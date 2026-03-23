Ήταν Ιούλιος του 2025 που οι εθελοντές της AnimAid Animal Rescue, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον Ασπρόπυργο Αττικής, βρίσκουν τον Πάρη σε καταυλισμό μισοπεθαμένο.

«Μετρούσες» τα κοκαλάκια του και τα τσιμπούρια ρουφούσαν το αίμα του.

Οι εθελοντές δεν σκέφτηκαν λεπτό να τον αφήσουν αβοήθητο και τον παίρνουν αμέσως στην αγκαλιά τους. Σπεύδουν στον κτηνίατρο.

Υποβάλλεται σε αιματολογικές εξετάσεις, οι οποίες δείχνουν ότι έχει πολύ υψηλό δείκτη ερλιχίωσης, χαμηλό αιματοκρίτη και πεσμένα αιμοπετάλια.

Ο Πάρης, χρειάζεται ήρεμο περιβάλλον, επαφή και συναναστροφή με ανθρώπους

Οι εθελοντές αναλαμβάνουν τη θεραπεία του, τον ταΐζουν με ποιοτική τροφή και του δίνουν ενισχυμένες βιταμίνες.

Η θεραπεία του ολοκληρώνεται, στειρώνεται και τα κιλά του αρχίζουν να αυξάνονται.

Ο Πάρης βρίσκει την υγεία του και φιλοξενείται σε χώρο του Δήμου.

Το τελευταίο διάστημα όμως, ο Πάρης παρουσιάζει έντονο στρες κάθε φορά που οι εθελοντές τον επιστρέφουν στο κλουβί του.

Η μεγάλη ανησυχία των εθελοντών

Σε απόγνωση βρίσκονται οι εθελοντές της AnimAid Animal Rescue, καθώς βλέπουν τον Πάρη να «παλεύει» για να βγει από το κλουβί του.

«Ο Πάρης στρεσάρεται πάρα πολύ μέσα στο κλουβί, χτυπιέται στους τοίχους, δεν τον πιάνει κανένα φαγητό λόγω του στρες και τον έχει πειράξει το έντερό του. Έχει διάρροια» λέει με αγωνία η εθελόντρια, Λία Τζανιδάκη.

Το έντονο άγχος που τον διακατέχει, επισημαίνει η εθελόντρια, έχει επίπτωση στη σωματική, πνευματική και συναισθηματική του υγεία.

Ο Πάρης θέλει συντροφιά

Όταν οι εθελοντές τον βγάζουν από το κλουβί του και τον πηγαίνουν στον προαύλιο χώρο, όπου φιλοξενείται, χαλαρώνει, ηρεμεί και αναζητά συνέχεια τη συναναστροφή και την επαφή με τον άνθρωπο. Απολαμβάνει τα χάδια και με τα άλλα σκυλάκια είναι πολύ καλός.

«Αυτή τη στιγμή επείγει να φύγει από το κλουβί. Υπάρχει κάποιος/α που μπορεί να αναλάβει τη φιλοξενία του; Τα έξοδα της φιλοξενίας θα είναι καλυμμένα.

Παράλληλα, θα συνεχιστούν οι προσπάθειές μας για να βρει το παντοτινό του σπίτι», τονίζει η κα Τζανιδάκη.

Ο Πάρης είναι ένα υπέροχο πλάσμα, λέει η εθελόντρια, και χρειάζεται ήρεμο περιβάλλον, επαφή και συναναστροφή με ανθρώπους.

Είναι περίπου 1 ½ – 2 χρονών.

Είναι αδιανόητο να αφήσουμε τον Πάρη, που λίγο έλειψε να χάσει τη ζωή του, να βασανίζεται πίσω από τα κάγκελα του κλουβιού του. Και να κινδυνεύει η υγεία του.

Ανοίγουμε μια για πάντα την πόρτα του κλουβιού του Πάρη και τον βάζουμε στη ζωή μας.

Ο Πάρης είναι ένας δυστυχισμένος σκυλάκος που έχει τόση ανάγκη να αφοσιωθεί σε έναν άνθρωπο.

Όπως όλες οι αδέσποτες ψυχές.

Οι σκύλοι είναι βαθιά συναισθηματικά πλάσματα. Και δένονται με ισχυρούς δεσμούς με τον άνθρωπό τους.

Φιλοξενούμε, αλλά καλύτερα υιοθετούμε τον Πάρη. Δεν του αξίζει ένα παντοτινό σπίτι;

Αρκεί να κοιτάξουμε τα ματάκια του για να καταλάβουμε πόσο μα πόσο έχει ανάγκη μια μόνιμη αγκαλιά.

Για τον Πάρη μας, τηλ. επικοινωνίας 694.790.3110.