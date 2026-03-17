Η Μπεσίκτας σε συζητήσεις με το NBA Europe
Αποκάλυψη για κορυφαία τουρκική ομάδα που βρίσκεται σε συζητήσεις για την ένταξή της στο NBA Europe.
Ο τεχνικός διευθυντής της Μπεσίκτας, Νεντίμ Γιουτσέλ αποκάλυψε σε πρόσφατή συνέντευξή του ότι η τουρκική ομάδα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από το NBA Europe και εξετάζει το ενδεχόμενο να ενταχθεί στην πολυσυζητημένη διοργάνωση.
Ο Γιουτσέλ τόνισε ότι ο βασικός στόχος της Μπεσίκτας είναι να κατακτήσει τη φετινή σεζόν το Eurocup ώστε την επόμενη σεζόν να έχει εξασφαλίσει την παρουσία της στην Euroleague. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η τελική επιλογή σχετικά με το ποια διοργάνωση θα αγωνίζονται από τα επόμενα χρόνια οι «αετοί», θα παρθεί με βάση του τι ανταποκρίνεται καλύτερα στα συμφέροντα της ομάδας.
Οι δηλώσεις του τεχνικού διευθυντή της Μπεσίκτας
🎙 Beşiktaş GAİN Basketbol Takımı Genel Menajeri Nedim Yücel: EuroLeague ile de zaten görüşüyoruz. Şu andaki ilk amacımız BKT EuroCup’ı kazanmak. Tamamen buna odaklanmış durumdayız. Şampiyon olup EuroLeague’e gitmek istiyoruz; ancak NBA’deki gelişmeleri de takip ediyoruz. Kulübün… pic.twitter.com/8bL5f5KaWg
— HT Spor (@HTSpor) March 17, 2026
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιουτσέλ
«Ήδη βρισκόμαστε σε συζητήσεις και με τη EuroLeague. Ο βασικός μας στόχος αυτή τη στιγμή είναι να κερδίσουμε το BKT EuroCup. Είμαστε πλήρως συγκεντρωμένοι σε αυτό. Θέλουμε να γίνουμε πρωταθλητές και να προκριθούμε στην EuroLeague· ωστόσο, παρακολουθούμε και τις εξελίξεις στο NBA. Από την πλευρά των συμφερόντων του συλλόγου, θα συζητήσουμε με το διοικητικό μας συμβούλιο και τον πρόεδρό μας ποια επιλογή θα ήταν καλύτερη και πιστεύω ότι θα πάρουμε την πιο σωστή απόφαση σύμφωνα με τα συμφέροντα του συλλόγου μας».
