Ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά για την απώλεια της Δημοτικής Συμβούλου Ευαγγελίας Αποστόλου-Δρίτσα

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά, κατά τη σημερινή έκτακτη συνεδρίασή του, ενέκρινε ομόφωνα και εξέδωσε ψήφισμα για την απώλεια της Δημοτικής Συμβούλου Ευαγγελίας Αποστόλου-Δρίτσα.

Το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά, έχει ως εξής:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια της εκλεκτής συναδέλφου, Δημοτικής Συμβούλου Ευαγγελίας Αποστόλου-Δρίτσα, η οποία υπηρέτησε με αφοσίωση, ήθος και συνέπεια την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η Ευαγγελία Αποστόλου – Δρίτσα, με ενεργή παρουσία και ουσιαστική συμμετοχή στα κοινά, εργάστηκε με υπευθυνότητα και όραμα για την πρόοδο και την ευημερία της πόλης μας. Υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα, που διακρινόταν για την ευγένεια, το ήθος, την καλοσύνη της, καθώς και για την ανιδιοτελή της προσφορά. Με βαθιά καλλιτεχνική φύση και μαχητικό πνεύμα, στάθηκε διαχρονικά στο πλευρό των συμπολιτών της, επιδεικνύοντας αλληλεγγύη και ειλικρινή ενσυναίσθηση. Δεν επέλεξε τυχαία το λειτούργημα της φαρμακοποιού, το οποίο υπηρέτησε με υψηλό αίσθημα ευθύνης και ουσιαστική φροντίδα προς τον άνθρωπο, αποδεικνύοντας έμπρακτα την προσήλωσή της στην κοινωνική προσφορά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ως ελάχιστο δείγμα τιμής και αναγνώρισης της προσφοράς της, αποφασίζει:

Να εκφράσει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της. Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της κατά την επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Να κατατεθεί στεφάνι στη σορό της εκλιπούσας».



Σε ανάρτηση του ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης έγραψε με αφορμή το θλιβερό αυτό γεγονός: «Με θλίψη αποχαιρετούμε την Ευαγγελία Αποστόλου – Δρίτσα, η οποία υπηρέτησε τον Δήμο Πειραιά με συνέπεια, αφοσίωση και ήθος.

Υπήρξε Δημοτική Σύμβουλος με τις παρατάξεις «Αλλάζουμε τον Πειραιά για Όλους και Όλες» και «Πειραιάς για Όλους», την περίοδο 2019-2023 διετέλεσε γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και κατά την τρέχουσα περίοδο, υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά.

Η συμβολή της στη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά, η ακεραιότητα και η ευγένεια του χαρακτήρα της θα μείνουν στη μνήμη όλων όσοι συνεργάστηκαν μαζί της.

Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της».