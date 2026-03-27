Πριν τη μοιραία πτήση – Ο τελευταίος άνθρωπος που μίλησε με τους JFK Jr. και Κάρολιν Μπεσέτ
Πριν τη μοιραία πτήση – Ο τελευταίος άνθρωπος που μίλησε με τους JFK Jr. και Κάρολιν Μπεσέτ

Ο πιλότος Κάιλ Μπέιλι περιγράφει στο People τι είδε καθώς ο JFK Jr. επιβιβαζόταν στο αεροπλάνο του για την τελευταία του πτήση, στις 16 Ιουλίου 1999.

Έφη Αλεβίζου
Άνοια: Μαγειρέψτε στο σπίτι & μειώστε τον κίνδυνο κατά 25%

Άνοια: Μαγειρέψτε στο σπίτι & μειώστε τον κίνδυνο κατά 25%

Στις 16 Ιουλίου 1999, ο Κάιλ Μπέιλι, 25 ετών τότε, βρισκόταν στο αεροδρόμιο του Έσεξ Κάντρι στο Κάλντγουελ του Νιου Τζέρσεϊ. Είχε προγραμματίσει να πετάξει για το Μάρθας Βίνεγιαρντ νωρίς το απόγευμα, αλλά άλλαξε γνώμη λόγω των καιρικών συνθηκών. Ενώ βρισκόταν ακόμα στο αεροδρόμιο φροντίζοντας το αεροπλάνο του, ο Μπέιλι είδε τον JFK Jr. και την κουνιάδα του, Λόρεν Μπεσέτ, να φτάνουν με το λευκό καμπριολέ Hyundai του Τζον, ακολουθούμενοι λίγο αργότερα από την Κάρολιν Μπεσέτ Κένεντι με ένα αυτοκίνητο τύπου town car.

Ο Τζον είχε προγραμματίσει να πετάξει εκείνο το βράδυ, πρώτα στο Μάρθας Βίνεγιαρντ για να αφήσει τη Λόρεν, και στη συνέχεια να συνεχίζει μαζί με την Κάρολιν στο Χάινις Πορτ για τον γάμο του ξαδέλφου του Ρόρι Κένεντι, που θα γινόταν την επόμενη μέρα.

Εκείνη την εποχή, ο JFK Jr. βρισκόταν στη διαδικασία εκπαίδευσης για πτήσεις με όργανα και πέταγε σύμφωνα με τους κανόνες οπτικής πτήσης (VFR).

Γύρω στις 4 το απόγευμα

Ο Μπέιλι, 52 ετών σήμερα, αναλυτής αεροπορικών θεμάτων για το Fox News και άλλα μέσα ενημέρωσης, μοιράζεται τις λεπτομέρειες εκείνης της νύχτας και του τραγικού της τέλους σε ένα νέο βιβλίο, με τίτλο Witness: JFK Jr’s Fatal Flight, το οποίο εκδόθηκε από τον ίδιο στο Amazon.

Όπως θυμάται ο Μπέιλι, γύρω στις 4 το απόγευμα της 16ης Ιουλίου 1999, ακύρωσε τα σχέδιά του να πετάξει για το Μάρθας Βίνεγιαρντ.

«Η ομίχλη γινόταν όλο και πιο πυκνή καθώς η θερμοκρασία ανέβαινε και η ανησυχία μου ήταν ότι η ομίχλη που σχηματίζεται κατά μήκος της ακτής θα μπορούσε να εμφανιστεί γρήγορα», λέει στο People. «Φοβόμουν ήταν ότι, αν η ομίχλη κάλυπτε τα πάντα καθώς πλησίαζα στο νησί, δεν θα υπήρχε τρόπος να διατηρήσω οπτική επαφή με το αεροδρόμιο κατά την προσέγγιση».

«Χρειάζεσαι οπτικό ορίζοντα για να διατηρήσεις σταθερή πτήση», εξηγεί.

Η νύχτα της 16ης Ιουλίου 1999 ήταν «ήσυχη» λέει ο Μπέιλι, ο οποίος είδε τον Τζον να κάνει τους τυπικούς ελέγχους πριν την πτήση. Μετά, λέει, «είδα τον Τζον και την Κάρολιν να έχουν μια συζήτηση στο πλάι του υπόστεγου»

Γύρω στις 8 το βράδυ

Γύρω στις 8 το βράδυ εκείνης της ημέρας, ο Μπέιλι είδε τον Τζον να φτάνει στο αεροδρόμιο, ντυμένο με ένα λευκό μπλουζάκι και ένα καπέλο του μπέιζμπολ φορεμένο ανάποδα. Περπατούσε με ένα δεκανίκι, αφού την προηγούμενη μέρα του είχαν βγάλει τον γύψο από τον αστράγαλο (μετά από ένα ατύχημα που είχε πάθει το καλοκαίρι κάνοντας αλεξίπτωτο πλαγιάς).

«Τον έβλεπα συχνά στο αεροδρόμιο, και την Κάρολιν επίσης», σημειώνει ο Μπέιλι. «Ο Τζον είχε μαζί του τον σκύλο του, Φράιντεϊ. Όλοι τον γνώριζαν φυσικά, αλλά τον άφηναν ήσυχο. Εξέπεμπε ο ίδιος αυτή την κουλ αύρα. Τον έβλεπες, για παράδειγμα, να μιλάει στο καρτοτηλέφωνο και ήταν εύκολο να μη συνειδητοποιήσεις καν ποιος ήταν».

Η νύχτα της 16ης Ιουλίου 1999 ήταν «ήσυχη» λέει ο Μπέιλι, ο οποίος είδε τον Τζον να κάνει τους τυπικούς ελέγχους πριν την πτήση. Μετά, λέει, «είδα τον Τζον και την Κάρολιν να έχουν μια συζήτηση στο πλάι του υπόστεγου».

«Πριν το καταλάβω, έβαλε μπροστά» συνεχίζει ο Μπέιλι. «Άκουσα τη μηχανή να ανεβάζει στροφές και είδα το αεροπλάνο να απογειώνεται και να κάνει τις τελικές στροφές, κατευθείαν προς τα ανατολικά, με κατεύθυνση το Λονγκ Άιλαντ Σάουντ».

«Ο ουρανός ήταν βαθύ πορτοκαλί και ο ήλιος έδυε», θυμάται. «Ήταν πολύ ομιχλώδης, ζεστός και υγρός. Θυμάμαι ότι σκέφτηκα: “Ελπίζω να έχει έναν εκπαιδευτή μαζί του”».

Το Piper Saratoga του Τζον απογειώθηκε στις 8:38 μ.μ. εκείνο το βράδυ

Αυτό που ο Μπέιλι δεν ήξερε ήταν ότι νωρίτερα εκείνη την ημέρα, ο Τζον είχε πει στον εκπαιδευτή πτήσεων του ότι δεν τον χρειαζόταν και ότι θα το «έκανε μόνος του».

Όταν ο Μπέιλι ξύπνησε το επόμενο πρωί, θυμάται: «Ήταν υπέροχα, δεν υπήρχε ούτε ένα σύννεφο στον ουρανό. Έλεγξα τον καιρό μεταξύ 6 και 7 π.μ. σε έναν σταθμό εξυπηρέτησης πτήσεων της FAA, για να μάθω την πρόγνωση και να δω αν μπορούσα να πετάξω».

«Πριν ακούσω οτιδήποτε άλλο, υπήρχε μια ειδοποίηση για αγνοούμενο αεροπλάνο», λέει. «Ένα κόκκινο και λευκό Piper Saratoga που αναχώρησε από το αεροδρόμιο του Έσεξ Κάντρι γύρω στις 8:40 το βράδυ με τον τάδε αριθμό ουράς. Η καρδιά μου βυθίστηκε γιατί ήταν ο αριθμός ουράς του Τζον».

Πέντε ημέρες αργότερα, τα συντρίμμια του Piper Saratoga του Τζον βρέθηκαν στον Ατλαντικό Ωκεανό, περίπου επτά μίλια νοτιοδυτικά του Μάρθας Βίνεγιαρντ, και τα πτώματα των τριών επιβατών ανασύρθηκαν από τον βυθό του ωκεανού.

Η ομίχλη και η νύχτα

Η τελική έκθεση της Αεροπορικής Έρευνας της NTSB κατέληξε στο συμπέρασμα: «Η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών καθορίζει ως πιθανή αιτία του ατυχήματος την αδυναμία του πιλότου να διατηρήσει τον έλεγχο του αεροπλάνου κατά τη διάρκεια της κατάβασης πάνω από το νερό τη νύχτα, η οποία ήταν αποτέλεσμα χωρικού αποπροσανατολισμού. Παράγοντες που συνέβαλαν στο ατύχημα ήταν η ομίχλη και το σκοτάδι».

*Με στοιχεία από people.com

Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέα βουτιά για την αγορά, ξεπερνούν το 10% οι απώλειες του Μαρτίου

Άνοια: Μαγειρέψτε στο σπίτι & μειώστε τον κίνδυνο κατά 25%

Άνοια: Μαγειρέψτε στο σπίτι & μειώστε τον κίνδυνο κατά 25%

Πυρά Βανς σε Νετανιάχου: Πούλησες έναν εύκολο πόλεμο στον Τραμπ

Ρόμπερτ Πάουελ - Ο 81χρονος «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» σε μια σπάνια εμφάνιση

Ένας μικρός κινηματογράφος στο Halstead του Έσεξ δημοσίευσε μια φωτογραφία σύμφωνα με την οποία ο Ρόμπερτ Πάουελ βρέθηκε σε εκδήλωση Q&A με αφορμή την ειδική προβολή της ταινίας «The 39 Steps».

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Πότε και πού θα γίνει ο γάμος της – Πόσοι οι καλεσμένοι -Τι λέει η ίδια
Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά εκκλησίας με τον αγαπημένο της Γιάννη Καραβασάνη. «Θα το παλέψω να έρθουν 100 καλεσμένοι», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Η 90χρονη Ούρσουλα Άντρες, και τα 23 εκατ. δολάρια που έκαναν φτερά – «Με φλέρταραν και με κόρταραν»
Το πρώτο «Bond Girl», η ηθοποιός Ούρσουλα Άντρες, κατέθεσε ποινική καταγγελία εναντίον του αποθανόντος διαχειριστή της περιουσίας της, Έρικ Φρέιμοντ, τον Ιανουάριο. Σήμερα, υπάρχει μια εξήληξη.

Josephine: «Με τον Νίνο υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος» – Τι λέει για την επανασύνδεση
Η Josephine μιλά για την επανασύνδεση με τον τραγουδιστή. Στο νέο της τραγούδι με τον Νίνο, με τίτλο «Τι κάνεις;», αποκάλυψε πως πρόκειται για ένα κομμάτι με έντονο προσωπικό στοιχείο.

«Τα μάτια του είναι λίγο τρελά» – Η Μελάνια, η Μπριζίτ και το ρομπότ που το έλεγαν «Σχήμα 3»
Με τη συνοδεία ρομπότ σε σύνοδο για την Τεχνητή Νοημοσύνη εμφανίστηκε η Μελάνια Τραμπ και μια ειδική στην ανάγνωση χειλιών αποκαλύπτει τους κρυφούς διαλόγους της αίθουσας.

Θάνατος Έπσταϊν: «Νεκρές» κάμερες, αδιάφοροι φρουροί
Νέα έγγραφα για τον θάνατο του Τζέφρι Έπσταϊν φωτίζουν παραλείψεις, ύποπτες κινήσεις και κενά ασφαλείας που κρατούν ανοιχτή την υπόθεση

Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της σειράς «Χάρι Πότερ» – Δείτε το βίντεο
Η νέα τηλεοπτική σειρά βασίζεται στα επτά βιβλία της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ με την πρώτη σεζόν, που αποτελείται από οκτώ επεισόδια, να έχει τίτλο «Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος».

Καλάβρυτα: Επιχείρηση απεγκλωβισμού οδηγών λόγω έντονης χιονόπτωσης – Χιονοθύελλα στο χιονοδρομικό κέντρο
Το ύψος του χιονιού στον δρόμο που οδηγεί στο χιονοδρομικό κέντρο στα Καλάβρυτα είναi αρκετά μεγάλο, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να έχει καταστεί αδύνατη.

Με σχολικές τσάντες στα χέρια οι Ιρανοί πριν το φιλικό με τη Νιγηρία – Σκόραρε ο Ταρέμι (vids)
Οι Ιρανοί τίμησαν τα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους μετά από πυραυλικό χτύπημα σε δημοτικό σχολείο θηλέων στη Μινάμπ – Σκόραρε ο Ταρέμι, βασικός ο Μπρούνο στο φιλικό Ιράν – Νιγηρία.

Οι στόχοι του Ισραήλ στο Ιράν και οι δυσκολίες
Το Ιράν χαρακτηρίζεται εδώ και χρόνια ως «υπαρξιακή απειλή» από το Ισραήλ. Το Ισραήλ έθεσε σαφείς στόχους από την έναρξη του πολέμου, έχοντας ανάγκη τις ΗΠΑ για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του.

Υπόθεση revenge porn – Ιωάννα Τούνη: Οκτώ φορές προβλήθηκε το επίμαχο βίντεο στη δικαστική αίθουσα
Κατά τη σημερινή ακροαματική διαδικασία προβλήθηκε το επίμαχο βίντεο στο στάδιο των αναγνωστέων εγγράφων, ενώ απολογήθηκε και ο πρώτος από τους δύο κατηγορούμενους.

LIVE: Ελλάδα Κ21 – Μάλτα Κ21
LIVE: Ελλάδα Κ21 – Μάλτα Κ21. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα Κ21 – Μάλτα Κ21 για τα προκριματικά του U21 EURO 2027. Μετάδοση από το EΡΤ Sports 3.

Τέμπη: «Ο χώρος ήταν από πριν ακατάλληλος για αυτήν την δίκη» λέει ο Βαγγέλης Βλάχος – «Πού πήγαν τα 1,6 εκατ. ευρώ;»
Ο συγγενής θύματος του δυστυχήματος των Τεμπών αποκάλυψε φωτογραφικά ντοκουμέντα για την αίθουσα που γίνεται η δίκη, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση γνώριζε την ακαταλληλότητα του χώρου.

Ο φόβος νέων αποκαλύψεων για τις υποκλοπές στοιχειώνει το Μαξίμου
Πολλά «γαλάζια» στελέχη θεωρούν ότι τα πράγματα είναι πλέον σοβαρά για την κυβέρνηση. Σε κατ' ιδίαν συζητήσεις, κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν πως αν υπάρξουν και νέες αποκαλύψεις για τις υποκλοπές, τότε μαζί με άλλες υποθέσεις, θα διαμορφώσουν ένα κλίμα εξαιρετικά αρνητικό για το Μαξίμου. 

Κέρκυρα: 47χρονος έκρυβε ναρκωτικά στον προφυλακτήρα του αυτοκινήτου – Επιτέθηκε στους αστυνομικούς κατά τη σύλληψη
Ο 47χρονος αλλοδαπός εντοπίστηκε να κινείται με το όχημά του περιφερειακά της πόλης στην Κέρκυρα και ακινητοποιήθηκε - Αναζητείται συνεργός του

Τέμπη: «Μήπως εσείς δεν θέλετε να γίνει η δίκη;» – Αιχμές Πλακιά προς Γεωργιάδη και Φλωρίδη
Ο Νίκος Πλακιάς που έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του στο πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών πήρε θέση στη συζήτηση για την καταλληλότητα της αίθουσας της δίκης, υπογραμμίζοντας ότι κυβέρνηση δεν έκανε ούτε τα απαραίτητα.

Αστυνομική επιχείρηση στον Βοτανικό για τους παράνομους σκουπιδότοπους – Πέντε συλλήψεις
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από 18 έως και 22-3-2026 στην περιοχή του Βοτανικού με σκοπό την αποτροπή παράνομης διαχείρισης και ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης όρκισε 30 νέους δημοτικούς αστυνομικούς
«Σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ που επιλέξατε να υπηρετήσετε την πόλη μας με πίστη στο καθήκον και αφοσίωση στην κοινωνία» είπε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες προειδοποιεί για πραγματικό κίνδυνο ανθρωπιστικής καταστροφής στον Λίβανο
Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ εκτιμά ότι, από τις 2 Μαρτίου, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι - ένας στους πέντε κατοίκους του Λιβάνου - έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους

Γουίλεμ Νταφόε: Το μήνυμα του για την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου 2026
Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Θεάτρου καθιερώθηκε το 1961 από το Διεθνές Ινστιτούτο Θεάτρου, και με το πρώτο μήνυμα να γράφεται από τον Ζαν Κοκτώ. Το φετινό είναι από τον Γουίλεμ Νταφόε.

Axios: Επίθεση Βανς κατά Νετανιάχου ότι «πούλησε» στον Τραμπ έναν εύκολο πόλεμο
Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Axios, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς εμφανιζόταν ιδιαίτερα επιφυλακτικός απέναντι στις αισιόδοξες εκτιμήσεις του Ισραήλ για την εξέλιξη της σύγκρουσης και την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

