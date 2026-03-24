Σιένα Μίλερ: «Το να κάνεις παιδί στα 40 σου είναι πολύ πιο εύκολο από τα 29 σου»
Fizz 24 Μαρτίου 2026, 11:30

Η ηθοποιός Σιένα Μίλερ περιμένει το τρίτο της παιδί με τον σύντροφό της Όλι Γκριν, με τον οποίο είναι μαζί από το 2022.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η 44χρονη Μίλερ μίλησε για το γιατί πιστεύει ότι «η εγκυμοσύνη στα 40 είναι η καλύτερη» σε μια νέα συνέντευξη που δημοσιεύτηκε στο Glamour. «Έχοντας κάνει ένα παιδί στα 29, μετά στα 42 και τώρα στα 44, νιώθω ότι η διαδικασία είναι πολύ πιο εύκολη όταν δεν έχεις την σύγκρουση μέσα σου… του να αισθάνεσαι, δηλαδή, διάσπαρτη και να θέλεις να κάνεις το ένα, το άλλο, το παράλλο» είπε η Μίλερ στο περιοδικό.

«Εάν βρίσκομαι στο κρεβάτι στις 9 το βράδυ με ένα βιβλίο, είμαι τόσο ευτυχισμένη τώρα», συνέχισε η Μίλερ. «Και τώρα έχω την δικαιολογία να το κάνω. Η ζωή είναι σε ένα πιο σταθερό επίπεδο. Νομίζω ότι τα 30 είναι χάος. Λες: “Θέλω να ηρεμήσω. Θέλω παιδιά”».

Η Μίλερ περιμένει αυτή τη στιγμή το τρίτο της μωρό, και το δεύτερο με τον σύντροφό της Όλι Γκριν.

Τους άνδρες δεν τους κρίνουμε

Η ηθοποιός της ταινίας «Η Ανατομία ενός Σκάνδαλου» συνέχισε μιλώντας για την υιοθέτηση μιας πιο χαλαρής φιλοσοφίας ζωής καθώς μπήκε στα 40 της, και για το πώς αυτό επηρέασε την απόφασή της να αποκτήσει το τρίτο της παιδί.

«Όταν όμως φτάνεις στα 40, σκέφτεσαι: “Ξέρω περίπου ποια είμαι. Δεν με νοιάζει καθόλου τι πιστεύουν οι άλλοι”», είπε η Μίλερ. «Είμαι ένας πολύ πιο προσγειωμένος άνθρωπος».

Στη συνέχεια, το μοντέλο και ηθοποιός έθεσε ένα οδυνηρό ερώτημα. «Δεν κρίνουμε τους άνδρες που κάνουν παιδιά στα 80 τους», είπε η Μίλερ. «Γιατί στο καλό υπάρχει οποιαδήποτε κριτική σχετικά με τις γυναίκες;».

Ξανά στο Instagram

Η Μίλερ αποκάλυψε επίσης ότι ήταν χαρούμενη που είχε καταψύξει τα ωάριά της, παρόλο που «δεν τα χρησιμοποίησε». «Ήμουν πραγματικά τυχερή που κατάφερα να μείνω έγκυος, αλλά ήταν μια υπαρξιακή ανακούφιση το γεγονός ότι το έκανα στα τέλη των 30 μου», πρόσθεσε η Μίλερ σχετικά με τη σύλληψη του τρίτου της μωρού.

Στις 20 Μαρτίου, η ηθοποιός της ταινίας «21 Bridges» επέστρεψε στο Instagram μετά από οκταετή απουσία, με μια ανάρτηση στην οποία έδειξε την εγκυμοσύνη της.

Η Μίλερ είχε αποκαλύψει για πρώτη φορά την εγκυμοσύνη της στα Fashion Awards 2025 στο Λονδίνο, στο Royal Albert Hall, καθώς περπατούσε στο κόκκινο χαλί τον Δεκέμβριο του 2025.

Αυτό είναι το τρίτο μωρό για τη Μίλερ, η οποία καλωσόρισε μια κόρη με τον Γκριν, 29 ετών, στα τέλη του 2023, και είναι επίσης μητέρα της κόρης της Μάρλοου, 13 ετών, την οποία έχει με τον πρώην σύντροφό της Τομ Στάριτζ.

*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: EPA/ETTORE FERRARI

Δένδιας για την 25η Μαρτίου: Τιμάμε αυτούς που διαμόρφωσαν εθνική συνείδηση, μετατρέποντάς την σε επαναστατική πράξη
Επικαιρότητα 24.03.26

Δένδιας για την 25η Μαρτίου: Τιμάμε αυτούς που διαμόρφωσαν εθνική συνείδηση, μετατρέποντάς την σε επαναστατική πράξη

«Το 1821 δεν σας κληροδότησε μόνο μια μεγάλη ιστορική μνήμη. Σας κληροδότησε μια διαχρονική συνταγματική απαίτηση: την υπηρεσία στην πατρίδα με πλήρη επίγνωση της αποστολής. Την υποχρέωση να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές μια Ελλάδα ασφαλή, κυρίαρχη και υπερήφανη», τόνισε ο Νίκος Δένδιας στην ημερήσια διαταγή για την εθνική επέτειο

Σύνταξη
Ιστορίες: 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου – Αυτό το Σάββατο με τα ΝΕΑ
Media 24.03.26

Ιστορίες: 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου – Αυτό το Σάββατο με τα ΝΕΑ

Στις 28 Μαρτίου, ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο κυκλοφορούν με το περιοδικό Ιστορίες, που εστιάζει σε ένα από τα πιο δραματικά και συνάμα ενδοξότερα κεφάλαια της νεότερης ελληνικής ιστορίας

Σύνταξη
ΜΜΕ Βραζιλίας: «Μπεσίκτας και Παναθηναϊκός ενδιαφέρονται για τον Φερεϊρίνια»
Ποδόσφαιρο 24.03.26

ΜΜΕ Βραζιλίας: «Μπεσίκτας και Παναθηναϊκός ενδιαφέρονται για τον Φερεϊρίνια»

Ο Παναθηναϊκός θέλει να ενισχυθεί μεσοεπιθετικά και μια από τις περιπτώσεις που εξετάζει σύμφωνα με δημοσίευμα στη Βραζιλία, είναι αυτή του Φερεϊρίνια της Σάο Πάουλο.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Φτάνουν πια τα «καθρεφτάκια» στους παραγωγούς μας, κ. Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 24.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Φτάνουν πια τα «καθρεφτάκια» στους παραγωγούς μας, κ. Μητσοτάκη

«Η ανακοίνωση Μητσοτάκη για επιδότηση 15% στα λιπάσματα και για 16  λεπτά ανά λίτρο στο diesel κίνησης, είναι ένα καθαρά επικοινωνιακό τέχνασμα, που επιχειρεί να παρουσιάσει ως 'στήριξη' αυτό που στην ουσία είναι μικροπολιτικό 'καμουφλάζ'», καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
ΚΚΕ: Να μην απολυθούν εργαζόμενοι από τους Δήμους – Να ενισχυθούν με προσωπικό και χρηματοδότηση
Αυτοδιοίκηση 24.03.26

ΚΚΕ: Να μην απολυθούν εργαζόμενοι από τους Δήμους – Να ενισχυθούν με προσωπικό και χρηματοδότηση

«Η κυβέρνηση με την περίφημη 'διάταξη Βορίδη' καθιστά υποχρεωτική την άσκηση έφεσης κατά των θετικών πρωτόδικων αποφάσεων, σύμφωνα με τις οποίες παραμένουν στους δήμους εργαζόμενοι οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τη στοιχειώδη λειτουργία τους», καταγγέλλει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Τέμπη: Δικαιολογίες και διευκρινίσεις Φλωρίδη για τις εικόνες ντροπής στην αίθουσα για τη δίκη
Πολιτική Γραμματεία 24.03.26

Τέμπη: Δικαιολογίες και διευκρινίσεις Φλωρίδη για τις εικόνες ντροπής στην αίθουσα για τη δίκη

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης παραδέχθηκε ότι η εικόνα δεν ήταν καλή και, για να δικαιολογήσει το χάος που δημιουργήθηκε στην αίθουσα όπου εκδικάζεται η υπόθεση της τραγωδίας στα Τέμπη - η οποία αποδείχθηκε πολύ μικρή - είπε ότι στις θέσεις των δικηγόρων κάθισαν άνθρωποι που δεν ήταν δικηγόροι

Σύνταξη
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος Ι’)
Language 24.03.26

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος Ι’)

Κατά το σκεπτικό του Πλάτωνος, η «ψυχή» διοικεί το σώμα και αποτελεί ένα μείγμα από τρία συστατικά: την «ουσίαν» (ύπαρξη), το «ταυτόν» (ταυτότητα) και το «θάτερον» (ετερότητα ή διαφορά)

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Κιμ Γιονγκ Ουν: «Η Βόρεια Κορέα δεν θα εγκαταλείψει ποτέ το καθεστώς της πυρηνικής δύναμης»
Όχι στον αφοπλισμό 24.03.26

Κιμ Γιονγκ Ουν: «Η Βόρεια Κορέα δεν θα εγκαταλείψει ποτέ το καθεστώς της πυρηνικής δύναμης»

Τα πυρηνικά όπλα απέτρεψαν τον πόλεμο και επέτρεψαν στη Βόρεια Κορέα να αφιερώσει πόρους στην οικονομική της ανάπτυξη, την ανοικοδόμηση και το βιοτικό επίπεδο, σύμφωνα με τον ηγέτη της χώρας

Σύνταξη
Υποκλοπές: μια υπόθεση που γράφει παντού κυβέρνηση και Γρηγόρης Δημητριάδης με δικαστική βούλα
Editorial 24.03.26

Υποκλοπές: μια υπόθεση που γράφει παντού κυβέρνηση και Γρηγόρης Δημητριάδης με δικαστική βούλα

Το πόρισμα της δίκης για τους τέσσερις ιδιώτες για τις υποκλοπές ανοίγει τον δρόμο για τη διερεύνηση των ευθυνών της κυβέρνησης και του Γρηγόρη Δημητριάδη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
