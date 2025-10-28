magazin
Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Στιγμές χαλάρωσης στο Μιλάνο μαζί με την αδερφή της
Fizz 28 Οκτωβρίου 2025 | 08:36

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Στιγμές χαλάρωσης στο Μιλάνο μαζί με την αδερφή της

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αγαπά ιδιαίτερα την Ιταλία.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πρωινό: Το σημαντικότερο γεύμα της μέρας μας

Πρωινό: Το σημαντικότερο γεύμα της μέρας μας

Spotlight

Μετά την Κίνα και το Παρίσι, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου «πέταξε» στην κοντινή Ιταλία. ‘Οχι μόνη της ή με τον αρραβωνιαστικό της. Στο πλευρό της βρισκόταν η αδερφή της, Μαριλένα.

Παρόλο που τις δύο αδερφές χωρίζει η απόσταση καθώς η Μαριλένα ζει μόνιμα στη Μύκονο με την οικογένειά της, διατηρούν μια πολύ στενή σχέση και δεν χάνουν ευκαιρία να περνούν χρόνο μαζί.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Ανέμελες στιγμές στο Μιλάνο

Η γνωστή παρουσιάστρια και μοντέλο είχε την ευκαιρία στο πρόσφατο ταξίδι της στο Μιλάνο να χαλαρώσει, αλλά και να περάσει χρόνο με την αδερφή της.

Σε ένα βίντεο που ανέβασε στο TikTok, οι δύο αδερφές φαίνονται στο αεροδρόμιο χαμογελαστές, απολαμβάνοντας τη στιγμή πριν από την πτήση τους. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου επέλεξε ένα άνετο λευκό σετ φόρμας, ιδανικό για ταξίδια, συνδυάζοντας στιλ και πρακτικότητα με τον πιο effortless τρόπο.

@iliana.papageorgiou Another one ✈ #travel ♬ Beat Automotivo Tan Tan Tan Viral – WZ Beat

View this post on Instagram

A post shared by ILIANA PAPAGEORGIOU (@ilianapapageorgiou)

Το πρόσφατο ταξίδι της στο Χονγκ Κονγκ

Πριν λίγες εβδομάδες, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μοιράστηκε στο Instagram κάποιες στιγμές από το εντυπωσιακό της ταξίδι στο Χονγκ Κονγκ ανακαλύπτοντας κάθε γωνιά της κινεζικής πόλης.

Η παρουσιάστρια πισκέφτηκε το Πεκίνο,την Σαγκάη, το Χονγκ Κονγκ, μία ιδιαίτερη πόλη της Κίνας που ξεχωρίζει γιατί συνδυάζει το παραδοσιακό με το μοντέρνο.

Το μοντέλο ανέβασε μερικές φωτογραφίες στον προσωπικό του λογαριασμό, όπου η ίδια με την παρέα της εξερευνούν κάθε κομμάτι της πόλης.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ελληνική οικονομία: Οι δίδυμοι κίνδυνοι για την Ελλάδα

Ελληνική οικονομία: Οι δίδυμοι κίνδυνοι για την Ελλάδα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πρωινό: Το σημαντικότερο γεύμα της μέρας μας

Πρωινό: Το σημαντικότερο γεύμα της μέρας μας

Business
Μειώσεις τιμών: Εμπλουτίζεται η λίστα με άλλους 100 κωδικούς 

Μειώσεις τιμών: Εμπλουτίζεται η λίστα με άλλους 100 κωδικούς 

inWellness
inTown
«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
«Ποτέ δεν ξέρεις τι περνά κάποια πίσω από κλειστές πόρτες»: Η Σίντνεϊ Σουίνι, η ενδοοικογενειακή βία και το Christy
Αληθινή ιστορία 27.10.25

«Ποτέ δεν ξέρεις τι περνά κάποια πίσω από κλειστές πόρτες»: Η Σίντνεϊ Σουίνι, η ενδοοικογενειακή βία και το Christy

Η Σίντνεϊ Σουίνι αφηγείται τη ζωή της πυγμάχου Κρίστι Μάρτιν και μιλά για τη βία κατά των γυναικών, τονίζοντας πως η ιστορία αυτή «είναι βαθιά προσωπική»

Σύνταξη
Τομ Χανκς-Ρίτα Γουίλσον: Τρυφερή γενέθλια ανάρτηση με άρωμα Ελλάδας – «Παντρεύτηκα μια Ελληνίδα Θεά»
Αγάπη 27.10.25

Τομ Χανκς-Ρίτα Γουίλσον: Τρυφερή γενέθλια ανάρτηση με άρωμα Ελλάδας – «Παντρεύτηκα μια Ελληνίδα Θεά»

Ο Τομ Χανκς και η Ρίτα Γουίλσον αποτελούν ένα σταθερό σημείο αναφοράς στη θυελλώδη βιομηχανία του Χόλιγουντ με το ζευγάρι να μετρά σχεδόν τέσσερις δεκαετίες κοινής ζωής

Σύνταξη
Τα πάρτι, οι ουσίες και η ψυχιατρική κλινική: Ο πατέρας της Έιμι Λου Γουντ μιλάει για το πως κατέστρεψε την παιδική της ηλικία
Κατρακύλα 27.10.25

Τα πάρτι, οι ουσίες και η ψυχιατρική κλινική: Ο πατέρας της Έιμι Λου Γουντ μιλάει για το πως κατέστρεψε την παιδική της ηλικία

Στα 31 της η Έιμι Λου Γουντ είναι ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα και επιτυχημένα πρόσωπα στον χώρο του θεάματος. Ωστόσο τα παιδικά της χρόνια μόνο εύκολα δεν ήταν, εξαιτίας του πατέρα της.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ήμουν χαμένη και γεμάτη οργή: Η συμβουλή που θα έδινε η Μέγκαν Φοξ στον νεότερο εαυτό της
«Είσαι υπερεκτιμημένη;» 27.10.25

Ήμουν χαμένη και γεμάτη οργή: Η συμβουλή που θα έδινε η Μέγκαν Φοξ στον νεότερο εαυτό της

Η γνωστή ηθοποιός Μέγκαν Φοξ μίλησε για την ξαφνική επιτυχία της στα μέσα των zeros και το πόσο δυσκολεύτηκε να διαχειριστεί τη διασημότητα και τα media.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Κιθ Έρμπαν δεν αποκάλυψε τον χωρισμό του με την Νικόλ Κίντμαν στο πλατό του ριάλιτι The Road, λέει διαγωνιζόμενη
«Ένα όνειρο» 27.10.25

Ο Κιθ Έρμπαν δεν αποκάλυψε τον χωρισμό του με την Νικόλ Κίντμαν στο πλατό του ριάλιτι The Road, λέει διαγωνιζόμενη

Η Μπίλι Τζο Τζόουνς δήλωσε στη Daily Mail ότι, ενώ συμμετείχε στο ριάλιτι σόου, το οποίο ακολουθεί 12 μουσικούς καθώς ταξιδεύουν με τον Κιθ Έρμπαν, δεν είχε ιδέα για το τι συνέβαινε στην προσωπική του ζωή.

Σύνταξη
«Αμήχανος»: Η Ντέμι Μουρ αποκαλύπτει ότι ο Τομ Κρουζ «ντρεπόταν» με την εγκυμοσύνη της
Άβολο 26.10.25

«Αμήχανος»: Η Ντέμι Μουρ αποκαλύπτει ότι ο Τομ Κρουζ «ντρεπόταν» με την εγκυμοσύνη της

Η Ντέμι Μουρ μίλησε για τα παρασκήνια της ταινίας Ζήτημα τιμής (A Few Good Men) και περιγράφει μια άγνωστη και ακραία άβολη στιγμή με τον συμπρωταγωνιστή της, Τομ Κρουζ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η «άλλη» κηδεία της Νταϊάνα: Η εξομολόγηση του αδελφού της για τον επικήδειο και ο Μέρντοχ
Go Fun 26.10.25

Η «άλλη» κηδεία της Νταϊάνα: Η εξομολόγηση του αδελφού της για τον επικήδειο και ο Μέρντοχ

Ο επικήδειος λόγος του Καρόλου Σπένσερ στην κηδεία της αδελφής του, πριγκίπισσας Νταϊάνα, τον Σεπτέμβριο του 1997, έμεινε στην ιστορία ως ένα ισχυρό κατηγορητήριο κατά της βασιλικής οικογένειας και των μέσων ενημέρωσης, αλλά και ως μια βαθιά υπόσχεση για τους γιους της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
332.280 ευρώ για μια σπασμένη κιθάρα; Όταν ο Λίαμ Γκάλαχερ διέλυσε τη Britpop αυτοκρατορία των Oasis
Τεκμήριο 26.10.25

332.280 ευρώ για μια σπασμένη κιθάρα; Όταν ο Λίαμ Γκάλαχερ διέλυσε τη Britpop αυτοκρατορία των Oasis

Ήταν η τελευταία πράξη ενός από τα πιο εμβληματικά και τοξικά αδελφικά δράματα στην ιστορία της ροκ μουσικής αλλά σήμερα η κατακόκκινη κιθάρα Gibson ES-355 του Nόελ Γκάλαχερ, την οποία κατέστρεψε ο αδελφός του, Λίαμ, είναι πολύτιμη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πρίγκιπας Άντριου – Σάρα Φέργκιουσον: Προς «έξοδο» από τη Βρετανία μετά το σκάνδαλο Έπσταϊν;
Αμπού Ντάμπι; 26.10.25

Πρίγκιπας Άντριου – Σάρα Φέργκιουσον: Προς «έξοδο» από τη Βρετανία μετά το σκάνδαλο Έπσταϊν;

Υπό το βάρος νέων αποκαλύψεων για τη σχέση τους με τον Τζέφρι Έπσταϊν, ο πρίγκιπας Άντριου και η Σάρα Φέργκιουσον φέρονται να σχεδιάζουν την αποχώρησή τους από τη Βρετανία, καθώς το παλάτι εντείνει τις πιέσεις για την εγκατάλειψη της πολυτελούς έπαυλης Royal Lodge

Σύνταξη
«Όλοι με θεωρούσαν χαζό»: Ο Άντονι Χόπκινς για τον αλκοολισμό, τον μη υποστηρικτικό πατέρα του και το νόημα της ζωής
«Τι αυλαία» 26.10.25

«Όλοι με θεωρούσαν χαζό»: Ο Άντονι Χόπκινς για τον αλκοολισμό, τον μη υποστηρικτικό πατέρα του και το νόημα της ζωής

«Ο πατέρας μου είδε τους βαθμούς μου στο σχολείο και είπε: ‘Δεν ξέρω τι θα απογίνεις.’ Του απάντησα: ‘Μια μέρα θα σου δείξω.’ Και το έκανα», είπε μεταξύ άλλων ο Άντονι Χόπκινς σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ισραήλ: Πέντε νεκροί από επιθέσεις σε Γάζα και Δυτική Όχθη, η Χαμάς επέστρεψε μία ακόμη σορό ομήρου
Οι τελευταίες εξελίξεις 28.10.25

Πέντε νεκροί από επιθέσεις του Ισραήλ σε Γάζα και Δυτική Όχθη, η Χαμάς επέστρεψε μία ακόμη σορό ομήρου

Παρά την εκεχειρία στη Γάζα, το Ισραήλ συνεχίζει να πραγματοποιεί φονικές επιθέσεις - Οι IDF πραγματοποίησαν ολονύχτιες επιδρομές σε περιοχές της Δυτικής Όχθης

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μεξικό: Φίλαθλος ξυλοκοπήθηκε από προσωπικό ασφαλείας γηπέδου και λίγο μετά πέθανε
Ποδόσφαιρο 28.10.25

Μεξικό: Φίλαθλος ξυλοκοπήθηκε από προσωπικό ασφαλείας γηπέδου και λίγο μετά πέθανε

Μεξκικανός πολίτης κατήγγειλε μέσω social media ότι ένας φίλαθλος της Κρους Ασούλ ξυλοκοπήθηκε από το προσωπικό ασφαλείας του γηπέδου στο ματς με την Μοντερέι, κάτι που οδήγησε στον θάνατό του.

Σύνταξη
Η συμφωνία για τα Eurofighter και ο ρόλος της Τουρκίας σε μία νέα γεωπολιτική πραγματικότητα
Διπλωματία 28.10.25

Η συμφωνία για τα Eurofighter και ο ρόλος της Τουρκίας σε μία νέα γεωπολιτική πραγματικότητα

Οι δεσμεύσεις που θέλει η Ελλάδα για την πώληση των Eurofighter, σε μία περίοδο που η Άγκυρα εξελίσσεται σταδιακά σε μέρος της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Το πνεύμα του αγώνα
Editorial 28.10.25

Το πνεύμα του αγώνα

Το πνεύμα του αγώνα φαντάζει ξένο σήμερα. Αλλά αυτό δεν το καθιστά λιγότερο αναγκαίο

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
Ανεβαίνουν σε 2.400 οι κωδικοί με μειωμένες τιμές στα σούπερ μάρκετ
Οικονομικές Ειδήσεις 28.10.25

Ανεβαίνουν σε 2.400 οι κωδικοί με μειωμένες τιμές στα σούπερ μάρκετ

Κυρίως έχει ασκηθεί πίεση από τις κατηγορίες των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, που είναι, εκτός των άλλων, και η συμμετοχή του λιανεμπορίου στην «πρωτοβουλία».

Δημήτρης Χαροντάκης
Δημήτρης Χαροντάκης
Μαθητική παρέλαση 28η Οκτωβρίου: Crash test για την ΕΛ.ΑΣ. ο νέος νόμος για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
Στο Σύνταγμα 28.10.25

Μαθητική παρέλαση 28η Οκτωβρίου: Crash test για την ΕΛ.ΑΣ. ο νέος νόμος για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι «ο νόμος θα εφαρμοστεί χωρίς εξαιρέσεις», προσθέτοντας πως η ΕΛ.ΑΣ. «έχει συγκεκριμένο σχέδιο προστασίας της ιερής περιοχής»

Σύνταξη
Κρήτη: Σοκάρει η σύζυγος του 52χρονου που δολοφονήθηκε στη γιορτή κάστανου – «Υπέβοσκε μίσος, τον πρόδωσε το χωριό του»
Κρήτη 28.10.25

Σοκάρει η σύζυγος του 52χρονου που δολοφονήθηκε στη γιορτή κάστανου - «Υπέβοσκε μίσος, τον πρόδωσε το χωριό του»

Η σύζυγος του 52χρονου θύματος αποκάλυψε πως για παραπάνω από μία δεκαετία οι δύο οικογένειες στην Κρήτη δεν μιλούσαν, ενώ υπογράμμισε ότι ο σύζυγός της είχε στιγματιστεί

Σύνταξη
Δεκατρία αινίγματα και οι απαντήσεις τους για τις πιλοτές
Θέσεις στάθμευσης 28.10.25

Δεκατρία αινίγματα και οι απαντήσεις τους για τις πιλοτές

Τι ισχύει για τις ανοικτές και τις κλειστές θέσεις, ποιες μπορούν να μεταβιβαστούν ή να νοικιαστούν - Πώς ορίζεται η χρήση και τι έχει αλλάξει νομοθετικά, ώστε να αποφεύγονται οι συγκρούσεις

Προκόπης Γιόγιακας
ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα δικά σας, δικά μας
Opinion 28.10.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα δικά σας, δικά μας

Το ερώτημα που προκύπτει είναι ένα και σαφές, εκείνοι που επέτρεψαν με πράξεις ή παραλείψεις στο κύκλωμα να δρα στον ΟΠΕΚΕΠΕ , θα ελεγχθούν;

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο