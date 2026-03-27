Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Πότε και πού θα γίνει ο γάμος της – Πόσοι οι καλεσμένοι -Τι λέει η ίδια

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ετοιμάζεται να παντρευτεί και αποκαλύπτει πώς θα είναι η γαμήλια τελετή.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Οι απόψεις για την τοποθεσία που θα γίνει ο γάμος διίστανται

«Μπορεί να μάθω κι εγώ πού θα γίνει ο γάμος τελευταία στιγμή, όπως πάει το πράγμα. Υπάρχει μία μικρή κινητικότητα τώρα για τις προετοιμασίες, καθώς κλείνουν οι υποχρεώσεις που είχαμε με τον Γιάννη. Τώρα αναζητάμε το πού και το πώς.»

«Εγώ θα ήθελα ιδανικά να κάνω τον γάμο στο χωριό μου»

«Οι απόψεις για την τοποθεσία διίστανται. Εγώ θα ήθελα ιδανικά να κάνω τον γάμο στο χωριό μου, στο σπίτι μου αλλά ιδανικά και ο γαμπρός θα ήθελε να το κάνει στο χωριό του, οπότε θα βρούμε τη μέση λύση.

Εγώ είμαι από την Πάτρα και ο Γιάννης από τον Βόλο.»

«Θα το παλέψω να έρθουν 100 καλεσμένοι»

«Ο γαμπρός είναι εξαιρετικά εσωστρεφής, οπότε πιστεύω ότι θα το παλέψω να έρθουν 100 καλεσμένοι. Όποιος παρεξηγηθεί, τα παράπονά του στον γαμπρό», αποκάλυψε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Όσον αφορά στον επόμενο κύκλο του GNTM, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ανέφερε χαρακτηριστικά: «Γίνεται η αναζήτηση για τα μοντέλα του GNTM. Υπάρχει προετοιμασία ακόμα.

Το κάστινγκ συμβαίνει τώρα. Τα υπόλοιπα μετά».

Μετά την προβολή του βίντεο, ο Γιώργος Λιάγκας δήλωσε πως πιστεύει ότι ο γάμος του ζευγαριού θα γίνει το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στα νότια προάστια. Από την πλευρά της, η Φωτεινή Πετρογιάννη είπε ότι ίσως η τελετή να γίνει σε κάποιο αγαπημένο τους νησί.