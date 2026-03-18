Πέγκυ Σταθακοπούλου: «Δυσκολεύτηκα να κάνω παιδί στα 44, το ήθελα τόσο πολύ»
Η Πέγκυ Σταθακοπούλου σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση.
Η Πέγκυ Σταθακοπούλου βρέθηκε προσκεκλημένη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου στον ALPHA και μεταξύ άλλων μίλησε για τη δυσκολία να αποκτήσει παιδί στην ηλικία των 44 χρόνων.
Η ηθοποιός παντρεύτηκε τον αρχιτέκτονα, Αλέξανδρο Καλδή, σε ηλικία 36 χρόνων, ενώ η κόρη της σπουδάζει ιατρική.
Πέγκυ Σταθακοπούλου: Το μήνυμα στις γυναίκες που θέλουν να γίνουν μητέρες
«Η αλήθεια είναι που δεν κάνει να τα λέμε αυτά, πως ήθελα τόσο πολύ ένα παιδάκι και είχα δυσκολευτεί τόσο πολύ. Το έκανα 44 ετών.
Και δίνουμε μήνυμα στις γυναίκες ότι με επιμονή, με δύναμη, αν θέλουν να γίνουν μητέρες, μπορούν να γίνουν μητέρες. Καλά, εγώ έχω και την αντίληψη ότι ακόμα κι αν βιολογικά δεν μπορεί κάποιος τελικά, τόσα παιδιά είναι εκεί έξω.
Άλλωστε μαμά γίνεσαι απ’ τη στιγμή που το πάρεις στην αγκαλιά σου, με το πρώτο του κλάμα, με το πρώτο του δάκρυ. Οπότε, ναι, μπορούμε να γίνουμε γονείς και πιο μεγάλοι» ανέφερε αρχικά η Πέγκυ Σταθακοπούλου.
Οι φοβίες της μητρότητας
«Πρέπει να πω ότι κι εγώ τον πρώτο χρόνο, ήμουνα γεμάτη φοβίες. Και είναι τόσο όμως φυσιολογικό, γιατί κρατάς στην αγκαλιά σου ένα πλάσμα που ακόμα δεν μπορείς να καταλάβεις τι θέλει, ποιο είναι, τι σου ζητάει κάθε φορά.
Αλλά νομίζω ότι αν από την πρώτη στιγμή το αντιμετωπίσουμε σαν έναν άλλον άνθρωπο και προσπαθήσουμε να καταλάβουμε, μέσα από τα πενιχρά του μέσα, το κλάμα του, την γκρίνια του, τι θέλει… νομίζω ότι αυτό θα μας συνοδεύει και μετά» συμπλήρωσε η γνωστή ηθοποιός.
