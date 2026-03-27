Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 27.03.2026]
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Το ξέρω πως έχεις μεγάλη ανάγκη από τους άλλους να σε ακούσουν. Το θέμα είναι ο τρόπος σου είναι σωστός; Γιατί αν όχι, τότε μην απορείς με τις αποστάσεις που δημιουργούνται μεταξύ σας. Προσπάθησε να προσεγγίσεις διαφορετικά κάποια θέματα. Αφού βλέπεις ότι ο τωρινός τρόπος δεν σε θέλει, τι το ζορίζεις; Τα οικονομικά πάνε καλά!
DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος στην οικογένεια, γιατί η ατμόσφαιρα εκεί είναι αρκετά τεταμένη. Μην αρχίσεις τις μπηχτές λόγω του ότι είναι πολλά τα παράπονα που έχεις και θέλεις να κάνεις. Μην κάνεις το μωρό, περιμένοντας πότε θα ακουστεί η κατάλληλη κουβέντα, προκειμένου να αρχίσεις να φωνάζεις. Γενικώς μην την χάνεις την ψυχραιμία σου.
Ταύρος
DO’S: Για σήμερα απαιτείται προσοχή στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς. Επειδή έχεις μεγάλη ενόχληση με διάφορα, πρέπει να προσέχεις το πώς απαντάς, για να μην το κάνεις και τόσο εμφανές πια. Βρες λύσεις μόνος σου μεν, δώσε χρόνο να δεις πώς θα κινηθούν και οι απέναντι δε. Ασχολήσου λίγο με τα θέματα που αφορούν το σπίτι σου.
DON’TS: Μην συζητάς για τρίτους πίσω από την πλάτη τους, παρόλο που αντιλαμβάνεσαι ότι ορισμένοι το κάνουν αυτό για σένα, γιατί η ένταση στην ατμόσφαιρα μετά δεν θα μαζεύεται από καμία πλευρά! Μην αφήνεις τίποτα να υπονοείται. Κοινώς μίλα όσο πιο ξεκάθαρα μπορείς! Παράλληλα, μην αγνοείς το ένστικτό σου, γιατί όλο και κάτι ξέρει!
Δίδυμοι
DO’S: Δώσε βάση στα συναισθήματα. Αν υπάρχουν θέματα μεταξύ εσού και της παρέας που σε έχουν ενοχλήσει, τότε συζήτησέ τα. Δεν πειράζει αν έχουν γίνει ξανά τέτοιες συζητήσεις. Θες το καλύτερο και αυτό είναι τέλειο! Και θα ξεκαθαρίσεις το τοπίο γύρω σου, αλλά και θα ξαλαφρώσεις λόγω του ότι θα πετάξεις κάποια βάρη από πάνω σου, έτσι;
DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος προς τον τρόπο με τον οποίο αντιδράς στα όσα ακούς, γιατί αν και πρόκειται για ήρεμη μέρα, η ένταση δεν απουσιάζει κι εντελώς. Μη διστάσεις να εκφράσεις τα πιο δημιουργικά σου κομμάτια. Μην αγνοείς τις γνωριμίες που έχεις κάνει τελευταία, καθώς μπορείς να επωφεληθείς αρκετά, αν επενδύσεις λιγάκι σε αυτές.
Καρκίνος
DO’S: Όλα καλά σήμερα, μέχρι το σημείο που θα συνειδητοποιήσεις ότι έχεις πληγώσει κόσμο και κοσμάκη τελευταία με τον τρόπο σου! Ούπς! Είδες τι συμβαίνει όταν δεν προσέχεις την συμπεριφορά σου; Άρα, αν είσαι κι εσύ κάπως δυσαρεστημένος με τους απέναντι, πρόσεξε πολύ τον τρόπο με τον οποίο θα το εκφράσεις αυτό. Θέλουμε ηρεμία!
DON’TS: Μη γίνεις απότομος λόγω του ότι νιώθεις απογοητευμένος από την αχαριστία που επικρατεί στην ατμόσφαιρα. Ωστόσο, αν σου δοθεί κάποια ευκαιρία, μη διστάσεις να το συζητήσεις αυτό. Ήρεμα και ωραία όμως, ναι; Πάντως οι φίλοι σου είναι διατεθειμένοι και ανοιχτοί να σε ακούσουν, να το ξέρεις. Μην καταπιέζεις τη δημιουργικότητά σου.
Λέων
DO’S: Προσπάθησε να κρατήσεις και σήμερα κάποιες αποστάσεις. Καλό είναι να αναλάβεις τις ευθύνες που σου αναλογούν, ναι; Στα επαγγελματικά, κάνε τις κατάλληλες επαφές, έτσι ώστε να μπορέσεις να επεκτείνεις κάπως τα πλάνα σου. Βέβαια καλό είναι επεκτείνεις και τα «κονέ» σου. Κοινώς τις γνωριμίες και τις διασυνδέσεις που ήδη έχεις.
DON’TS: Μην αναπαράγεις στο κεφάλι σου σκηνικά που σε έχουν πληγώσει. Μη γίνεσαι επιθετικός σε σκηνικά που σου αναφέρουν ορισμένοι. Ό,τι έγινε, έγινε! Ίσως θελήσουν κάποιοι να σου κάνουν παράπονα, μην τους πάρεις από τα μούτρα! Μη γίνεσαι απόλυτος, αν θέλεις να γεφυρώσεις το χάσμα μεταξύ εσού και ορισμένων ατόμων γύρω σου.
Παρθένος
DO’S: Πάρε κάποιες αποστάσεις από αυτούς που συνειδητοποιείς ότι δεν μπορείς να εμπιστευτείς. Στην τελική τι να τους κάνεις, σωστά; Γενικώς πρέπει να περάσεις λίγο χρόνο μόνος, για να βρεις τι αξίζει τον χρόνο και την προσοχή σου. Άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεσαι, για να μπορέσεις να δεις λίγο πιο καθαρά τα πράγματα γύρω σου.
DON’TS: Μην έρθεις σε έντονη αντιπαράθεση μέσω συζητήσεων με τους φίλους σου, γιατί μπορεί να ανοίξουν ξανά θέματα που νόμιζες πως είχαν κλείσει. Ναι καλά! Μην απαντάς στα παράπονα που γίνονται με έντονο τρόπο, γιατί θα δημιουργήσεις μία περίεργη κατάσταση. Βέβαια μέσα από αυτή ίσως και να προκύψουν κάποια ξεκαθαρίσματα.
Ζυγός
DO’S: Αν έχεις κάποια παράπονα που θέλεις να τα βγάλεις από μέσα σου, τότε κάντο, απλά με ήρεμο τρόπο. Σταμάτα να μπλέκεσαι σε υποθέσεις που δεν σε αφορούν άμεσα με την πρόφαση ότι θέλεις να βοηθήσεις κάποια άτομα εκεί, γιατί μετά όλο αυτό σου γυρνάει μπούμερανγκ. Εγώ λέω να εστιάσεις στους φίλους σου και σε κάτι το δημιουργικό.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, έρχονται στο προσκήνιο κάποια θέματα. Το θέμα είναι πως δεν πρέπει να τα πάρεις προσωπικά και να νιώσεις ότι εσύ είσαι ο στόχος. Μπορεί και να μην ισχύει! Ωστόσο υπάρχουν κάποια άτομα που προσπαθούν να σε εκθέσουν, παρότι στο παρελθόν τα είχες στηρίξει. Μην ξανά μιλήσεις σε αυτά τα άτομα! Κάπου ένα ώπα!
Σκορπιός
DO’S: Πρόσεχε τις συζητήσεις που ανοίγονται μέσα στη μέρα, γιατί μπορούν εύκολα να εξελιχθούν σε ολόκληρο καβγά. Σήμερα ίσως βγουν κάποιες αλήθεια στη φόρα. Αυτές είναι που μπορούν να ξεκαθαρίσουν το τοπίο. Άρα όλα καλά! Εστίασε στα επαγγελματικά. Διοχέτευσε την έντασή σου πάνω σε κάτι το δημιουργικό. Προσπάθησε να εκφραστείς.
DON’TS: Μην αφήνεις την ένταση που νιώθεις όλο και να μεγαλώνει ή να μένει χωρίς διαχείριση, γιατί μπορεί να σου δημιουργήσει πολλά προβλήματα! Μην θεωρείς πως χάνεις άτομα από δίπλα σου ή πως κάποιοι παρεξηγούνται και παίρνουν προσωπικά τα όσα τους λες. Μην αρχίσεις τις μπηχτές τώρα για πράγματα που έχουν συμβεί πιο παλιά!
Τοξότης
DO’S: Αντιλαμβάνεσαι από το πρωί ότι η ατμόσφαιρα είναι λίγο έντονη σήμερα. Άρα φρόντισε να πάρεις αποστάσεις ασφαλείας. Έστω μέχρι να βρεις τον καταλληλότερο τρόπο, για να πεις αυτά που έχεις να πεις. Εγώ λέω να εστιάσεις σε οτιδήποτε είναι δημιουργικό και μπορεί να σε κάνει να χαλαρώσεις, καθώς είναι κάτι που έχεις ανάγκη. Φλέρταρε!
DON’TS: Μην αφήσεις τα πιο βαθιά θέματα συζήτησης που ανοίγονται να σου ξυπνήσουν ξανά κάποιες ανασφάλειες ή και τραύματα από το παρελθόν, γιατί τότε το μόνο σίγουρο είναι ότι θα ανοίξεις το στόμα σου και θα πεις πολλά! Τώρα αυτό είναι καλό; Όχι, ειδικά αν γίνεις έντονος και δείξεις με υπερβολικό τρόπο την απογοήτευσή σου, έτσι;
Αιγόκερως
DO’S: Σήμερα είναι μια καλή μέρα να καθίσεις κάτω και να ακούσεις αυτά που έχω να σου πουν οι άλλοι. Βέβαια για να βρεθεί λύση, πρέπει να είσαι σε θέση να εκφράσεις κι εσύ αυτά που θες, έτσι; Άρα τα ειρωνικά σχόλια κομμένα! Πάρε αποστάσεις, για να μπορέσεις να βρεις την ουσία των πραγμάτων. Δώσε έμφαση στα οικονομικά και στη δημιουργία.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, κάποιοι συνάδελφοι αποφασίζουν να κάνουν κάποια παράπονα. Μην τα πάρεις προσωπικά και μην θεωρείς πως σε στοχοποιούν. Να σου θυμίσω ότι υπάρχει ελευθερία λόγου; Κατανοώ ότι έχεις βάλει σε προτεραιότητα τα προσωπικά σου ζητήματα και θέλεις να τα επιλύσεις, οπότε ενοχλείσαι. Μην το δείξεις αυτό έντονα.
Υδροχόος
DO’S: Πρέπει να κάτσεις φρόνιμος, αλλά δεν θα το κάνεις, γιατί όλο και κάτι σε ενοχλεί. Συχνό φαινόμενο αυτό, να το κοιτάξεις! Αν νιώθεις την ένταση να μεγαλώνει μέσα σου ή έχεις αγανακτήσει, δεν σου φταίει κανείς να ακούει την γκρίνια σου, έτσι; Επιπλέον πρέπει να δουλέψεις με τις ανασφάλειές σου. Άλλαξε λίγο και τον τρόπο σκέψης σου.
DON’TS: Μη γίνεσαι γκρινιάρης λόγω του ότι και πολλές δουλειές έχεις να κάνεις, αλλά και λύσεις πρέπει να βρεις. Το θέμα είναι ότι πρέπει να τα κάνεις μόνος σου όλα αυτά. Νομίζω πως αυτό σε ενοχλεί περισσότερο από όλα, σωστά; Άρα μήπως να μην αρνείσαι να δεχτείς βοήθεια; Αλλιώς κάτσε και κάνε παρέα με την κούραση που σου προκαλείται.
Ιχθύες
DO’S: Μήπως πρέπει να διαχειριστείς τις ανασφάλειές σου, προκειμένου να σταματήσεις να είσαι έντονος με τους ανθρώπους γύρω σου; Πάρε μέρος σε διάφορες συζητήσεις, καθώς μέσω αυτών είναι που θα αντιληφθείς ότι κάποια πράγματα τα έχεις καταλάβει εντελώς λάθος. Κάνε τις κατάλληλες αλλαγές – προσαρμογές. Γίνε πιο δημιουργικός.
DON’TS: Δεν χρειάζεται να γκρινιάζεις και να κάνεις παράπονα για να τραβήξεις την προσοχή Το ξέρεις αυτό, έτσι; Δε νομίζω! Ειδικά σήμερα αυτό δεν φαίνεται. Μην εκνευριστείς, αν δεις ότι οι γύρω σου δεν σε βοηθούν να βρεις λύση στα θέματα που σε απασχολούν. Δεν έχουν και άδικο, καθώς εσύ τα μεγαλοποιείς μέσα στο κεφάλι σου. Δεν είναι κάτι!
