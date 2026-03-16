Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν, ο Εργκίν Αταμάν και η αποχώρηση του Τούρκου ψηλού από τον Παναθηναϊκό ήταν πρώτο θέμα στη Σερβία της προηγούμενες ώρες, καθώς ο πρώην παίκτης του τριφυλλιού μετά τις εξαιρετικές εμφανίσεις του στην G-League κέρδισε 10ήμερο συμβόλαιο με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Ο Τούρκος σέντερ αποδεσμεύτηκε από τους «πράσινους» στα τέλη Φεβρουαρίου, καθώς δεν κατάφερε να καθιερωθεί στην ιεραρχία των ψηλών της ομάδας, πίσω από τον Ματίας Λεσόρ, τον Ρισόν Χολμς και τον Κένεθ Φαρίντ.

Ο Αταμάν, ο Γιούρτσεβεν και το NBA

Όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα, η ειρωνεία της υπόθεσης είναι ότι η αποχώρησή του ήρθε λίγο μετά από πολύ καλή εμφάνιση με την εθνική Τουρκίας απέναντι στη Σερβία, σε παιχνίδι όπου στον πάγκο του βρισκόταν ο ίδιος ο Αταμάν. Μάλιστα, γίνεται και ειδική αναφορά στον Τούρκο προπονητή του Παναθηναϊκού, με τον τίτλο του κειμένου του «SportKlub» να είναι ιδιαίτερος και να λέει «Αταμάν, το μετάνιωσες;».

Ο Γιουρτσέβεν δεν άργησε να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, υπογράφοντας στους Ρίο Γκράντε Βάλεϊ Βάιπερς, θυγατρική ομάδα των Χιούστον Ρόκετς στη G-League, ενώ το Σάββατο έδωσε τα χέρια με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς για 10ήμερο συμβόλαιο.