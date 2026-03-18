Το είδαμε κι αυτό στο NBA: Η… παραλίγο άμυνα της χρονιάς, με το παπούτσι στο χέρι (vid)

Ο Άλεξ Καρούζο είναι γνωστός για την αμυντική του αφοσίωση και αποτελεσματικότητα, την οποία διατηρεί στο υψηλότερο επίπεδο καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του στο NBA. Τα ξημερώματα της Τετάρτης όμως, ο γκαρντ των πρωταθλητών, Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, πήγε αυτή την αμυντική του προσήλωση ένα ακόμη βήμα παραπέρα, πρωταγωνιστώντας σε μια φάση που άφησε άφωνους μέχρι και τους εκφωνητές που περιέγραφαν το ματς για την αμερικανική τηλεόραση.

Ενώ η ομάδα του βρισκόταν σε θέση άμυνας κόντρα στους Ορλάντο Μάτζικ, ο 32χρονος σούτινγκ γκαρντ στραβοπάτησε και του έφυγε το παπούτσι. Ενώ η φάση ακόμη ήταν υπό εξέλιξη, παρέμεινε ψύχραιμος, πήρε το… παπούτσι στο χέρι και συνέχισε να καλύπτει τη θέση του. Όταν όμως ο Τρίσταν Ντα Σίλβα των Μάτζικ αποφάσισε να κάνει μπάσιμο μπροστά του, ο Καρούζο αποφάσισε να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα… εργαλεία για να παίξει άμυνα, όπως άλλωστε κάνει κάθε αμυντικός υψηλότατου επιπέδου: πήρε τα βήματα του αντιπάλου και με μια… παπουτσιά, έκανε κάτι μεταξύ κλεψίματος και τάπας στον αντίπαλό του, γλιτώνοντας -φαινομενικά- το καλάθι!

Δείτε την πρωτόγνωρη για το NBA φάση του Καρούζο

Μονάχα που στην πραγματικότητα, έκανε τα πράγματα χειρότερα. Οι διαιτητές δεν εκτίμησαν την προσήλωσή του και μετά από μια μίνι σύσκεψη μεταξύ των τριών αφού προφανώς χρειάστηκαν κάποιες… ιδέες για το τι ακριβώς ισχύει με τον κανονισμό σε αυτές τις περιπτώσεις, επικύρωσαν το καλάθι στον αντίπαλο (σ.σ. ο κανόνας του goaltending) και ταυτόχρονα χρέωσαν και με τεχνική ποινή τον Καρούζο.

Η φάση αυτή έγινε στο δεύτερο δωδεκάλεπτο του αγώνα τον Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ με τους Ορλάντο Μάτζικ (σ.σ. οι πρωταθλητές νίκησαν 113-108) και ήδη έχει γίνει viral στα αμερικανικά social media.