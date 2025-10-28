Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Στιγμές χαλάρωσης στο Μιλάνο μαζί με την αδερφή της
Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αγαπά ιδιαίτερα την Ιταλία.
- Φεύγει ο Μασκ από την Tesla αν δεν πάρει το 1 τρισ.
- Οι νομικοί αγώνες της Μπριζίτ Μακρόν συνεχίζονται: 10 άτομα δικάζονται για cyberbullying κατά της πρώτης κυρίας
- Ανεβαίνουν σε 2.400 οι κωδικοί με μειωμένες τιμές στα σούπερ μάρκετ
- Άκρως περιζήτητοι οι traders χρυσού – Εκτοξεύτηκαν οι αμοιβές για τα στελέχη
Μετά την Κίνα και το Παρίσι, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου «πέταξε» στην κοντινή Ιταλία. ‘Οχι μόνη της ή με τον αρραβωνιαστικό της. Στο πλευρό της βρισκόταν η αδερφή της, Μαριλένα.
Παρόλο που τις δύο αδερφές χωρίζει η απόσταση καθώς η Μαριλένα ζει μόνιμα στη Μύκονο με την οικογένειά της, διατηρούν μια πολύ στενή σχέση και δεν χάνουν ευκαιρία να περνούν χρόνο μαζί.
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Ανέμελες στιγμές στο Μιλάνο
Η γνωστή παρουσιάστρια και μοντέλο είχε την ευκαιρία στο πρόσφατο ταξίδι της στο Μιλάνο να χαλαρώσει, αλλά και να περάσει χρόνο με την αδερφή της.
Σε ένα βίντεο που ανέβασε στο TikTok, οι δύο αδερφές φαίνονται στο αεροδρόμιο χαμογελαστές, απολαμβάνοντας τη στιγμή πριν από την πτήση τους. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου επέλεξε ένα άνετο λευκό σετ φόρμας, ιδανικό για ταξίδια, συνδυάζοντας στιλ και πρακτικότητα με τον πιο effortless τρόπο.
@iliana.papageorgiou Another one ✈ #travel ♬ Beat Automotivo Tan Tan Tan Viral – WZ Beat
View this post on Instagram
Το πρόσφατο ταξίδι της στο Χονγκ Κονγκ
Πριν λίγες εβδομάδες, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μοιράστηκε στο Instagram κάποιες στιγμές από το εντυπωσιακό της ταξίδι στο Χονγκ Κονγκ ανακαλύπτοντας κάθε γωνιά της κινεζικής πόλης.
Η παρουσιάστρια πισκέφτηκε το Πεκίνο,την Σαγκάη, το Χονγκ Κονγκ, μία ιδιαίτερη πόλη της Κίνας που ξεχωρίζει γιατί συνδυάζει το παραδοσιακό με το μοντέρνο.
Το μοντέλο ανέβασε μερικές φωτογραφίες στον προσωπικό του λογαριασμό, όπου η ίδια με την παρέα της εξερευνούν κάθε κομμάτι της πόλης.
- Οι Νάγκετς έκαναν… παρέλαση στη Μινεσότα – Τα αποτελέσματα της ημέρας στο NBA (vid)
- Ισραήλ: Πέντε νεκροί από επιθέσεις σε Γάζα και Δυτική Όχθη, η Χαμάς επέστρεψε μία ακόμη σορό ομήρου
- Ντρου Μπάριμορ: 18 μήνες αποτοξίνωσης στα 14 της – «Tο καλύτερο πράγμα που μου συνέβη ποτέ»
- Ο Τραμπ επαίνεσε τη νέα πρωθυπουργό της Ιαπωνίας εν μέσω κρίσιμων συνομιλιών για το εμπόριο
- Τα επιδόματα που φέρνει ο Νοέμβριος – Οι προϋποθέσεις και οι δικαιούχοι
- Μεξικό: Φίλαθλος ξυλοκοπήθηκε από προσωπικό ασφαλείας γηπέδου και λίγο μετά πέθανε
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις