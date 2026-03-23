Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026
Είναι μεγάλη ανάγκη, ο Πάρης που βασανίζεται στο κλουβί του, να βρει οικογένεια
Pet Stories 23 Μαρτίου 2026, 10:00

Είναι μεγάλη ανάγκη, ο Πάρης που βασανίζεται στο κλουβί του, να βρει οικογένεια

Κάθε φορά που ο Πάρης μπαίνει μέσα στο κλουβί του, το άγχος που νιώθει «αγγίζει το κόκκινο».

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Θέλετε να διαχειρίζεστε καλύτερα το στρες; Ακούστε την επιστήμη

Θέλετε να διαχειρίζεστε καλύτερα το στρες; Ακούστε την επιστήμη

Ήταν Ιούλιος του 2025 που οι εθελοντές της AnimAid Animal Rescue, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον Ασπρόπυργο Αττικής, βρίσκουν τον Πάρη σε καταυλισμό μισοπεθαμένο.

«Μετρούσες» τα κοκαλάκια του και τα τσιμπούρια ρουφούσαν το αίμα του.

Οι εθελοντές δεν σκέφτηκαν λεπτό να τον αφήσουν αβοήθητο και τον παίρνουν αμέσως στην αγκαλιά τους. Σπεύδουν στον κτηνίατρο.

Υποβάλλεται σε αιματολογικές εξετάσεις, οι οποίες δείχνουν ότι έχει πολύ υψηλό δείκτη ερλιχίωσης, χαμηλό αιματοκρίτη και πεσμένα αιμοπετάλια.

Ο Πάρης, χρειάζεται ήρεμο περιβάλλον, επαφή και συναναστροφή με ανθρώπους

Το έντονο άγχος που τον διακατέχει έχει επίπτωση στη σωματική, πνευματική και συναισθηματική του υγεία

Οι εθελοντές αναλαμβάνουν τη θεραπεία του, τον ταΐζουν με ποιοτική τροφή και του δίνουν ενισχυμένες βιταμίνες.

Η θεραπεία του ολοκληρώνεται, στειρώνεται και τα κιλά του αρχίζουν να αυξάνονται.

Ο Πάρης βρίσκει την υγεία του και φιλοξενείται σε χώρο του Δήμου.

Το τελευταίο διάστημα όμως, ο Πάρης παρουσιάζει έντονο στρες κάθε φορά που οι εθελοντές τον επιστρέφουν στο κλουβί του.

Η μεγάλη ανησυχία των εθελοντών

Σε απόγνωση βρίσκονται οι εθελοντές της AnimAid Animal Rescue, καθώς βλέπουν τον Πάρη να «παλεύει» για να βγει από το κλουβί του.

«Ο Πάρης στρεσάρεται πάρα πολύ μέσα στο κλουβί, χτυπιέται στους τοίχους, δεν τον πιάνει κανένα φαγητό λόγω του στρες και τον έχει πειράξει το έντερό του. Έχει διάρροια» λέει με αγωνία η εθελόντρια, Λία Τζανιδάκη.

Το έντονο άγχος που τον διακατέχει, επισημαίνει η εθελόντρια, έχει επίπτωση στη σωματική, πνευματική και συναισθηματική του υγεία.

Ο Πάρης θέλει συντροφιά

Όταν οι εθελοντές τον βγάζουν από το κλουβί του και τον πηγαίνουν στον προαύλιο χώρο, όπου φιλοξενείται, χαλαρώνει, ηρεμεί και αναζητά συνέχεια τη συναναστροφή και την επαφή με τον άνθρωπο. Απολαμβάνει τα χάδια και με τα άλλα σκυλάκια είναι πολύ καλός.

«Αυτή τη στιγμή επείγει να φύγει από το κλουβί. Υπάρχει κάποιος/α που μπορεί να αναλάβει τη φιλοξενία του; Τα έξοδα της φιλοξενίας θα είναι καλυμμένα.
Παράλληλα, θα συνεχιστούν οι προσπάθειές μας για να βρει το παντοτινό του σπίτι», τονίζει η κα Τζανιδάκη.

Ο Πάρης είναι ένα υπέροχο πλάσμα, λέει η εθελόντρια, και χρειάζεται ήρεμο περιβάλλον, επαφή και συναναστροφή με ανθρώπους.

Είναι περίπου 1 ½ – 2 χρονών.

Είναι αδιανόητο να αφήσουμε τον Πάρη, που λίγο έλειψε να χάσει τη ζωή του, να βασανίζεται πίσω από τα κάγκελα του κλουβιού του. Και να κινδυνεύει η υγεία του.

Ανοίγουμε μια για πάντα την πόρτα του κλουβιού του Πάρη και τον βάζουμε στη ζωή μας.

Ο Πάρης είναι ένας δυστυχισμένος σκυλάκος που έχει τόση ανάγκη να αφοσιωθεί σε έναν άνθρωπο.

Όπως όλες οι αδέσποτες ψυχές.

Οι σκύλοι είναι βαθιά συναισθηματικά πλάσματα. Και δένονται με ισχυρούς δεσμούς με τον άνθρωπό τους.

Φιλοξενούμε, αλλά καλύτερα υιοθετούμε τον Πάρη. Δεν του αξίζει ένα παντοτινό σπίτι;

Αρκεί να κοιτάξουμε τα ματάκια του για να καταλάβουμε πόσο μα πόσο έχει ανάγκη μια μόνιμη αγκαλιά.

Για τον Πάρη μας, τηλ. επικοινωνίας 694.790.3110.

Μητσοτάκης: Αυτά είναι τα 4 νέα μέτρα στήριξης

Μητσοτάκης: Αυτά είναι τα 4 νέα μέτρα στήριξης

Θέλετε να διαχειρίζεστε καλύτερα το στρες; Ακούστε την επιστήμη

Θέλετε να διαχειρίζεστε καλύτερα το στρες; Ακούστε την επιστήμη

Επιθέσεις σε όλο το Ιράν και αναφορές για νεκρούς αμάχους

Επιθέσεις σε όλο το Ιράν και αναφορές για νεκρούς αμάχους

Ελληνικός Ποιμενικός: Πολύτιμος «σύμμαχος» της ελληνικής κτηνοτροφίας και της συνύπαρξης με την άγρια ζωή
Ελληνικός Ποιμενικός: Πολύτιμος «σύμμαχος» της ελληνικής κτηνοτροφίας και της συνύπαρξης με την άγρια ζωή

Ανεκτίμητος «συνεργάτης» είναι ο Ελληνικός Ποιμενικός σκύλος για τους κτηνοτρόφους, ενώ συμβάλλει και στην ισορροπία ανάμεσα στον άνθρωπο και το φυσικό περιβάλλον.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Ο νεαρός σκυλάκος Μίλο, που τον πέταξαν στον δρόμο, καρτερά τον άνθρωπό του
Μίλο: Ένα αδεσποτάκι με αδαμάντινη καρδιά δεν έχει οικογένεια - Καιρός να αποκτήσει

Ήταν μόλις δύο μηνών ο Μίλο - ένα τοσοδούλι πλασματάκι-, όταν κάποιος ασυνείδητος τον εγκατέλειψε στον περιφερειακό της Λιβαδειάς. Η ζωή του βρισκόταν σε κίνδυνο.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
«Κουίζ Κανίς; Πόσο καλά ξέρεις τους σκύλους;» – Ένα βιβλίο που θα ενισχύσει οικονομικά φιλοζωικά σωματεία
«Κουίζ Κανίς; Πόσο καλά ξέρεις τους σκύλους;» - Ένα βιβλίο που θα ενισχύσει οικονομικά φιλοζωικά σωματεία

Αποκτώντας το βιβλίο μαθαίνουμε πολλά και ενδιαφέροντα για τους σκύλους και παράλληλα συνεισφέρουμε στο αξιέπαινο έργο των εθελοντών. Μ’ έναν σμπάρο δύο τρυγόνια!

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Τα πιο συχνά ορθοπεδικά προβλήματα στους σκύλους – Η σημασία της πρόληψης
Ποια είναι τα συχνότερα ορθοπεδικά προβλήματα στους σκύλους και πώς αντιμετωπίζονται

Με ποιους τρόπους αντιμετωπίζονται τέσσερα ορθοπεδικά προβλήματα που παρουσιάζουν οι σκύλοι. Τα συμπτώματα και τα μέτρα που μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισής τους.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Αρπακτική συμπεριφορά σκύλου: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Αρπακτική συμπεριφορά: Οι σκύλοι που κυνηγούν άλλα ζώα για να τα βλάψουν – Μπορούμε να τους ελέγξουμε;

Η αρπακτική συμπεριφορά ενός σκύλου είναι, ίσως, η πιο σοβαρή, επειδή σκοπό έχει να προκαλέσει κακό σε άλλα, μικρότερα ζώα που αντικρίζει.

Τζούλη Τούντα
Γιατί ο σκύλος σάς κοιτάζει όταν τρώτε; – Ποιος ο λόγος που γυρίζει το βλέμμα του μόλις τον δείτε
Ο σκύλος «καρφώνει» τα μάτια του σε εσάς την ώρα που τρώτε - Γιατί στρέφει το βλέμμα του μόλις τον κοιτάξετε;

Το σίγουρο είναι ότι ο σκύλος δεν γυρίζει το κεφάλι του αλλού για να δείξει ότι… δεν του καίγεται καρφί επειδή εσείς τρώτε.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Τσαγκαράκης: Νέες καταγγελίες για τον γκαλερίστα – «Είδα τα κοσμήματα μου να πωλούνται σε άλλη τιμή»
Νέες καταγγελίες για τον γκαλερίστα Γιώργο Τσαγκαράκη - «Είδα τα κοσμήματα μου να πωλούνται σε άλλη τιμή»

Στον Γιώργο Τσαγκαράκη έχει ασκηθεί ποινική δίωξη μετά το επίμαχο βίντεο που ο ίδιος είχε ανεβάσει στα κοινωνικά του δίκτυα, στο οποίο δημοπρατούσε Ευαγγέλιο που χρονολογείται από το 1745

«Θα έπρεπε να ντρέπεσαι για τον εαυτό σου» – Ο Τσιτσιπάς νευρίασε με τον διαιτητή στην ήττα στο Miami Open (vid)
«Θα έπρεπε να ντρέπεσαι για τον εαυτό σου» – Ο Τσιτσιπάς νευρίασε με τον διαιτητή στην ήττα στο Miami Open (vid)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς τα έβαλε με τον διαιτητή κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του στο Miami Open απέναντι στον Αρτούρ Φις, όπου ηττήθηκε με 2-0 σετ.

Μπορεί το βούρτσισμα των δοντιών να σώσει από τον καρκίνο του μαστού;
Μπορεί το βούρτσισμα των δοντιών να σώσει από τον καρκίνο του μαστού;

Εντοπίστηκε βακτήριο που εμπλέκεται στην ουλίτιδα το οποίο συμβάλλει στην εμφάνιση του καρκίνου του μαστού αλλά και στην ταχύτερη ανάπτυξη των όγκων και εξάπλωσή τους, ιδίως στα άτομα με γενετική προδιάθεση.

Επιδότηση στο diesel κίνησης, fuel pass και παρεμβάσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης – Τα 4 μέτρα
Επιδότηση στο diesel κίνησης, fuel pass και παρεμβάσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης – Τα 4 μέτρα

Υπό την κοινωνική και πολιτική πίεση για την κυβερνητική αδράνεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τέσσερα μέτρα για την αντιμετώπιση της έκρηξης του ενεργειακού κόστους με δίμηνη ισχύ (Απρίλιος - Μάιος). Τα μέτρα θα εξειδικευτούν από τον αρμόδιο υπουργό Κυριάκο Πιερρακάκη.

Τέμπη: Σε τεταμένο κλίμα η έναρξη της δίκης – Οργή για τις συνθήκες στην αίθουσα
Σε τεταμένο κλίμα η έναρξη της δίκης για τα Τέμπη - Οργή για τις συνθήκες στην αίθουσα

Ντροπή, φώναζαν από το ακροατήριο συγγενείς θυμάτων που τρία χρόνια μετά την τραγωδία έφτασαν στο δικαστήριο και βρέθηκαν αντιμέτωποι με αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η Γιουβέντους αποκτά πλήρη έλεγχο του J Hotel
Η Γιουβέντους αποκτά πλήρη έλεγχο του J Hotel

Επένδυση 23 εκατ. ευρώ για την ενοποίηση διαχείρισης και ιδιοκτησίας – Το πλάνο της διοίκησης της Γιουβέντους για αύξηση εσόδων χωρίς επίπτωση στο αγωνιστικό budget

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Υποκλοπές: Σκληραίνει τη γραμμή ο Ανδρουλάκης – Οι επόμενες κινήσεις μετά την επιστολή σε όσους «σιωπούν»
Σκληραίνει τη γραμμή για τις υποκλοπές ο Ανδρουλάκης - Οι επόμενες κινήσεις μετά την επιστολή σε όσους «σιωπούν»

Με φόντο την καταδικαστική απόφαση για τους τέσσερις της υπόθεσης του Predator, τη «βόμβα» Ντίλιαν, αλλά και τη «στροφή» της κοινής γνώμης για το σκάνδαλο των υποκλοπών, ο Ν.Ανδρουλάκης στέλνει μήνυμα με την επιστολή του προς τους στόχους των υποκλοπών.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Η επόμενη μέρα του Ντέβον Χολ: Η πρόταση των 2.500.000 ευρώ ετησίως και το ενδιαφέρον της Euroleague
Η επόμενη μέρα του Ντέβον Χολ: Η πρόταση των 2.500.000 ευρώ ετησίως και το ενδιαφέρον της Euroleague

Ο Ντέβον Χολ κοιτάζει ήδη την επόμενη μέρα, που θα τον βρει μακριά από τη Φενέρμπαχτσε, φέρεται να έχει στα χέρια του πρόταση με πάνω από 2.500.000 ευρώ, ενώ το όνομα του γράφεται και για τον Ολυμπιακό

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

