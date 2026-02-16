Ιτούδης: «Δεν είμαι μάγος… πρέπει να διορθώσουμε κάποια πράγματα»

Η Χάποελ Τελ Αβίβ έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί ηττών, καθώς επικράτησε με 98-75 της Μακάμπι Ράανανα στο ισραηλινό πρωτάθλημα και ο Δημήτρης Ιτούδης μίλησε στους δημοσιογράφους μετά το θετικό αποτέλεσμα.

Ο Έλληνας τεχνικός τόνισε ότι οι συνεχείς ήττες της Χάποελ, μπορούν να γίνουν εφαλτήριο για μία νέα αρχή με καλύτερες εμφανίσεις, ενώ ανέφερε χαρακτηριστικά πως δεν είναι «μάγος» και πρέπει να διορθωθούν κάποια πράγματα.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Δημήτρης Ιτούδης

«Θέλω να συγχαρώ την ομάδα μου. Παίξαμε σοβαρά, κυκλοφορήσαμε σωστά την μπάλα και αμυνθήκαμε καλά στο πρώτο ημίχρονο. Το γεγονός ότι τους κρατήσαμε στους 32 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο δείχνει ότι προσεγγίσαμε το παιχνίδι πιο έξυπνα στην άμυνα. Κάναμε καλές επιλογές.

Ευχαριστώ τους φιλάθλους μας. Παρότι αγωνιστήκαμε στη Νετάνια, ήρθαν και μας στήριξαν από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Παρότι δεν χάσαμε την πίστη μας στους εαυτούς μας, περάσαμε μια δύσκολη περίοδο λόγω των αρνητικών αποτελεσμάτων.

Όταν είσαι αρκετά ώριμος ώστε να αξιοποιείς αυτές τις ήττες και να χτίζεις κάτι θετικό μέσα από αυτές, αυτό είναι σημαντικό. Πρόκειται για διαφορετικό επίπεδο. Με όλο τον σεβασμό προς τη Ραανάνα, δείξαμε χαρακτήρα και σταθερότητα. Είμαι ικανοποιημένος από τον τρόπο που αντέδρασαν οι παίκτες και στις προπονήσεις.

Στην EuroLeague και στο πρωτάθλημα το ροτέιστον είναι διαφορετικό. Ο καθένας έχει τον ρόλο του. Κάναμε καλές προπονήσεις, πιστεύουμε στους εαυτούς μας, προσθέτουμε νέα στοιχεία και θέλουμε να εντάξουμε καινούργια πράγματα στο παιχνίδι μας. Συνεχίζουμε να πιστεύουμε. Δεν ξέρω αν αυτό θα αλλάξει το μομέντουμ, δεν είμαι μάγος. Το ελπίζω. Πρέπει να διορθώσουμε κάποια πράγματα και θα είμαστε καλά».