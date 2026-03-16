Γιατί αρνήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση ο Εργκίν Αταμάν…

Ο Εργκίν Αταμάν παραχώρησε δηλώσεις στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της ΑΕΚ με 103-78, ωστόσο υπήρξε μία συγκεκριμένη ερώτηση στην οποία αρνήθηκε να απαντήσει.

Συγκεκριμένα, ο Τούρκος τεχνικός ρωτήθηκε σχετικά με την άμυνα του Παναθηναϊκού με βάση τα defensive ratings στα τελευταία ματς κόντρα σε σε Παρί, Ολυμπιακό, Ζαλγκίρις, Ηρακλή και ΑΕΚ, αλλά ο ίδιος αρνήθηκε να απαντήσει.

Ο Αταμάν ανέφερε χαρακτηριστικά ότι έδωσε το «παρών» στη συνέντευξη Τύπου για να μιλήσει αποκλειστικά για το ματς με την ΑΕΚ και όχι για να τοποθετηθεί γενικώς για όλα τα ματς που έχουν παίξει οι Πράσινοι σε Euroleague και πρωτάθλημα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αταμάν

«Λυπάμαι πολύ, αλλά κάνω αυτή τη συνέντευξη Τύπου για αυτό το παιχνίδι. Αυτή δεν είναι μια γενική συνέντευξη Τύπου για να μιλήσουμε για όλα τα παιχνίδια που παίζουμε στο πρωτάθλημα ή στην EuroLeague. Οπότε, παρακαλώ, επόμενη ερώτηση, πρέπει να φύγω κιόλας. Ευχαριστώ».