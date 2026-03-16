Σαντορίνη: Αγιασμός για την έναρξη υλοποίησης του έργου «Θαλάσσια Πύλη Διαφυγής στο Λιμανάκι της Βλυχάδας»

Την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026 πραγματοποιήθηκε στο λιμανάκι της Βλυχάδας ο αγιασμός για την έναρξη υλοποίησης του έργου «Θαλάσσια Πύλη Διαφυγής στο Λιμανάκι της Βλυχάδας», με τον Δήμαρχο Θήρας να τονίζει ην αναγκαιότητα δημιουργίας πυλών διαφυγής στο νησί.

Στην τελετή παρευρέθηκαν οι Βουλευτές Κυκλάδων κ. Μάρκος Καφούρος και κ. Φίλιππος Φόρτωμας, ο Δήμαρχος Θήρας κ. Νίκος Ζώρζος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας κ. Γιώργος Νομικός, ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας κ. Χαράλαμπος Δαρζέντας και ο Διοικητής της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών του ΓΕΕΘΑ, Υποστράτηγος κ. Νικόλαος Γκρέτσας, καθώς και εκπρόσωποι τοπικών αρχών και φορέων του νησιού. Τον αγιασμό τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θήρας, Αμοργού και Νήσων κ.κ. Αμφιλόχιος.

Το έργο, όπως προσθέτει η ανακοίνωση του Δήμου Θήρας, υλοποιείται από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας, με φορέα κατασκευής το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 4.600.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Η κατασκευή της πύλης διαφυγής στη Βλυχάδα ενισχύει τις υποδομές ασφάλειας και πολιτικής προστασίας, δημιουργώντας ένα επιπλέον σημείο ασφαλούς απομάκρυνσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Νέο λιμάνι θέλει ο Δήμαρχος

Στην τοποθέτησή του ο Δήμαρχος, σύμφωνα με την ανάρτηση του Δήμου Θήρας, τόνισε την αναγκαιότητα δημιουργίας πυλών διαφυγής στο νησί, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου δεν υποκαθιστά την πάγια ανάγκη για τη δημιουργία νέου λιμανιού στο νησί.

Κλείνοντας, ευχήθηκε η πύλη διαφυγής να μη χρειαστεί ποτέ να χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται, αλλά να συμβάλει στην καλύτερη λειτουργία και εξυπηρέτηση των αναγκών του αλιευτικού καταφυγίου της περιοχής.