημερολόγιο, το ποτό και οι Κένεντι: Τελικά η Μέριλιν Μονρόε δολοφονήθηκε;
Το μυστικό ημερολόγιο, το ποτό και οι Κένεντι: Τελικά η Μέριλιν Μονρόε δολοφονήθηκε;

Ο Μάικ Ροθμίλερ, πρώην ντετέκτιβ του LAPD και νυν συγγραφέας, ζητάει να ανοίξει ξανά ο φάκελος του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε - βασισμένος στα στοιχεία του βιβλίου του Bombshell από το 2021

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τα «μαγειρέματα» με τον Ποινικό Κώδικα, το σκάνδαλο των υποκλοπών και η διάψευση που «φούντωσε» τη συζήτηση
Τα «μαγειρέματα» με τον Ποινικό Κώδικα, το σκάνδαλο των υποκλοπών και η διάψευση που «φούντωσε» τη συζήτηση

«Ράβει κοστούμι» η κυβέρνηση για αλλαγή του Ποινικού Κώδικα ώστε να μην οδηγηθούν στη φυλακή οι καταδικασθέντες για το σκάνδαλο των υποκλοπών; Κατηγορηματικά «όχι» λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης που επιχειρώντας να κλείσει το θέμα, άνοιξε τη συζήτηση…

Η Σερβική Ομποσπονδία προσπαθεί να «κλέψει» τον Στογιάκοβιτς από την Ελλάδα
Ταξίδι στις ΗΠΑ οι Σέρβοι για τον γιο του Στογιάκοβιτς που θέλει και η Ελλάδα

Σερβικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας θα ταξιδέψει στις ΗΠΑ προκειμένου να μιλήσει με τον γιο του Στογιάκοβιτς και να τον πείσει να διαλέξει την Εθνική Σερβίας, αντί της Ελλάδας.

Μέσα στην αίρεση Heaven’s Gate: 29 χρόνια από τη χειρότερη μαζική αυτοκτονία στις ΗΠΑ
Μέσα στην αίρεση Heaven's Gate: 29 χρόνια από τη χειρότερη μαζική αυτοκτονία στην ιστορία των ΗΠΑ

Πριν από περίπου τρεις δεκαετίες 39 μέλη της αίρεσης Heaven's Gate έβαζαν τέλος στη ζωή τους, πιστεύοντας ότι το πνεύμα τους θα επιβιβαστεί σε ένα διαστημόπλοιο που θα τους πάει στο Επόμενο Επίπεδο

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ομιλία Τραμπ προς τιμήν της Ελληνικής Ομογένειας για τον εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου
Ομιλία Τραμπ προς τιμήν της Ελληνικής Ομογένειας για τον εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου

«Σήμερα γιορτάζουμε την φιλία με την Ελλάδα και τη συνεργασία με τους Αμερικανούς που θέλουμε να ξανακάνουμε την Αμερική μεγάλη ξανά», είπε ο Τραμπ.

Οι «βόμβες» Ντίλιαν για το σκάνδαλο των υποκλοπών και η προσπάθεια απαξίωσης των λεγομένων του
Οι «βόμβες» Ντίλιαν για το σκάνδαλο των υποκλοπών και το «κουμπί πανικού» στο κυβερνητικό στρατόπεδο

Σφίγγει ο κλοιός μετά τις νέες ευθείες «βολές» από τον Ταλ Ντίλιαν που εκθέτουν ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό. Σε θέση άμυνας τα κυβερνητικά στελέχη προσπαθούν να σβήσουν τη «φωτιά» δια της… απαξίωσης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Φωτιά σε μπάζα και σκουπίδια δίπλα σε καταυλισμό στον Ασπρόπυργο
Φωτιά σε μπάζα και σκουπίδια δίπλα σε καταυλισμό στον Ασπρόπυργο

Τρεις διαφορετικές εστίες σε μπάζα και σκουπίδια εκδηλώθηκαν δίπλα στον καταυλισμό της Νέας Ζωής στον Ασπρόπυργο - Με την επέμβαση των Αρχών η φωτιά περιορίστηκε πριν λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις

Στη Ρίο Άβε ο Μάνσα παίρνει αυτό που χρειαζόταν ώστε να γυρίσει έτοιμος
Στη Ρίο Άβε ο Μάνσα παίρνει αυτό που χρειαζόταν ώστε να γυρίσει έτοιμος

Ο Μάνσα μέσα από την Ρίο Άβε παίρνει αυτό ακριβώς που χρειαζόταν, έχοντας έτσι την ευκαιρία το καλοκαίρι να αποτελέσει μια πολύ καλή λύση για τον Μεντιλίμπαρ και τον Ολυμπιακό της επόμενης σεζόν.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Δίκη υποκλοπών: Η κατάθεση Ράμμου και πως η ΕΥΠ εμπόδισε την έρευνα της ΑΔΑΕ για τις υποκλοπές
Δίκη υποκλοπών: Η κατάθεση Ράμμου και πως η ΕΥΠ εμπόδισε την έρευνα της ΑΔΑΕ για τις υποκλοπές

Από τα πρακτικά της δίκης των υποκλοπών έχει τεράστιο ενδιαφέρον η κατάθεση του Χρήστου Ράμμου, πρώην επικεφαλής της ΑΔΑΕ, στην οποία αποδεικνύεται ότι η ΕΥΠ δεν επέτρεψε κανέναν έλεγχο από την Αρχή, παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις του πρωθυπουργού.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Γυναίκες στο Στρατό: Η θητεία ξεκινά τον Ιούνιο – Οι αιτήσεις και το ενδιαφέρον σε αριθμούς και τα προνόμια
Γυναίκες στο Στρατό: Η θητεία ξεκινά τον Ιούνιο – Οι αιτήσεις και το ενδιαφέρον σε αριθμούς και τα προνόμια

Το βίντεο του ΓΕΣ για την εθελοντική θητεία των γυναικών στο Στρατό Ξηράς έγινε «viral» και όλοι περιμένουν τον τελικό αριθμό των αιτήσεων από γυναίκες που θέλουν να ντυθούν στο χακί για 12 μήνες.

LIVE: Πολωνία – Αλβανία
LIVE: Πολωνία – Αλβανία

LIVE: Πολωνία – Αλβανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πολωνία – Αλβανία για τα playoffs του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

LIVE: Ουκρανία – Σουηδία
LIVE: Ουκρανία – Σουηδία

LIVE: Ουκρανία – Σουηδία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ουκρανία – Σουηδία για τα playoffs του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

LIVE: Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία
LIVE: Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία

LIVE: Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία για τα playoffs του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Τουρκία – Ρουμανία 1-0: «Βλέπουν» Μουντιάλ με Καντίογλου οι Τούρκοι
Τουρκία – Ρουμανία 1-0: «Βλέπουν» Μουντιάλ με Καντίογλου οι Τούρκοι

Με γκολ του Καντίογλου στο 53', η Τουρκία του Μοντέλα νίκησε 1-0 τη Ρουμανία στο γήπεδο της Μπεσίκτας κι έγινε η πρώτη ομάδα που περνάει στους τελικούς των ευρωπαϊκών πλέι οφ για πρόκριση στο Μουντιάλ

Νέες καταγγελίες κατά του γνωστού γκαλερίστα – Συνεχίζεται η έρευνα για τον Γιώργο Τσαγκαράκη
Νέες καταγγελίες κατά του γνωστού γκαλερίστα – Συνεχίζεται η έρευνα για τον Γιώργο Τσαγκαράκη

Η υπόθεση με τη σύλληψη του Γιώργου Τσαγκαράκη με τους εκατοντάδες πλαστούς πίνακες έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στον χώρο της τέχνης, αναδεικνύοντας τα κενά στον έλεγχο αυθεντικότητας.

Νέες κατηγορίες κατά του Μαδούρο προαναγγέλλει ο Τραμπ – Στον ανακριτή ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας
Νέες κατηγορίες κατά του Μαδούρο προαναγγέλλει ο Τραμπ – Στον ανακριτή ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας

«Φαντάζομαι ότι θα ακολουθήσουν και άλλες δίκες, δεδομένου ότι δεν έχουν ασκήσει δίωξη παρά μόνο για ένα μέρος όσων έκανε ο Μαδούρο. Θα υπάρξουν κι άλλες υποθέσεις, όπως πιθανότατα ξέρετε» είπε.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026
