Γιατί αρνήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση ο Εργκίν Αταμάν…
Ο Εργκίν Αταμάν αρνήθηκε να απαντήσει σε μία συγκεκριμένη ερώτηση στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα με την ΑΕΚ.
Ο Εργκίν Αταμάν παραχώρησε δηλώσεις στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της ΑΕΚ με 103-78, ωστόσο υπήρξε μία συγκεκριμένη ερώτηση στην οποία αρνήθηκε να απαντήσει.
Συγκεκριμένα, ο Τούρκος τεχνικός ρωτήθηκε σχετικά με την άμυνα του Παναθηναϊκού με βάση τα defensive ratings στα τελευταία ματς κόντρα σε σε Παρί, Ολυμπιακό, Ζαλγκίρις, Ηρακλή και ΑΕΚ, αλλά ο ίδιος αρνήθηκε να απαντήσει.
Ο Αταμάν ανέφερε χαρακτηριστικά ότι έδωσε το «παρών» στη συνέντευξη Τύπου για να μιλήσει αποκλειστικά για το ματς με την ΑΕΚ και όχι για να τοποθετηθεί γενικώς για όλα τα ματς που έχουν παίξει οι Πράσινοι σε Euroleague και πρωτάθλημα.
Αναλυτικά όσα είπε ο Αταμάν
«Λυπάμαι πολύ, αλλά κάνω αυτή τη συνέντευξη Τύπου για αυτό το παιχνίδι. Αυτή δεν είναι μια γενική συνέντευξη Τύπου για να μιλήσουμε για όλα τα παιχνίδια που παίζουμε στο πρωτάθλημα ή στην EuroLeague. Οπότε, παρακαλώ, επόμενη ερώτηση, πρέπει να φύγω κιόλας. Ευχαριστώ».
- Οπαδοί της Ροσάριο πέταξαν φουσκωτές κούκλες με φανέλες της Νιούελς στο γήπεδο (vid)
- Ο Κομπανί δεν έχει τερματοφύλακες – Η Μπάγερν «ξέμεινε» και ετοιμάζει 16χρονο για το Champions League
- «Αταμάν, το μετάνιωσες;»
- Άρης: Η ομιλία του Γρηγορίου – Τι είπε στους παίκτες μετά τη νέα γκέλα στο πρωτάθλημα
- Μιλγουόκι Μπακς – Ιντιάνα Πέισερς 134-123: «Καθάρισε» ο κυρίαρχος Αντετοκούνμπο, αλλά αποχώρησε τραυματίας (vid)
- Μεγάλη «μάχη» για το 5-8 της Super League: Πέντε ομάδες για τρεις θέσεις – Το πρόγραμμα στο φινάλε
- O Ρισόν Χολμς κατέβασε τις φωτογραφίες με τον Παναθηναϊκό και μετά άλλαξε γνώμη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις