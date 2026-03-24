Σιένα Μίλερ: «Το να κάνεις παιδί στα 40 σου είναι πολύ πιο εύκολο από τα 29 σου»
Η ηθοποιός Σιένα Μίλερ περιμένει το τρίτο της παιδί με τον σύντροφό της Όλι Γκριν, με τον οποίο είναι μαζί από το 2022.
Η 44χρονη Μίλερ μίλησε για το γιατί πιστεύει ότι «η εγκυμοσύνη στα 40 είναι η καλύτερη» σε μια νέα συνέντευξη που δημοσιεύτηκε στο Glamour. «Έχοντας κάνει ένα παιδί στα 29, μετά στα 42 και τώρα στα 44, νιώθω ότι η διαδικασία είναι πολύ πιο εύκολη όταν δεν έχεις την σύγκρουση μέσα σου… του να αισθάνεσαι, δηλαδή, διάσπαρτη και να θέλεις να κάνεις το ένα, το άλλο, το παράλλο» είπε η Μίλερ στο περιοδικό.
«Εάν βρίσκομαι στο κρεβάτι στις 9 το βράδυ με ένα βιβλίο, είμαι τόσο ευτυχισμένη τώρα», συνέχισε η Μίλερ. «Και τώρα έχω την δικαιολογία να το κάνω. Η ζωή είναι σε ένα πιο σταθερό επίπεδο. Νομίζω ότι τα 30 είναι χάος. Λες: “Θέλω να ηρεμήσω. Θέλω παιδιά”».
Η Μίλερ περιμένει αυτή τη στιγμή το τρίτο της μωρό, και το δεύτερο με τον σύντροφό της Όλι Γκριν.
Τους άνδρες δεν τους κρίνουμε
Η ηθοποιός της ταινίας «Η Ανατομία ενός Σκάνδαλου» συνέχισε μιλώντας για την υιοθέτηση μιας πιο χαλαρής φιλοσοφίας ζωής καθώς μπήκε στα 40 της, και για το πώς αυτό επηρέασε την απόφασή της να αποκτήσει το τρίτο της παιδί.
«Όταν όμως φτάνεις στα 40, σκέφτεσαι: “Ξέρω περίπου ποια είμαι. Δεν με νοιάζει καθόλου τι πιστεύουν οι άλλοι”», είπε η Μίλερ. «Είμαι ένας πολύ πιο προσγειωμένος άνθρωπος».
Στη συνέχεια, το μοντέλο και ηθοποιός έθεσε ένα οδυνηρό ερώτημα. «Δεν κρίνουμε τους άνδρες που κάνουν παιδιά στα 80 τους», είπε η Μίλερ. «Γιατί στο καλό υπάρχει οποιαδήποτε κριτική σχετικά με τις γυναίκες;».
Ξανά στο Instagram
Η Μίλερ αποκάλυψε επίσης ότι ήταν χαρούμενη που είχε καταψύξει τα ωάριά της, παρόλο που «δεν τα χρησιμοποίησε». «Ήμουν πραγματικά τυχερή που κατάφερα να μείνω έγκυος, αλλά ήταν μια υπαρξιακή ανακούφιση το γεγονός ότι το έκανα στα τέλη των 30 μου», πρόσθεσε η Μίλερ σχετικά με τη σύλληψη του τρίτου της μωρού.
Στις 20 Μαρτίου, η ηθοποιός της ταινίας «21 Bridges» επέστρεψε στο Instagram μετά από οκταετή απουσία, με μια ανάρτηση στην οποία έδειξε την εγκυμοσύνη της.
Η Μίλερ είχε αποκαλύψει για πρώτη φορά την εγκυμοσύνη της στα Fashion Awards 2025 στο Λονδίνο, στο Royal Albert Hall, καθώς περπατούσε στο κόκκινο χαλί τον Δεκέμβριο του 2025.
Αυτό είναι το τρίτο μωρό για τη Μίλερ, η οποία καλωσόρισε μια κόρη με τον Γκριν, 29 ετών, στα τέλη του 2023, και είναι επίσης μητέρα της κόρης της Μάρλοου, 13 ετών, την οποία έχει με τον πρώην σύντροφό της Τομ Στάριτζ.
*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: EPA/ETTORE FERRARI
