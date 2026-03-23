«Δεν έχουμε τόσα χρήματα» – Η Σίντι Κρόφορντ έδειξε την πρωινή ρουτίνα ομορφιάς της και προκάλεσε τη χλεύη

«Η δημιουργία μιας πρωινής ρουτίνας μπορεί να είναι μεταμορφωτική, καθορίζοντας τον τόνο για μια παραγωγική και θετική μέρα που έρχεται… πολλοί άνθρωποι διαπιστώνουν ότι μια δομημένη αρχή της ημέρας τους μπορεί να βελτιώσει τόσο την ψυχική όσο και τη σωματική ευεξία», έγραψε το σούπερ μοντέλο, Σίντι Κρόφορντ, στη λεζάντα των σόσιαλ μίντιά της.

Τα πλούσια τελετουργικά της διχάζουν τους θαυμαστές, με έναν σχολιαστή να παραδέχεται: «Σίντι, είμαι πολύ φτωχός για αυτό».

Ωστόσο, η Dr Dawn Queen, πιστοποιημένη δερματολόγος με έδρα τη Νέα Υόρκη, δήλωσε στην εφημερίδα The Post ότι ορισμένες από τις συμβουλές της Κρόφορντ αξίζει να εφαρμοστούν -και στην πραγματικότητα δεν κοστίζουν όλες μια περιουσία.

6:05 π.μ.: Στεγνό βούρτσισμα

Το μοντέλο ξεκινά τα πρωινά της με μια συνεδρία στεγνού βουρτσίσματος, μια τεχνική απολέπισης που περιλαμβάνει το βούρτσισμα του δέρματος με κυκλικές κινήσεις χρησιμοποιώντας μια βούρτσα με σκληρές τρίχες.

Οι θαυμαστές της λένε ότι μπορεί να βελτιώσει την κυκλοφορία, να απομακρύνει το ξηρό δέρμα και να βοηθήσει στη λεμφική αποστράγγιση. Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η τεχνική αυτή δεν είναι κατάλληλη για όλους.

«Οι μέθοδοι φυσικής απολέπισης, όπως το στεγνό βούρτσισμα, δεν είναι κάτι που συνιστώ συνήθως, επειδή μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό και να δημιουργήσουν μικροσχισμές στο δέρμα, ειδικά σε ευαίσθητους τύπους δέρματος», είπε η Queen. «Τα δερματολογικά οφέλη είναι αρκετά περιορισμένα».

Αφού διαβάσει τη Βίβλο και κάνει μασάζ στο σώμα της, η Κρόφορντ κάνει μασάζ στο πρόσωπό της για 15 λεπτά με ένα εργαλείο gua sha και το καθαριστικό που μαλακώνει το δέρμα από τη δική της μάρκα προϊόντων περιποίησης, Meaningful Beauty.

«Το gua sha μπορεί να είναι χρήσιμο για προσωρινή αποσυμφόρηση και λεμφική αποστράγγιση, γι’ αυτό και πολλοί άνθρωποι παρατηρούν ότι το πρόσωπό τους φαίνεται λιγότερο πρησμένο μετά τη χρήση του. Λέω στους ασθενείς ότι τα αποτελέσματα είναι προσωρινά· δεν διαμορφώνει μόνιμα το πρόσωπο» εξηγεί η Queen.

6:30 στρώμα Bemer

Μετά τη θεραπεία gua sha, η Crawford κάθεται σε ένα στρώμα Bemer, το οποίο κοστίζει περίπου όσο ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, διεγείρει τους μυς και ενισχύει την κυκλοφορία μέσω μικρορευμάτων.

Η Queen υποστηρίζει ότι το στρώμα μπορεί να αποδειχθεί απογοητευτικό όσον αφορά τα πραγματικά οφέλη. «Κατά τη γνώμη μου, τα στρώματα Bemer είναι περισσότερο προϊόντα ευεξίας ή lifestyle παρά μια δερματολογική θεραπεία βασισμένη σε επιστημονικά στοιχεία», είπε.

«Δεν υπάρχουν ισχυρά κλινικά στοιχεία που να υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς τους για την υγεία του δέρματος ή την κυκλοφορία, όπως υποδηλώνουν πολλά από τα διαφημιστικά υλικά.»

6:45 π.μ.: Θεραπεία με κόκκινο φως

Στη συνέχεια, η Κρόφορντ, ενώ βρίσκεται στο στρώμα, φοράει ένα Capillus Laser Cap, μια συσκευή κόκκινου φωτός σχεδιασμένη για να υποστηρίζει την ανάπτυξη των μαλλιών.

Η Queen λέει ότι βγάζει το καπέλο στο καπέλο κόκκινου φωτός. «Οι συσκευές θεραπείας με λέιζερ χαμηλής έντασης, όπως το Capillus Laser Cap, διαθέτουν κλινικές ενδείξεις που υποστηρίζουν τη χρήση τους για συγκεκριμένους τύπους τριχόπτωσης, ιδίως την ανδρογενετική αλωπεκία. Μου αρέσουν επειδή είναι εύχρηστες, μη επεμβατικές, ανώδυνες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο σπίτι» δήλωσε η Queen.

Καθώς τα επίπεδα οιστρογόνων μειώνονται κατά τη διάρκεια της περιμενόπαυσης και της εμμηνόπαυσης, ο κύκλος ανάπτυξης των μαλλιών μπορεί να μεταβληθεί, με αποτέλεσμα τα μαλλιά να γίνονται πιο λεπτά και αραιά, καθιστώντας το Capillus Laser Cap ιδιαίτερα ελκυστικό για τη δημογραφική ομάδα της Κρόφορντ.

«Για τις γυναίκες στην ηλικία των 60 ετών που αντιμετωπίζουν αραίωση των μαλλιών, μπορεί να αποτελεί μια λογική συμπληρωματική θεραπεία στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος αντιμετώπισης της τριχόπτωσης», δήλωσε η Queen.

«Ραβδί νεότητας»

Στη συνέχεια, το μοντέλο κάνει χώρο για περισσότερο μασάζ, περιποιούμενη το πρόσωπό της με το The Wand (2.213 δολάρια, Keren Bartov), μια συσκευή που χρησιμοποιεί τεχνολογία κόκκινου φωτός, ραδιοσυχνότητες και θεραπεία με υπέρυθρες ακτίνες για να συσφίξει και να αναζωογονήσει το δέρμα.

Η Queen λέει ότι αυτό το υψηλής ποιότητας «ραβδί νεότητας» είναι μια βιώσιμη επιλογή.

«Τεχνολογίες όπως η ραδιοσυχνότητα και το κόκκινο φως χρησιμοποιούνται ευρέως στη δερματολογία, επειδή μπορούν να διεγείρουν το κολλαγόνο και να υποστηρίξουν την αναζωογόνηση του δέρματος» δήλωσε η Queen.

«Η ραδιοσυχνότητα λειτουργεί μεταφέροντας ελεγχόμενη θερμότητα στα βαθύτερα στρώματα του δέρματος, κάτι που μπορεί να προκαλέσει αναδόμηση του κολλαγόνου και να οδηγήσει σε σταδιακή σύσφιξη με την πάροδο του χρόνου».

Η Queen σημειώνει ότι οι θεραπείες στο ιατρείο συνήθως αποδίδουν πιο αισθητά αποτελέσματα, επειδή λειτουργούν σε υψηλότερα επίπεδα ενέργειας, ενώ οι συσκευές για χρήση στο σπίτι τείνουν να προσφέρουν πιο ήπιες βελτιώσεις με συνεπή χρήση.

7:00 π.μ.: Fire cider

Μετά την άσκηση με το ραβδί, η Κρόφορντ πίνει ένα σφηνάκι fire cider, το οποίο παρασκευάζεται με την έγχυση ξιδιού μήλου σε «πικάντικα συστατικά» όπως κουρκουμάς, τζίντζερ, τσίλι, κρεμμύδια και σκόρδο για περίπου τέσσερις εβδομάδες.

«Το Fire Cider είναι ένα παλιό φυτικό φάρμακο», είχε δηλώσει προηγουμένως στην εφημερίδα The Post ο Ουαλός σεφ Gaz Oakley, συγγραφέας του βιβλίου «Plant to Plate». «Όχι μόνο έχει καλή γεύση, αλλά είναι γεμάτο από συστατικά που θα ενισχύσουν το ανοσοποιητικό σας σύστημα — ειδικά κατά τη διάρκεια του χειμώνα».

Έχει αποδειχθεί ότι το ξίδι από μηλίτη βοηθά στον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα και μπορεί να ενισχύσει την απώλεια βάρους.

7:05 π.μ.: Τα πόδια στο γρασίδι για «γείωση»

Αφού πίνει το σφηνάκι, η Κρόφορντ βγαίνει έξω για να περπατήσει ξυπόλητη στο γρασίδι και να «γειωθεί».

Η γείωση, γνωστή και ως earthing, αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της παραδοσιακής κινεζικής ιατρικής, καθώς πιστεύεται ότι το ξυπόλητο περπάτημα διεγείρει τη ροή της ενέργειας του σώματος.

Αν και οι έρευνες σχετικά με τη γείωση είναι περιορισμένες, ορισμένοι επαγγελματίες υγείας υποστηρίζουν ότι μπορεί να προσφέρει οφέλη ως πρακτική ενσυνειδητότητας, βοηθώντας τους ανθρώπους να νιώθουν πιο συνδεδεμένοι με τη φύση.

Μελέτες έχουν δείξει ότι η φυσική επαφή με τη γη μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα του ύπνου, να ομαλοποιήσει τα επίπεδα της ορμόνης του στρες, της κορτιζόλης, να χαλαρώσει τους μυς και να βελτιώσει τη διάθεση.

7:15 π.μ.: Τζακούζι

Μετά τον περίπατό της ξυπόλυτη, η Κρόφορντ κάνει ένα 15λεπτο μπάνιο στο τζακούζι του σπιτιού της.

Έρευνες υποδεικνύουν ότι η ρουτίνα της στο τζακούζι μπορεί να είναι εξίσου ευεργετική για την υγεία με το τρέξιμο, καθώς το ζεστό μπάνιο μπορεί να αυξήσει τη ροή του αίματος, να μειώσει την αρτηριακή πίεση και να μειώσει την κορτιζόλη.

Είναι επίσης γνωστό ότι μειώνει το άγχος, χαλαρώνει τους μυς και βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου.

Μετά τη θεραπεία με νερό, η Κρόφορντ ετοιμάζει καφέ με κολλαγόνο, ελέγχει τα email της και μετά πηγαίνει στο γυμναστήριο του σπιτιού της.

8:00 π.μ.: Πρόγραμμα γυμναστικής

Εκεί, η Κρόφορντ κάνει διατάσεις και ασκείται στην θεραπεία αναστροφής, μια τεχνική που χρησιμοποιεί τη βαρύτητα για να αποσυμπιέσει τη σπονδυλική στήλη, να ανακουφίσει την πίεση στα νεύρα, να χαλαρώσει τους τεταμένους μυς και να βελτιώσει την ευελιξία. Το κάνει αυτό σε ένα τραπέζι αναστροφής, το οποίο της επιτρέπει να ξαπλώνει με ασφάλεια ανάποδα.

Μετά, η Κρόφορντ κάνει μια προπόνηση χαμηλής έντασης στο τραμπολίνο για να αυξήσει τον καρδιακό της ρυθμό και να βοηθήσει τη λεμφική αποστράγγιση, και στη συνέχεια περιμένει την άφιξη του προσωπικού της γυμναστή Πιλάτες.

Η ρουτίνα αυτή είναι σίγουρα ευεργετική, αλλά όπως επισήμαναν πολλοί στο TikTok, αποπνέει μια αίσθηση προνομίου.

Ενώ το ιδιωτικό σπα και το καπέλο με κόκκινο φως αξίας 2.500 δολαρίων μπορεί να είναι πέρα από τις δυνατότητες των περισσότερων, το περπάτημα ξυπόλητοι και οι διατάσεις είναι δωρεάν, ενώ το προϊόν καθαρισμού Meaningful Beauty Skin Softening Cleanser μπορεί να γίνει δικό σας με 36 δολάρια.

Επιπλέον, μπορείτε να συναγωνιστείτε τη Σίντι φτιάχνοντας το δικό σας «fire cider» με κάποια συνταγή από το διαδίκτυο.

*Με στοιχεία από nypost.com | Αρχική φωτό: Wikimedia Commons