Ιτούδης: «Ο Χέιζ-Ντέιβις δούλεψε πολύ για να φτάσει εκεί που βρίσκεται»

Μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη στη Euroleague παραχώρησε ο Δημήτρης Ιτούδης, μιλώντας μεταξύ άλλων για τη συνεργασία του με τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό.

Ο Έλληνας τεχνικός τόνισε μεταξύ άλλων ότι ο Αμερικανός φόργουορντ έχει δουλέψει πολύ στην καριέρα του και ότι πρόκειται για έναν ξεχωριστό χαρακτήρα.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Δημήτρης Ιτούδης:

«Λοιπόν, ο Νάιτζελ είναι ξεχωριστός, όπως κάθε άνθρωπος. Μιλάμε συχνά για το ότι οι σπουδαίοι άνθρωποι, οι σπουδαίοι παίκτες του μπάσκετ, ουσιαστικά φτιάχνουν μόνοι τους τον εαυτό τους. Ίσως κάποιος συγκεκριμένος άνθρωπος —όπως εγώ τώρα που μιλάμε— να τους δώσει ένα μικρό άγγιγμα, κάτι που τους αγγίζει βαθιά μέσα στην ψυχή και καταφέρνει να κάνει αυτό το “κλικ” που αλλάζει επίπεδο. Ο Νάιτζελ ήταν ένας από αυτούς.

Ήρθε σε εμάς ουσιαστικά σε μία ιδιαίτερη φάση. Ήταν στο χαμηλότερο σημείο του στην Μπαρτσελόνα. Δεν υπήρχαν πολλές προτάσεις γι’ αυτόν. Και όταν τον πήρα τηλέφωνο, μου φάνηκε λίγο… πεσμένος. Έτσι κατάλαβα ότι κάθε άνθρωπος χρειάζεται κάτι διαφορετικό, μια διαφορετική προσέγγιση.

Ο Νάιτζελ, όμως, έβαλε απίστευτη προσπάθεια στο να δουλέψει επιπλέον και να βελτιώσει τα σημεία του παιχνιδιού του που δεν ήταν τα καλύτερά του. Είτε ήταν η ντρίμπλα, είτε το παιχνίδι με πλάτη, είτε το σουτ. Ερχόταν μέρα και νύχτα για να κάνει έξτρα δουλειά.

Θα σου πω μια ιστορία για τον Νάιτζελ. Είχα ξεχάσει κάτι στο γραφείο μου, κάτι αναφορές scouting. Έπρεπε να γυρίσω πίσω, ήταν σχεδόν μεσάνυχτα — 11:30. Πηγαίνω στο γραφείο να πάρω τις αναφορές και ακούω την μπάλα να σκάει στο γήπεδο. Ήταν ο Νάιτζελ. Είχε βάλει Μπετόβεν και έκανε έξτρα σουτ, παρότι η προπόνηση ήταν το μεσημέρι.

Είμαι πολύ περήφανος και πολύ χαρούμενος που δούλεψα μαζί του».