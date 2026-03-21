Το τέλειο μεσημεριανό για ενέργεια όλη τη μέρα
Διατροφή 21 Μαρτίου 2026, 07:30

Το τέλειο μεσημεριανό για ενέργεια όλη τη μέρα

Πολλοί από εμάς νιώθουμε υπνηλία μετά το μεσημεριανό. Που κάνουμε λάθος;

Η χειρότερη ώρα για να φας γλυκό, σύμφωνα με την επιστήμη

Η χειρότερη ώρα για να φας γλυκό, σύμφωνα με την επιστήμη

Πολλοί άνθρωποι παρατηρούν ότι λίγη ώρα μετά το μεσημεριανό γεύμα αισθάνονται υπνηλία, μειωμένη συγκέντρωση ή μια γενικότερη πτώση ενέργειας. Το φαινόμενο αυτό δεν είναι τυχαίο. Συνδέεται τόσο με τον φυσικό κιρκάδιο ρυθμό του οργανισμού όσο και με τον τρόπο που το σώμα μας μεταβολίζει τις τροφές.

Όταν καταναλώνουμε βαριά ή πολύ λιπαρά γεύματα, ο οργανισμός χρειάζεται περισσότερη ενέργεια για να τα χωνέψει. Παράλληλα, μπορεί να προκαλέσουν απότομη αύξηση του σακχάρου στο αίμα και στη συνέχεια γρήγορη πτώση, οδηγώντας σε κόπωση. Αντίθετα, όταν το μεσημεριανό γεύμα περιλαμβάνει θρεπτικά συστατικά που απορροφώνται πιο αργά, η ενέργεια απελευθερώνεται σταδιακά και τα επίπεδα συγκέντρωσης παραμένουν πιο σταθερά μέσα στη μέρα.

Ορισμένες τροφές φαίνεται να συμβάλλουν ιδιαίτερα στη διατήρηση της ενέργειας κατά τη διάρκεια του απογεύματος:

Φρούτα και λαχανικά

Τα φρούτα και τα λαχανικά αποτελούν βασική πηγή βιταμινών, μετάλλων και φυτικών ινών. Τα θρεπτικά αυτά συστατικά παίζουν σημαντικό ρόλο στον μεταβολισμό και στη μετατροπή της τροφής σε ενέργεια. Για παράδειγμα, το φυλλικό οξύ που βρίσκεται στα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, η βιταμίνη C που συναντάται στα εσπεριδοειδή και στις πιπεριές, καθώς και το μαγνήσιο που υπάρχει σε τρόφιμα όπως οι μπανάνες και οι πατάτες, συμβάλλουν στη σωστή λειτουργία του οργανισμού και στη μείωση της κόπωσης.

Η προσθήκη μιας σαλάτας με σπανάκι, ντομάτα και φρούτα ή ενός γεύματος που περιλαμβάνει λαχανικά μαζί με πρωτεΐνη μπορεί να προσφέρει αίσθημα κορεσμού χωρίς να προκαλεί βαρύτητα.

Σύνθετοι υδατάνθρακες

Οι υδατάνθρακες αποτελούν την κύρια πηγή ενέργειας για τον οργανισμό. Ωστόσο, η ποιότητά τους παίζει σημαντικό ρόλο. Οι σύνθετοι υδατάνθρακες – όπως τα προϊόντα ολικής άλεσης, η βρώμη και τα όσπρια – περιέχουν φυτικές ίνες και απορροφώνται πιο αργά από το σώμα. Έτσι, παρέχουν σταθερή παροχή ενέργειας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Αντίθετα, οι επεξεργασμένοι υδατάνθρακες, όπως το λευκό ψωμί ή τα γλυκά, χωνεύονται γρήγορα και μπορεί να προκαλέσουν έντονες αυξομειώσεις στα επίπεδα σακχάρου. Ένα μεσημεριανό που περιλαμβάνει ψωμί ολικής άλεσης, κινόα ή ζυμαρικά ολικής άλεσης μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της συγκέντρωσης κατά τη διάρκεια του απογεύματος.

Άπαχη πρωτεΐνη

Η πρωτεΐνη αποτελεί βασικό θρεπτικό συστατικό για τη διατήρηση της μυϊκής μάζας, αλλά και για τη σταθεροποίηση των επιπέδων ενέργειας. Τρόφιμα όπως το κοτόπουλο, το ψάρι, τα αυγά, το γιαούρτι ή τα όσπρια συμβάλλουν στον κορεσμό και επιβραδύνουν την απορρόφηση των υδατανθράκων, αποτρέποντας τις απότομες μεταβολές στο σάκχαρο του αίματος.

Η προσθήκη μιας πηγής πρωτεΐνης στο μεσημεριανό – για παράδειγμα σε μια σαλάτα με κοτόπουλο ή σε ένα γεύμα με όσπρια – μπορεί να βοηθήσει ώστε η ενέργεια να διατηρείται σταθερή για περισσότερες ώρες.

Ξηροί καρποί και σπόροι

Οι ξηροί καρποί και οι σπόροι περιέχουν συνδυασμό πρωτεΐνης, φυτικών ινών και υγιεινών λιπαρών. Παράλληλα, αποτελούν καλή πηγή μαγνησίου, ενός μετάλλου που συνδέεται με τη λειτουργία των μυών και του νευρικού συστήματος.

Μια μικρή ποσότητα αμυγδάλων, καρυδιών ή σπόρων – για παράδειγμα σε μια σαλάτα ή σε γιαούρτι – μπορεί να συμβάλει στη σταθερή απελευθέρωση ενέργειας μέσα στην ημέρα.

Επαρκής ενυδάτωση

Η αφυδάτωση αποτελεί μία από τις πιο συχνές αιτίες κόπωσης. Ακόμη και μια μικρή μείωση στα επίπεδα υγρών του οργανισμού μπορεί να επηρεάσει τη συγκέντρωση και την πνευματική απόδοση.

Η κατανάλωση νερού κατά τη διάρκεια της ημέρας βοηθά τον οργανισμό να λειτουργεί σωστά και να αποβάλλει άχρηστες ουσίες. Για όσους δυσκολεύονται να πίνουν αρκετό νερό, μια απλή λύση είναι να προσθέσουν φυσικές γεύσεις, όπως φέτες λεμονιού, αγγούρι, φράουλα ή δυόσμο.

Τι να αποφεύγουμε στο μεσημεριανό

Γεύματα πλούσια σε λιπαρά, τηγανητά τρόφιμα, έντονα επεξεργασμένα προϊόντα ή μεγάλες ποσότητες ζάχαρης μπορεί να προκαλέσουν βαρύτητα και υπνηλία μετά το φαγητό. Η επιλογή πιο ελαφριών και θρεπτικών γευμάτων βοηθά το σώμα να διατηρεί πιο σταθερά επίπεδα ενέργειας.

* Πηγή: Vita

Οίκοι αξιολόγησης: Τι βαθμό έβαλαν στην Ελλάδα – Οι αστερίσκοι

Οίκοι αξιολόγησης: Τι βαθμό έβαλαν στην Ελλάδα – Οι αστερίσκοι

Φύλλια Πολίτη
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Αφροδίτη Τζιαντζή
Άννα Παπαδομαρκάκη
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σάββατο 21 Μαρτίου 2026
