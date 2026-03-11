Διατροφή: Η μια κίνηση που «ρίχνει» τις θερμίδες χωρίς να μειώσουμε την ποσότητα

Το βάρος επηρεάζεται συχνά από μικρές επιλογές που κάνουμε καθημερινά. Τώρα, πρόσφατη επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει ότι μια απλή αλλαγή στη διατροφή μπορεί να μειώσει την ημερήσια πρόσληψη θερμίδων κατά περισσότερες από 300, χωρίς να χρειαστεί να μικρύνουν οι μερίδες σας.

Η μελέτη που δημοσιεύθηκε στο American Journal of Clinical Nutrition, επισημαίνει ότι η αντικατάσταση επεξεργασμένων τροφών με ολικής άλεσης επιλογές φαίνεται να έχει σημαντική επίδραση στη συνολική ενεργειακή πρόσληψη. Παρότι οι συμμετέχοντες κατανάλωναν γεύματα ίδιου μεγέθους, η αλλαγή στη σύσταση των τροφών οδήγησε σε:

Μείωση περίπου 300 θερμίδων ημερησίως

Εντονότερο αίσθημα κορεσμού

Σταθερότερα επίπεδα ενέργειας

Καλύτερη ρύθμιση της όρεξης

Όπως εξηγούν οι ερευνητές, οι τροφές ολικής άλεσης χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να αφομοιωθούν, γεγονός που συμβάλλει στην ενίσχυση του κορεσμού και στη μείωση της συνολικής πρόσληψης θερμίδων.

Ίδια γεύματα; Λιγότερο βάρος – Πώς γίνεται;

Η μελέτη, στην οποία συμμετείχαν 20 ενήλικες, συνέκρινε δύο τύπους διατροφής: μία βασισμένη σε υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα και μία που περιλάμβανε μη επεξεργασμένες τροφές ολικής άλεσης. Παρότι οι συμμετέχοντες κατανάλωναν γεύματα ίδιου μεγέθους και παρόμοιας ποσότητας, οι διαφορές στην πρόσληψη θερμίδων ήταν εντυπωσιακές.

Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι όταν οι συμμετέχοντες επέλεγαν τροφές ολικής άλεσης, έτρωγαν πάνω από 50% περισσότερο φαγητό σε όγκο, αλλά παρ’ όλα αυτά κατέληγαν να προσλαμβάνουν κατά μέσο όρο 330 λιγότερες θερμίδες την ημέρα, σε σύγκριση με όσους επέλεγαν υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα.

Επιπλέον η διατροφή με ολικής άλεσης επιλογές φάνηκε να οδηγεί σε μεγαλύτερη καύση θερμίδων κατά την πέψη, λόγω του υψηλότερου θερμικού αποτελέσματος αυτών των τροφών.

Βάρος και διατροφικό IQ

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της μελέτης ήταν ότι οι συμμετέχοντες μπορούσαν να επιλέγουν μόνοι τους τι θα έβαζαν στο πιάτο τους. Αυτό επέτρεψε στους ερευνητές να παρατηρήσουν κάτι που ονομάζουν «διατροφική νοημοσύνη» (“nutritional intelligence”), την οποία ορίζουν ως την φυσική τάση του ανθρώπου να επιλέγει τροφές που ισορροπούν απόλαυση, θρεπτική αξία και κορεσμό, όταν αυτές παρουσιάζονται στην ανεπεξέργαστη μορφή τους.

Όπως εξηγούν οι ερευνητές: «Ήταν συναρπαστικό να βλέπουμε ότι όταν οι άνθρωποι είχαν μπροστά τους μη επεξεργασμένες επιλογές, επέλεγαν διαισθητικά τροφές που συνδύαζαν απόλαυση, θρέψη και αίσθηση πληρότητας, ενώ παράλληλα μείωναν τη συνολική ενεργειακή πρόσληψη». Ωστόσο, τονίζουν ότι χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για να διαπιστωθεί αν αυτή η ικανότητα είναι πράγματι κοινή, έμφυτη ή επηρεάζεται σημαντικά από κοινωνικούς παράγοντες.

Σε κάθε περίπτωση, η μελέτη μας υπενθυμίζει ότι η απώλεια βάρους δεν σχετίζεται πάντα με το μέγεθος των μερίδων.

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη

Η αλλαγή δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκη. Η αντικατάσταση υπερ-επεξεργασμένων τροφών με ολικής άλεσης επιλογές, όπως ψωμί, ζυμαρικά, δημητριακά και ρύζι, μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην καθημερινή ενεργειακή πρόσληψη, την υγεία και την ευεξία.

* Πηγή: Vita