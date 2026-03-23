«Δεν έχουμε τόσα χρήματα» – Η Σίντι Κρόφορντ έδειξε την πρωινή ρουτίνα ομορφιάς της και προκάλεσε τη χλεύη
Fizz 23 Μαρτίου 2026, 19:30

Η Κρόφορντ, που πρόσφατα συμπλήρωσε τα 60, αποκάλυψε αυτή την εβδομάδα τις πρώτες δυόμισι ώρες της εξαντλητικής πρωινής ρουτίνας ευεξίας της, αξίας 12.000 δολαρίων. Ε, και το διαδίκτυο οργίασε.

Έφη Αλεβίζου
«Η δημιουργία μιας πρωινής ρουτίνας μπορεί να είναι μεταμορφωτική, καθορίζοντας τον τόνο για μια παραγωγική και θετική μέρα που έρχεται… πολλοί άνθρωποι διαπιστώνουν ότι μια δομημένη αρχή της ημέρας τους μπορεί να βελτιώσει τόσο την ψυχική όσο και τη σωματική ευεξία», έγραψε το σούπερ μοντέλο, Σίντι Κρόφορντ, στη λεζάντα των σόσιαλ μίντιά της.

Τα πλούσια τελετουργικά της διχάζουν τους θαυμαστές, με έναν σχολιαστή να παραδέχεται: «Σίντι, είμαι πολύ φτωχός για αυτό».

Ωστόσο, η Dr Dawn Queen, πιστοποιημένη δερματολόγος με έδρα τη Νέα Υόρκη, δήλωσε στην εφημερίδα The Post ότι ορισμένες από τις συμβουλές της Κρόφορντ αξίζει να εφαρμοστούν -και στην πραγματικότητα δεν κοστίζουν όλες μια περιουσία.

6:05 π.μ.: Στεγνό βούρτσισμα

Το μοντέλο ξεκινά τα πρωινά της με μια συνεδρία στεγνού βουρτσίσματος, μια τεχνική απολέπισης που περιλαμβάνει το βούρτσισμα του δέρματος με κυκλικές κινήσεις χρησιμοποιώντας μια βούρτσα με σκληρές τρίχες.

Οι θαυμαστές της λένε ότι μπορεί να βελτιώσει την κυκλοφορία, να απομακρύνει το ξηρό δέρμα και να βοηθήσει στη λεμφική αποστράγγιση. Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η τεχνική αυτή δεν είναι κατάλληλη για όλους.

«Οι μέθοδοι φυσικής απολέπισης, όπως το στεγνό βούρτσισμα, δεν είναι κάτι που συνιστώ συνήθως, επειδή μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό και να δημιουργήσουν μικροσχισμές στο δέρμα, ειδικά σε ευαίσθητους τύπους δέρματος», είπε η Queen. «Τα δερματολογικά οφέλη είναι αρκετά περιορισμένα».

Αφού διαβάσει τη Βίβλο και κάνει μασάζ στο σώμα της, η Κρόφορντ κάνει μασάζ στο πρόσωπό της για 15 λεπτά με ένα εργαλείο gua sha και το καθαριστικό που μαλακώνει το δέρμα από τη δική της μάρκα προϊόντων περιποίησης, Meaningful Beauty.

«Το gua sha μπορεί να είναι χρήσιμο για προσωρινή αποσυμφόρηση και λεμφική αποστράγγιση, γι’ αυτό και πολλοί άνθρωποι παρατηρούν ότι το πρόσωπό τους φαίνεται λιγότερο πρησμένο μετά τη χρήση του. Λέω στους ασθενείς ότι τα αποτελέσματα είναι προσωρινά· δεν διαμορφώνει μόνιμα το πρόσωπο» εξηγεί η Queen.

Δείτε την πρωινή ρουτίνα ευεξίας της Κρόφορντ όπως την ανέβασε στο ίνσταγκραμ

6:30 στρώμα Bemer

Μετά τη θεραπεία gua sha, η Crawford κάθεται σε ένα στρώμα Bemer, το οποίο κοστίζει περίπου όσο ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, διεγείρει τους μυς και ενισχύει την κυκλοφορία μέσω μικρορευμάτων.

Η Queen υποστηρίζει ότι το στρώμα μπορεί να αποδειχθεί απογοητευτικό όσον αφορά τα πραγματικά οφέλη. «Κατά τη γνώμη μου, τα στρώματα Bemer είναι περισσότερο προϊόντα ευεξίας ή lifestyle παρά μια δερματολογική θεραπεία βασισμένη σε επιστημονικά στοιχεία», είπε.

«Δεν υπάρχουν ισχυρά κλινικά στοιχεία που να υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς τους για την υγεία του δέρματος ή την κυκλοφορία, όπως υποδηλώνουν πολλά από τα διαφημιστικά υλικά.»

6:45 π.μ.: Θεραπεία με κόκκινο φως

Στη συνέχεια, η Κρόφορντ, ενώ βρίσκεται στο στρώμα, φοράει ένα Capillus Laser Cap, μια συσκευή κόκκινου φωτός σχεδιασμένη για να υποστηρίζει την ανάπτυξη των μαλλιών.

Η Queen λέει ότι βγάζει το καπέλο στο καπέλο κόκκινου φωτός. «Οι συσκευές θεραπείας με λέιζερ χαμηλής έντασης, όπως το Capillus Laser Cap, διαθέτουν κλινικές ενδείξεις που υποστηρίζουν τη χρήση τους για συγκεκριμένους τύπους τριχόπτωσης, ιδίως την ανδρογενετική αλωπεκία. Μου αρέσουν επειδή είναι εύχρηστες, μη επεμβατικές, ανώδυνες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο σπίτι» δήλωσε η Queen.

Καθώς τα επίπεδα οιστρογόνων μειώνονται κατά τη διάρκεια της περιμενόπαυσης και της εμμηνόπαυσης, ο κύκλος ανάπτυξης των μαλλιών μπορεί να μεταβληθεί, με αποτέλεσμα τα μαλλιά να γίνονται πιο λεπτά και αραιά, καθιστώντας το Capillus Laser Cap ιδιαίτερα ελκυστικό για τη δημογραφική ομάδα της Κρόφορντ.

«Για τις γυναίκες στην ηλικία των 60 ετών που αντιμετωπίζουν αραίωση των μαλλιών, μπορεί να αποτελεί μια λογική συμπληρωματική θεραπεία στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος αντιμετώπισης της τριχόπτωσης», δήλωσε η Queen.

«Ραβδί νεότητας»

Στη συνέχεια, το μοντέλο κάνει χώρο για περισσότερο μασάζ, περιποιούμενη το πρόσωπό της με το The Wand (2.213 δολάρια, Keren Bartov), μια συσκευή που χρησιμοποιεί τεχνολογία κόκκινου φωτός, ραδιοσυχνότητες και θεραπεία με υπέρυθρες ακτίνες για να συσφίξει και να αναζωογονήσει το δέρμα.

Η Queen λέει ότι αυτό το υψηλής ποιότητας «ραβδί νεότητας» είναι μια βιώσιμη επιλογή.

«Τεχνολογίες όπως η ραδιοσυχνότητα και το κόκκινο φως χρησιμοποιούνται ευρέως στη δερματολογία, επειδή μπορούν να διεγείρουν το κολλαγόνο και να υποστηρίξουν την αναζωογόνηση του δέρματος» δήλωσε η Queen.

«Η ραδιοσυχνότητα λειτουργεί μεταφέροντας ελεγχόμενη θερμότητα στα βαθύτερα στρώματα του δέρματος, κάτι που μπορεί να προκαλέσει αναδόμηση του κολλαγόνου και να οδηγήσει σε σταδιακή σύσφιξη με την πάροδο του χρόνου».

Η Queen σημειώνει ότι οι θεραπείες στο ιατρείο συνήθως αποδίδουν πιο αισθητά αποτελέσματα, επειδή λειτουργούν σε υψηλότερα επίπεδα ενέργειας, ενώ οι συσκευές για χρήση στο σπίτι τείνουν να προσφέρουν πιο ήπιες βελτιώσεις με συνεπή χρήση.

7:00 π.μ.: Fire cider

Μετά την άσκηση με το ραβδί, η Κρόφορντ πίνει ένα σφηνάκι fire cider, το οποίο παρασκευάζεται με την έγχυση ξιδιού μήλου σε «πικάντικα συστατικά» όπως κουρκουμάς, τζίντζερ, τσίλι, κρεμμύδια και σκόρδο για περίπου τέσσερις εβδομάδες.

«Το Fire Cider είναι ένα παλιό φυτικό φάρμακο», είχε δηλώσει προηγουμένως στην εφημερίδα The Post ο Ουαλός σεφ Gaz Oakley, συγγραφέας του βιβλίου «Plant to Plate». «Όχι μόνο έχει καλή γεύση, αλλά είναι γεμάτο από συστατικά που θα ενισχύσουν το ανοσοποιητικό σας σύστημα — ειδικά κατά τη διάρκεια του χειμώνα».

Έχει αποδειχθεί ότι το ξίδι από μηλίτη βοηθά στον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα και μπορεί να ενισχύσει την απώλεια βάρους.

7:05 π.μ.: Τα πόδια στο γρασίδι για «γείωση»

Αφού πίνει το σφηνάκι, η Κρόφορντ βγαίνει έξω για να περπατήσει ξυπόλητη στο γρασίδι και να «γειωθεί».

Η γείωση, γνωστή και ως earthing, αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της παραδοσιακής κινεζικής ιατρικής, καθώς πιστεύεται ότι το ξυπόλητο περπάτημα διεγείρει τη ροή της ενέργειας του σώματος.

Αν και οι έρευνες σχετικά με τη γείωση είναι περιορισμένες, ορισμένοι επαγγελματίες υγείας υποστηρίζουν ότι μπορεί να προσφέρει οφέλη ως πρακτική ενσυνειδητότητας, βοηθώντας τους ανθρώπους να νιώθουν πιο συνδεδεμένοι με τη φύση.

Μελέτες έχουν δείξει ότι η φυσική επαφή με τη γη μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα του ύπνου, να ομαλοποιήσει τα επίπεδα της ορμόνης του στρες, της κορτιζόλης, να χαλαρώσει τους μυς και να βελτιώσει τη διάθεση.

7:15 π.μ.: Τζακούζι

Μετά τον περίπατό της ξυπόλυτη, η Κρόφορντ κάνει ένα 15λεπτο μπάνιο στο τζακούζι του σπιτιού της.

Έρευνες υποδεικνύουν ότι η ρουτίνα της στο τζακούζι μπορεί να είναι εξίσου ευεργετική για την υγεία με το τρέξιμο, καθώς το ζεστό μπάνιο μπορεί να αυξήσει τη ροή του αίματος, να μειώσει την αρτηριακή πίεση και να μειώσει την κορτιζόλη.

Είναι επίσης γνωστό ότι μειώνει το άγχος, χαλαρώνει τους μυς και βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου.

Μετά τη θεραπεία με νερό, η Κρόφορντ ετοιμάζει καφέ με κολλαγόνο, ελέγχει τα email της και μετά πηγαίνει στο γυμναστήριο του σπιτιού της.

8:00 π.μ.: Πρόγραμμα γυμναστικής

Εκεί, η Κρόφορντ κάνει διατάσεις και ασκείται στην θεραπεία αναστροφής, μια τεχνική που χρησιμοποιεί τη βαρύτητα για να αποσυμπιέσει τη σπονδυλική στήλη, να ανακουφίσει την πίεση στα νεύρα, να χαλαρώσει τους τεταμένους μυς και να βελτιώσει την ευελιξία. Το κάνει αυτό σε ένα τραπέζι αναστροφής, το οποίο της επιτρέπει να ξαπλώνει με ασφάλεια ανάποδα.

Μετά, η Κρόφορντ κάνει μια προπόνηση χαμηλής έντασης στο τραμπολίνο για να αυξήσει τον καρδιακό της ρυθμό και να βοηθήσει τη λεμφική αποστράγγιση, και στη συνέχεια περιμένει την άφιξη του προσωπικού της γυμναστή Πιλάτες.

Η ρουτίνα αυτή είναι σίγουρα ευεργετική, αλλά όπως επισήμαναν πολλοί στο TikTok, αποπνέει μια αίσθηση προνομίου.

Ενώ το ιδιωτικό σπα και το καπέλο με κόκκινο φως αξίας 2.500 δολαρίων μπορεί να είναι πέρα από τις δυνατότητες των περισσότερων, το περπάτημα ξυπόλητοι και οι διατάσεις είναι δωρεάν, ενώ το προϊόν καθαρισμού Meaningful Beauty Skin Softening Cleanser μπορεί να γίνει δικό σας με 36 δολάρια.

Επιπλέον, μπορείτε να συναγωνιστείτε τη Σίντι φτιάχνοντας το δικό σας «fire cider» με κάποια συνταγή από το διαδίκτυο.

*Με στοιχεία από nypost.com | Αρχική φωτό: Wikimedia Commons

Moody’s: Τα δύο σενάρια του πολέμου στη Μέση Ανατολή – Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

Τραμπ: «Μια ακόμα ευκαιρία στο Ιράν και τις απειλές του»

«Το πρόβλημα παραμένει» 23.03.26

Ο Πάπα Εσιέντου δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του, ότι άγνωστοι απειλούν να τον σκοτώσουν, επειδή επιλέχθηκε για τον ρόλο του Σνέιπ στην τηλεοπτική σειρά «Χάρι Πότερ».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κάτι ξέρουν 23.03.26

Αν και δεν παντρεύτηκαν ποτέ, ο Κερτ Ράσελ και η Γκόλντι Χον θεωρούνται ένα από τα πιο σταθερά και ευτυχισμένα ζευγάρια του Χόλιγουντ.

Φροίξος Φυντανίδης
Παιδί της Αγάπης 22.03.26

«Από τότε που ήμουν μικρή, η μητέρα μου με έκανε να συνειδητοποιήσω από πού καταγόταν ο πατέρας μου και από πού προέρχομαι εγώ», λέει η Τζάζμιν Γκριμάλντι, κόρη εκτός γάμου του Αλβέρτου του Μονακό.

Έφη Αλεβίζου
«Απέχω» 22.03.26

«Είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι ο μικρός μου γιος θα πρέπει να διαβάσει όλα αυτά τα πράγματα όταν μεγαλώσει», δήλωσε πρόσφατα ο Μπάρι Κίογκαν, σχολιάζοντας την κριτική που δέχεται στο διαδίκτυο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Μπόντα» 22.03.26

Το μυστήριο γύρω από τον θάνατο του Κερτ Κομπέιν βαθαίνει, καθώς νέα ανάλυση γραφικού χαρακτήρα υποδεικνύει ότι το σημείωμα αυτοκτονίας που βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος είναι πλαστό.

Έφη Αλεβίζου
Ελλάδα 23.03.26

Η αστυνομία προχώρησε σε τουλάχιστον 22 συλλήψεις ενώ στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται τουλάχιστον 40 άτομα - Σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι απάτες στον ΕΦΚΑ και η φοροδιαφυγή μέσω εικονικών εταιρειών

Παραμένει μυστήριο 23.03.26

Ο ανώνυμος γκραφιτάς δεν είναι πλέον ανώνυμος. Αλλά τι κρύβεται πίσω από το προπέτασμα καπνού; Και τι ισχύει τελικά για τον μυθικό Banksy; Είναι αυτός ή κάποιος άλλος;

Έφη Αλεβίζου
Media 23.03.26

Μεταξύ άλλων την ιστορική εφημερίδα της Ευρώπης La Repubblica, 15 websites, 3 ραδιοφωνικούς σταθμούς, μία διαφημιστική εταιρεία και μία τηλεοπτική streaming πλατφόρμα

Εκλογές στην Ουγγαρία 23.03.26

Με αφορμή τη σύνοδο των «Πατριωτών για την Ευρώπη», της ακροδεξιάς ομάδας στο Ευρωκοινοβούλιο που ίδρυσε ο Όρμπαν, Λεπέν, Βίλντερς, Σαλβίνι και Αμπασκάλ δήλωσαν τη στήριξή τους στον Ούγγρο πρωθυπουργό

Αρχοντία Κάτσουρα
ΠΑΣΟΚ 23.03.26

Προ των ευθυνών τους θέτει ο Νίκος Ανδρουλάκης τους αξιωματούχους που ήταν στόχοι του Predator και σιωπούν, έχοντας παραλάβει την καθαρογραμμένη απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. «Ντροπιαστική» χαρακτήρισε την εικόνα από τη Λάρισα και τη δίκη για το έγκλημα των Τεμπών. Τι απάντησε στο ερώτημα αν υπάρχει λόγος παραίτησης Φλωρίδη.

«Το πρόβλημα παραμένει» 23.03.26

Ο Πάπα Εσιέντου δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του, ότι άγνωστοι απειλούν να τον σκοτώσουν, επειδή επιλέχθηκε για τον ρόλο του Σνέιπ στην τηλεοπτική σειρά «Χάρι Πότερ».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ελλάδα 23.03.26

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο κατάστημα βρισκόταν μια εργαζόμενη και δύο πελάτες. Υπάρχουν αναφορές ότι από το ΙΧ παρασύρθηκε ένας διερχόμενος διανομέας, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά.

Πολιτική Γραμματεία 23.03.26

Οι εικόνες ντροπής από τη Λάρισα, στην έναρξη μιας εκ των ιστορικότερων δικών από τη Μεταπολίτευση και μετά, δεν φαίνεται να αγγίζουν την κυβέρνηση που «παίζει την κασέτα» του «όλα καλώς καμωμένα» και αφήνει αιχμές για «πολιτικά κίνητρα» με σκοπό να πολωθεί το κλίμα.

Συνταγματική αλλαγή 23.03.26

Οι επικριτές της δικαστικής μεταρρύθμισης υποστήριζαν ότι ενέχει τον κίνδυνο συγκέντρωσης υπερβολικής εξουσίας στο εκτελεστικό σώμα. Η Μελόνι παραδέχθηκε την ήττα της, αλλά αρνείται να παραιτηθεί.

Αρχοντία Κάτσουρα
Ελλάδα 23.03.26

Ο 20χρονος κρατείται μέχρι την ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη που θα γίνει την Πέμπτη και στη συνέχεια θα αποφασιστεί η περεταίρω ποινική του μεταχείριση

Media 23.03.26

Στις 29 Μαρτίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με τον Ε’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη.

Ποδόσφαιρο 23.03.26

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αναφέρθηκε στα φιλικά παιχνίδια της Εθνικής Ανδρων και παράλληλα αναφέρθηκε την απόσυρση του Πέτρου Μάνταλου από το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Ποδόσφαιρο 23.03.26

Συλλέκτης τίτλων ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι που με την κατάκτηση του Carabao Cup έγραψε ιστορία καθώς έφτασε στους 40 τίτλους της προπονητικής καριέρας του

Αδιευκρίνιστα τα αίτια 23.03.26

Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων και τα αίτια δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί - Το αεροπλάνο συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του από το Πουέρτο Λεγκίσαμο, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες

Επιστολή 23.03.26

Γυρίζει πίσω ο Σωκράτης Φάμελλος την πρόσκληση του Νίκου Ανδρουλάκη για να καθίσουν μαζί στο τραπέζι του προγραμματικού διαλόγου στο πλαίσιο του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ.

Focus Bari 23.03.26

Ανάμικτα είναι τα συμπεράσματα νέας έρευνας της Focus Bari για την αγορά ακινήτων. Οι 7 στους 10 θεωρούν ότι οι τιμές «πλησιάζουν ταβάνι», αλλά οι 6 στους 10 εκτιμούν ότι θα συνεχίσουν να αυξάνονται.

Sci-fi baby 23.03.26

Εντυπωσιακή ήταν η πρεμιέρα του Project Hail Mary, αγγίζοντας στο box office τα 141 εκατ. δολάρια με το «καλημέρα» δίνοντας μια ανάσα στην Amazon MGM και στην καριέρα του Ράιαν Γκόσλινγκ

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

