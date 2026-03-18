Ιτούδης για τη Χάποελ Τελ Αβίβ: «Κανένας προπονητής δεν θα ήθελε να βρίσκεται στη θέση μας»

Η Χάποελ Τελ Αβίβ επικράτησε της Παρί σε εξ αναβολής αναμέτρηση της Euroleague και ο Δημήτρης Ιτούδης μίλησε τόσο για το παιχνίδι με τους Γάλλους, αλλά και για την ιδιαίτερη κατάσταση που επικρατεί εντός της ομάδας.

Ο Έλληνας τεχνικός αναφέρθηκε στις συνθήκες που επικρατούν με τον πόλεμο στο Ισραήλ και τόνισε πως κανένας δεν θα ήθελε να βρίσκεται στη θέση τους, αλλά πορεύονται με ό,τι έχουν.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Δημήτρης Ιτούδης:

«Μην είσαι αγενής, δεν ξέρουμε τι θα συμβεί. Παίρνουμε αυτό που έχουμε. Άλλοι προπονητές δεν θα ήθελαν να βρίσκονται στη θέση των παικτών μας, οπότε προχωράμε με ό,τι έχουμε και αυτό είναι που μας μένει. Πορεύομαι με ό,τι έχω, έτσι έχουν τα πράγματα».