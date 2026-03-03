Ιτούδης για όσα έζησε στο Τελ Αβίβ: «Η έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε μια γυναίκα, έγινε 700 μ. από το σπίτι μου»

Ο πόλεμος που έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστο το μπάσκετ, με τη Χάποελ να αποχωρεί από το Τελ Αβίβ και να φτάνει στην Αθήνα όπου στη συνέχεια θα μεταβεί για τη Βουλγαρία και τη Σόφια. Ο Δημήτρης Ιτούδης μίλησε στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ από το αεροδρόμιο και αναφέρθηκε στην όλη κατάσταση που επικρατεί, ενώ τόνισε ότι μία γυναίκα έχασε τη ζωή της από έκρηξη μόλις 700 μέτρα μακριά από το διαμέρισμα στο οποίο διέμενε.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Δημήτρης Ιτούδης:

«Είμαι στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος στην Αθήνα και ταξιδεύουμε για τον τελικό προορισμό που είναι η Σόφια, όπου εκεί ξεκίνησε η μπασκετική σεζόν για εμάς και ουσιαστικά εκεί θα συνεχίσει. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω πως μπορούν να επιστρέψουν οι αγώνες πίσω στο Ισραήλ. Το γεγονός ότι καταφέραμε να βγούμε από το Τελ Αβίβ είναι λόγω μίας μεγάλης προσπάθειας που έγινε από την ομάδα. Είμαστε σε συχνή επικοινωνία με το προξενείο μας στο Τελ Αβίβ και κατορθώσαμε με μία πολύ καλά οργανωμένη επιχείρηση να φύγουμε για να συνεχίσουμε στον δικό μας τον μικρόκοσμο του μπάσκετ την δραστηριότητα μας.

Δυστυχώς είχα μία πολύ άσχημη εμπειρία, καθώς το διαμέρισμά μου βρίσκεται στο κέντρο του Τελ Αβίβ και η ελληνική πρεσβεία είναι κοντά μαζί με δημόσια κτίρια και υπηρεσίες. Μία πολύ ισχυρή έκρηξη που έγινε και δυστυχώς έχασε τη ζωή της μία γυναίκα έγινε στα 700 μέτρα από το διαμέρισμα. Ήταν πολύ έντονος ο θόρυβος. Να μην ζήσει κανείς αυτή την αίσθηση. Έπρεπε να φύγω να πάω σε ξενοδοχείο. Να υπάρξει ειρήνη και αγάπη και να διδάξουμε τις νέες γενιές».