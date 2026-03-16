Σαντορίνη: Αγιασμός για την έναρξη υλοποίησης του έργου «Θαλάσσια Πύλη Διαφυγής στο Λιμανάκι της Βλυχάδας»
Η κατασκευή της πύλης διαφυγής στη Βλυχάδα ενισχύει τις υποδομές ασφάλειας και πολιτικής προστασίας σύμφωνα με τον Δήμο Θήρας.
- Απολογείται σήμερα ο 58χρονος Πολωνός που συνελήφθη για κατασκοπεία στη Σούδα
- Χούντα ντυμένη Δημοκρατία: Πρώτη σύγκληση του κοινοβουλίου της Μιανμάρ υπό τον έλεγχο του στρατού
- Αλλαγή ώρας: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μας μία ώρα μπροστά
- Ε-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε «ταμείο» από σήμερα έως και την Παρασκευή
Την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026 πραγματοποιήθηκε στο λιμανάκι της Βλυχάδας ο αγιασμός για την έναρξη υλοποίησης του έργου «Θαλάσσια Πύλη Διαφυγής στο Λιμανάκι της Βλυχάδας», με τον Δήμαρχο Θήρας να τονίζει ην αναγκαιότητα δημιουργίας πυλών διαφυγής στο νησί.
Στην τελετή παρευρέθηκαν οι Βουλευτές Κυκλάδων κ. Μάρκος Καφούρος και κ. Φίλιππος Φόρτωμας, ο Δήμαρχος Θήρας κ. Νίκος Ζώρζος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας κ. Γιώργος Νομικός, ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας κ. Χαράλαμπος Δαρζέντας και ο Διοικητής της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών του ΓΕΕΘΑ, Υποστράτηγος κ. Νικόλαος Γκρέτσας, καθώς και εκπρόσωποι τοπικών αρχών και φορέων του νησιού. Τον αγιασμό τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θήρας, Αμοργού και Νήσων κ.κ. Αμφιλόχιος.
Το έργο, όπως προσθέτει η ανακοίνωση του Δήμου Θήρας, υλοποιείται από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας, με φορέα κατασκευής το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 4.600.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Η κατασκευή της πύλης διαφυγής στη Βλυχάδα ενισχύει τις υποδομές ασφάλειας και πολιτικής προστασίας, δημιουργώντας ένα επιπλέον σημείο ασφαλούς απομάκρυνσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Νέο λιμάνι θέλει ο Δήμαρχος
Στην τοποθέτησή του ο Δήμαρχος, σύμφωνα με την ανάρτηση του Δήμου Θήρας, τόνισε την αναγκαιότητα δημιουργίας πυλών διαφυγής στο νησί, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου δεν υποκαθιστά την πάγια ανάγκη για τη δημιουργία νέου λιμανιού στο νησί.
Κλείνοντας, ευχήθηκε η πύλη διαφυγής να μη χρειαστεί ποτέ να χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται, αλλά να συμβάλει στην καλύτερη λειτουργία και εξυπηρέτηση των αναγκών του αλιευτικού καταφυγίου της περιοχής.
- Σαντορίνη: Αγιασμός για την έναρξη υλοποίησης του έργου «Θαλάσσια Πύλη Διαφυγής στο Λιμανάκι της Βλυχάδας»
- Έχω παιδιά: Μαθήματα ψυχραιμίας
- Σε απεργία διαρκείας οι οδηγοί ταξί σε όλη τη χώρα από την Τρίτη 17 Μαρτίου
- O μεγιστάνας Πίτερ Τιλ οργάνωσε συνέδριο για τον Αντίχριστο – Το Βατικανό σταυροκοπιέται
- Χωρίς φάρμακα: Οι καρκινοπαθείς στη Μέση Ανατολή κινδυνεύουν – Ενναλακτικές οδούς αναζητούν οι βιομηχανίες
- Χρυσά Βατόμουρα: Η «μαύρη νύχτα» των φαβορί
- Η «πυξίδα» του Τσίπρα δείχνει Αλεξανδρούπολη – Παρουσίαση της «Ιθάκης», μήνυμα για εθνικά και πιέσεις για το κόμμα
- Βρετανία: «Όχι» Στάρμερ σε Τραμπ για την αποστολή πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις