magazin
Κυριακή 24 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ντόμινικ Γουέστ – Σιένα Μίλερ: Ενώνουν τις δυνάμεις τους για το «War» του Τζορτζ Κέι
Culture Live 24 Αυγούστου 2025 | 11:45

Ντόμινικ Γουέστ – Σιένα Μίλερ: Ενώνουν τις δυνάμεις τους για το «War» του Τζορτζ Κέι

Πρόκειται για τη φιλόδοξη σειρά «War», ένα νομικό δράμα για τα HBO και Sky, η οποία έχει ήδη πάρει το πράσινο φως για δύο κύκλους.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ευτυχία: Αφήστε τη τελειότητα και εστιάστε στο «αρκετά καλό»

Ευτυχία: Αφήστε τη τελειότητα και εστιάστε στο «αρκετά καλό»

Spotlight

Ο δημιουργός της σειράς «Hijack» Τζορτζ Κέι  επιστρέφει με ένα νέο θρίλερ, με πρωταγωνιστές τους Ντόμινικ Γουέστ και Σιένα Μίλερ.

Πώς θα δούμε τους πρωταγωνιστές

Ο Γουέστ υποδύεται τον μεγιστάνα της τεχνολογίας Morgan Henderson και η Μίλερ την εν διαστάσει σύζυγό του, τη διεθνή σταρ του κινηματογράφου Carla Duval.

Η σειρά διαδραματίζεται στον κόσμο των επιφανών δικηγορικών γραφείων του Λονδίνου και ξεκινά με μια «σκανδαλώδη υπόθεση διαζυγίου που προκαλεί κύματα σοκ σε αίθουσες συνεδριάσεων, υπνοδωμάτια και δικαστήρια».

Είναι η πιο πρόσφατη συμπαραγωγή του HBO (του δικτύου της Warner Bros. Discovery) και του βρετανικού συνδρομητικού καναλιού Sky, που ανήκει στην Comcast. Σημειώνεται ότι αυτή η συνεργασία έχει φέρει στο παρελθόν επιτυχημένες σειρές όπως τα «Chernobyl», «The Young Pope», «The Baby» και «Landscapers».

Σύμφωνα με το Deadline, η σειρά αναπτύχθηκε αρχικά από το Sky και πήρε το πράσινο φως για την παραγωγή της το περασμένο καλοκαίρι. Το HBO προστέθηκε πρόσφατα στο πρότζεκτ.

«War»: Επανενώνει τους πρωταγωνιστές μετά από 20 χρόνια

Επίσης το «War» επανενώνει τους πρωταγωνιστές, οι οποίοι είχαν συνεργαστεί ξανά το 2005, στη βρετανική θεατρική παράσταση «As You Like It» και σε διαφημιστικές καμπάνιες του οίκου Burberry.

Το σενάριο της σειράς επικεντρώνεται σε δύο από τις πιο διάσημες δικηγορικές εταιρείες του Λονδίνου, τις Cathcarts και Taylor & Byrne, που έρχονται αντιμέτωπες για την υπόθεση του διαζυγίου του αιώνα. Καθώς η δίκη εξελίσσεται και οι συμμαχίες κλονίζονται, η φήμη τους βρίσκεται σε κίνδυνο με όλους να παίζουν για τη νίκη.

Ποιοι συμπληρώνουν το καστ

Στο καστ του πρώτου κύκλου συμμετέχουν μεταξύ άλλων και οι Φίμπι Φοξ (Phoebe Fox), Τζέιμς ΜακΆρντλ (James McArdle) και Άρτσι Ρενό (Archie Renaux).

Ο Κέι εκτός από το σενάριο θα αναλάβει και καθήκοντα showrunner ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Μπεν Τέιλορ (Ben Taylor).

«Είμαι ενθουσιασμένος που συνεργάζομαι με τα Sky και HBO – δύο κανάλια που αποτελούν το σπίτι τολμηρών και φιλόδοξων ιστοριών – καθώς και με την εξαιρετική ομάδα παραγωγής μας. Το «War» είναι ένα νομικό δράμα γεμάτο προδοσίες, σκάνδαλα και ανατροπές. Είναι το είδος που με έκανε να θέλω να γράφω σενάρια για την τηλεόραση» δήλωσε ο Κέι.

Η παραγωγή της σειράς γίνεται από τη βρετανική εταιρεία New Pictures, η οποία ανήκει στην All3Media και ήταν υπεύθυνη για τη συμπαραγωγή των HBO/Sky «Catherine The Great» το 2019, καθώς και από την εταιρεία του Kέι, Observatory Pictures.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Moody’s: Το «αόρατο» κόστος των κυμάτων καύσωνα στην Ευρώπη – Μεγάλες οι επιπτώσεις

Moody’s: Το «αόρατο» κόστος των κυμάτων καύσωνα στην Ευρώπη – Μεγάλες οι επιπτώσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ευτυχία: Αφήστε τη τελειότητα και εστιάστε στο «αρκετά καλό»

Ευτυχία: Αφήστε τη τελειότητα και εστιάστε στο «αρκετά καλό»

Business
Praktiker: Από τη Fairfax στην Paval με ζημιές – Το δίκτυο και η επόμενη μέρα

Praktiker: Από τη Fairfax στην Paval με ζημιές – Το δίκτυο και η επόμενη μέρα

inWellness
Ιδού η απορία: Περπάτημα ή ποδήλατο;
Δίλημμα 24.08.25

Ιδού η απορία: Περπάτημα ή ποδήλατο;

Και το περπάτημα και το ποδήλατο μας κρατούν σε φόρμα και κάνουν καλό στην υγεία μας. Ποιο από τα δύο, όμως, μας ταιριάζει καλύτερα;

Σύνταξη
inTown
Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
Ντάνιελ Ντέι Λιούις: Δείτε το πρώτο τρέιλερ της μεγάλης επιστροφής του μετά από οκταετή απουσία – Το Anemone και ο Μπραντ Πιτ  
Επιστροφή 23.08.25

Ντάνιελ Ντέι Λιούις: Δείτε το πρώτο τρέιλερ της μεγάλης επιστροφής του μετά από οκταετή απουσία – Το Anemone και ο Μπραντ Πιτ  

Μετά από οκτώ χρόνια άτυπης αποχώρησης από την κινηματογραφική βιομηχανία, ο σπουδαίος Ντάνιελ Ντέι Λιούις επιστρέφει στην οθόνη για τον γιο του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Τζον Λεγκουίζαμο μιλάει για τον ρόλο που του προκαλεί PTSD – «Λευκός εραστής, Λατίνος έμπορος ναρκωτικών»
«Από το γκέτο» 23.08.25

Ο Τζον Λεγκουίζαμο μιλάει για τον ρόλο που του προκαλεί PTSD – «Λευκός εραστής, Λατίνος έμπορος ναρκωτικών»

Ο Τζον Λεγκουίζαμο αναφέρθηκε σε πρόσφατη συνέντευξη του στις λιγοστές ευκαιρίες που προσέφερε το Χόλιγουντ στους Λατίνους τη δεκαετία του '90, αλλά και για τα στερεότυπα εντός της βιομηχανίας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Emily in Paris: Τραγωδία στα γυρίσματα του φινάλε στη Βενετία – Νεκρός ο βοηθός σκηνοθέτη
The Good Life 23.08.25

Emily in Paris: Τραγωδία στα γυρίσματα του φινάλε στη Βενετία – Νεκρός ο βοηθός σκηνοθέτη

Ο Ντιέγκο Μπορέλα φέρεται να κατέρρευσε μπροστά στα έντρομα μέλη του συνεργείου, την ώρα που ετοιμάζονταν να γυρίσουν τις τελευταίες σκηνές της επερχόμενης σεζόν του Emily In Paris

Σύνταξη
Το μυστήριο του Ρόσγουελ: Η αλήθεια για την «αυτοψία εξωγήινου» – Φάρσα, παράνοια, συνωμοσία και ο θρύλος
Ντοκιμαντέρ 23.08.25

Το μυστήριο του Ρόσγουελ: Η αλήθεια για την «αυτοψία εξωγήινου» – Φάρσα, παράνοια, συνωμοσία και ο θρύλος

Σε έναν κόσμο όπου οι κυβερνήσεις πλέον συζητούν δημόσια για τα Άγνωστα Ιπτάμενα Αντικείμενα, το αιώνιο μυστήριο της εξωγήινης ζωής εξακολουθεί να μαγνητίζει. Το Sky Documentaries φροντίζει για αυτό φέρνοντας ξανά το Συμβάν του Ρόσγουελ στην επικαιρότητα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τζέιμς Μποντ: Ανατροπή για τον διάδοχο του Ντάνιελ Κρεγκ – Διαδικτυακό μπούλινγκ για τον νέο 007;
Gignerism 23.08.25

Τζέιμς Μποντ: Ανατροπή για τον διάδοχο του Ντάνιελ Κρεγκ – Διαδικτυακό μπούλινγκ για τον νέο 007;

Οι συζητήσεις για το ποιος θα είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ φουντώνουν ξανά, με την εμφάνιση ενός νέου, απρόσμενου υποψηφίου: του Σκοτ Ρόουζ-Μαρς, ενός 37χρονου ηθοποιού που θα μπορούσε να γίνει ο πρώτος κοκκινομάλλης πράκτορας στην ιστορία του franchise

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Όπως όλα δείχνουν, η χημεία των Μάργκοτ Ρόμπι και Κόλιν Φάρελ στην οθόνη θα ειναι εκρηκτική
«Όλα ήταν αλήθεια» 22.08.25

Όπως όλα δείχνουν, η χημεία των Μάργκοτ Ρόμπι και Κόλιν Φάρελ στην οθόνη θα ειναι εκρηκτική

Στην ταινία «A Big Bold Beautiful Journey», οι Μάργκοτ Ρόμπι και Κόλιν Φάρελ υποδύονται δύο άγνωστους που συναντιούνται αφού νοικιάζουν αυτοκίνητα από μια μυστηριώδη εταιρεία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ελευσίνα: Σύστημα πυρασφάλειας στον αρχαιολογικό χώρο από το ΥΠΠΟ
Culture Live 22.08.25

Ελευσίνα: Σύστημα πυρασφάλειας στον αρχαιολογικό χώρο από το ΥΠΠΟ

Ο αρχαιολογικός χώρος της Ελευσίνας, με τη βαριά ιστορική, αρχαιολογική και πολιτιστική του σημασία, αναπτύσσεται στις παρυφές χαμηλού λόφου, στα νότια του οποίου βρίσκεται το αρχαιολογικό μουσείο.

Σύνταξη
Έχουν κολλήσει με το πόσο κακή ήταν η δουλεία: Ο Ντόναλντ Τραμπ τα βάζει και με το Ίδρυμα Σμιθσόνιαν
Ζόφος 22.08.25

Έχουν κολλήσει με το πόσο κακή ήταν η δουλεία: Ο Ντόναλντ Τραμπ τα βάζει και με το Ίδρυμα Σμιθσόνιαν

Σε ανάρτηση του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι «το Σμιθσόνιαν είναι εκτός ελέγχου, όλα όσα συζητούνται είναι πόσο φρικτή είναι η χώρα μας, πόσο κακή ήταν η δουλεία».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
The Beatles: Νέο άλμπουμ με ανέκδοτο υλικό 55 χρόνια μετά τη διάλυσή τους
Anthology 4 22.08.25

The Beatles: Νέο άλμπουμ με ανέκδοτο υλικό 55 χρόνια μετά τη διάλυσή τους

Αυτό που επί μέρες ακουγόταν ως φήμη, επιβεβαιώθηκε. Το Νοέμβριο θα κυκλοφορήσει το Anthology 4 των Beatles, μαζί με ένα νέο βιβλίο και ολόφρεσκο ντοκιμαντέρ εννέα επεισοδίων από το Disney+.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πυρά Χαρίτση κατά κυβέρνησης: Το χθες τελείωσε, το ίδιο και το «επιτελικό κράτος» που ξεχαρβάλωσε τη χώρα
Πολιτική 24.08.25

Πυρά Χαρίτση κατά κυβέρνησης: Το χθες τελείωσε, το ίδιο και το «επιτελικό κράτος» που ξεχαρβάλωσε τη χώρα

«Δεν χρειάζεται πια κανείς να επιχειρηματολογεί για το καθεστώς Μητσοτάκη: όλοι και όλες ξέρουν τη διαφθορά, ζουν την προκλητική ακρίβεια και υποβάθμιση της ζωής, βλέπουν την υπονόμευση του μέλλοντος της χώρας» τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Γλυκερία: Απάντηση του BDS Greece στην ανάρτησή της – «Η συκοφαντία δεν είναι τυχαία»
The Good Life 24.08.25

Γλυκερία: Απάντηση του BDS Greece στην ανάρτησή της – «Η συκοφαντία δεν είναι τυχαία»

Η Γλυκερία απέσυρε τη συμμετοχή της σε φεστιβάλ λόγω «απειλής επεισοδίων από φιλοπαλαιστινιακές οργανώσεις». Το BDS Greece καταρρίπτει το αφήγημα της και ξεκαθαρίζει τη θέση του με δική του ανάρτηση

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Επιστροφή στην ιστορία από Ευρωπαίους – Μια νέα «Γραμμή Μαζινώ» στα ανατολικά
Τείχη 900 χλμ. 24.08.25

Επιστροφή στην ιστορία από Ευρωπαίους - Μια νέα «Γραμμή Μαζινώ» στα ανατολικά

Τα οχυρωματικά έργα που έχουν ήδη ανακοινωθεί/προγραμματιστεί στην Ανατολική Ευρώπη καλύπτουν περίπου 900 χιλιάμετρα συνολικά. Τέσσερα κράτη ποντάρουν σε σημαντικό βαθμό την άμυνά τους σε αυτό το τεράστιο «φίδι»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η επιστροφή του Γιαζίτζι σε έξι (δικές του) εικόνες: «Εδώ είναι το σπίτι μου» (pics, vid)
Ποδόσφαιρο 24.08.25

Η επιστροφή του Γιαζίτζι σε έξι (δικές του) εικόνες: «Εδώ είναι το σπίτι μου» (pics, vid)

Ο Γιουσούφ Γιαζίτζι επέστρεψε με γκολ-νίκης στον Ολυμπιακό μετά τον τραυματισμό του και το χάρηκε με την ψυχή του, όπως φαίνεται και από τη σειρά αναρτήσεών του στα social media.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
H Kελίφ διαψεύδει ότι αποσύρεται από την πυγμαχία: «Παραμένω αφοσιωμένη στην αθλητική μου καριέρα»
Σπορ 24.08.25

H Kελίφ διαψεύδει ότι αποσύρεται από την πυγμαχία: «Παραμένω αφοσιωμένη στην αθλητική μου καριέρα»

Το γύρο του κόσμου έκανε η είδηση ότι η χρυσή Ολυμπιονίκης της πυγμαχίας Ιμάνε Κελίφ αποσύρεται από την ενεργό δράση, αλλά η ίδια το διαψεύδει κατηγορηματικά.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Ουκρανία: Μήνυμα στήριξης από τον βρετανό βασιλιά Κάρολο
Οι ευχαριστίες Ζελένσκι 24.08.25

Μήνυμα στήριξης στην Ουκρανία από τον Κάρολο

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Κάρολο, λέγοντας ότι τα λόγια του αποτελούν «έμπνευση για τον λαό μας» - Εξέφρασε και την ευγνωμοσύνη του προς τη Βρετανία για την υποστήριξή της στην Ουκρανία

Σύνταξη
Πολονάρα: «Θα ξαναπαίξω μπάσκετ»
Μπάσκετ 24.08.25

Πολονάρα: «Θα ξαναπαίξω μπάσκετ»

Ο Ακίλε Πολονάρα δήλωσε αισιόδοξος πως θα νικήσει πλήρως για δεύτερη φορά τον καρκίνο και θα επιστρέψει στα παρκέ.

Σύνταξη
Προπονητής Σλάβια για Ζαφείρη: «Δύσκολο να καλύψεις τέτοιο κενό»
Ποδόσφαιρο 24.08.25

Προπονητής Σλάβια για Ζαφείρη: «Δύσκολο να καλύψεις τέτοιο κενό»

Ο προπονητής της Σλάβια Πράγας μίλησε για το πόσο σημαντικός είναι ο Χρήστος Ζαφείρης για την ομάδα του και για την παραμονή του μέχρι τον Δεκέμβριο, όταν θα μετακομίσει στην Τούμπα για τον ΠΑΟΚ.

Σύνταξη
Κρούσματα γαστρεντερίτιδας στη Τζια – Τι λέει ο Μαγιορκίνης
Υγεία 24.08.25

Κρούσματα γαστρεντερίτιδας στη Τζια – Τι λέει ο Μαγιορκίνης

Σύμφωνα με τον κ. Μαγιορκίνη ο συνήθης υπαίτιος είναι ο νοροϊός. Μεταδίδεται εύκολα και προκαλεί μεγάλες επιδημίες, που κατά καιρούς τις βλέπουμε όχι μόνο σε ένα νησάκι όπως η Τζια αλλά και σε πόλεις

Σύνταξη
LIVE: Πουέρτο Ρίκο – Ελλάδα
Άλλα Αθλήματα 24.08.25

LIVE: Πουέρτο Ρίκο – Ελλάδα

LIVE: Πουέρτο Ρίκο – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 12:00 την αναμέτρηση Πουέρτο Ρίκο – Ελλάδα, για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών. Τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για γυναικοκτονίες: Η κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της – Η αδράνεια είναι συνενοχή
Τι ζητά 24.08.25

Πυρά ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση για τις γυναικοκτονίες - «Η αδράνεια είναι συνενοχή»

Το ΠΑΣΟΚ καλεί την κυβέρνηση «να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της καθώς έχασε ήδη  δύο χρυσές ευκαιρίες να καλύψει τα κενά του συστήματος αντιμετώπισης της έμφυλης βίας.

Σύνταξη
Συμφωνία Σίτι – Ντοναρούμα – τι απομένει για το μεγάλο deal
Ποδόσφαιρο 24.08.25

Συμφωνία Σίτι – Ντοναρούμα – τι απομένει για το μεγάλο deal

Ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα θα συνεχίσει όπως όλα δείχνουν την καριέρα του στη Μάντσεστερ Σίτι, με μοναδική εκκρεμότητα να αποτελεί την αποχώρηση του Έντερσον από την ομάδα του Γκουαρντιόλα.

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 24 Αυγούστου 2025
Απόρρητο