Διπλό χτύπημα στη Σαντορίνη – Ρίχτερ σε εστίαση και καταλύματα

Σημαντικό ήταν το πλήγμα που δέχθηκε η Σαντορίνη το 2025 μετά την αβεβαιότητα που προκάλεσε η σεισμική δραστηριότητα.

Ένα χρόνο μετά η Σαντορίνη βρίσκεται σε φάση σχετικής σταθεροποίησης, με τη σεισμική δραστηριότητα να συνεχίζεται αλλά σε σαφώς χαμηλότερα επίπεδα και την τουριστική αγορά να αποτιμά τις πραγματικές οικονομικές επιπτώσεις.

Πέρυσι το νησί πέρασε μια περίοδο έντονης πίεσης. Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αποκαλύπτουν ότι το 2025 η Σαντορίνη κατέγραψε ισχυρή πτώση άνω του 15% στον τζίρο τόσο των καταλυμάτων του νησιού όσο και στην εστίαση. Στο σύνολο της χώρας, ο κύκλος εργασιών στους κλάδους των καταλυμάτων και των υπηρεσιών εστίασης ακολούθησε πορείες αντίθετες το περασμένο έτος.

Παράλληλα, η τουριστική αγορά φαίνεται να έχει απορροφήσει το σοκ, με τη ζήτηση να επαναπροσαρμόζεται σε πιο βιώσιμα επίπεδα.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων του κλάδου των Καταλυμάτων (κλάδος 55 της ταξινόμησης NACE Αναθ.2), το έτος 2025 ανήλθε σε 11.766.152 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 3,3% σε σχέση με το έτος 2024, όπου είχε ανέλθει σε 11.388.355 χιλ. ευρώ.

Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων του κλάδου των Υπηρεσιών Εστίασης (κλάδος 56 της ταξινόμησης NACE Αναθ.2), το έτος 2025 ανήλθε σε 10.734.747 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 3,4% σε σχέση με το έτος 2024, όπου είχε ανέλθει σε 11.117.232 χιλ. ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις του κλάδου των Καταλυμάτων των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2025 μεγαλύτερη ή ίση του 1%, η μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών μεταξύ των ετών 2025 και 2024 παρατηρήθηκε στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης (6,8%), Κέρκυρας και Ηρακλείου (6,6%).

Αντίθετα, ενώ μείωση καταγράφηκε στις Περιφερειακές Ενότητες Θήρας (17,2%) και Μυκόνου (0,5%).

Για τις επιχειρήσεις του κλάδου των Υπηρεσιών Εστίασης των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2025 μεγαλύτερη ή ίση του 1%, η μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών μεταξύ των ετών 2025 και 2024 παρατηρήθηκε στις Περιφερειακές Ενότητες Θήρας (15,5%) και Μεσσηνίας (8,1%), ενώ η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στις Περιφερειακές Ενότητες Κέρκυρας (3,7%) και Ηρακλείου (1,1%).

Στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου των Καταλυμάτων, ο κύκλος εργασιών το τέταρτο τρίμηνο 2025 ανήλθε σε 1.698.231 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 3,8% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο 2024, όπου είχε ανέλθει σε 1.635.980 χιλ. ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2025 μεγαλύτερη ή ίση του 1%, αύξηση στον κύκλο εργασιών το τέταρτο τρίμηνο 2025 σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο 2024 παρατηρήθηκε στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας (15,7%) και Κω (14,6%), ενώ μείωση καταγράφηκε στις Περιφερειακές Ενότητες Θήρας (17,3%) και Ζακύνθου (1,6%).

Στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου των Υπηρεσιών Εστίασης, ο κύκλος εργασιών το τέταρτο τρίμηνο 2025 ανήλθε σε 2.184.281 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 3,8% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο 2024, όπου είχε ανέλθει σε 2.271.034 χιλ. ευρώ. Για τις επιχειρήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2025 μεγαλύτερη ή ίση του 1%, η μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το τέταρτο τρίμηνο 2025 σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο 2024 παρατηρήθηκε στις Περιφερειακές Ενότητες Μυκόνου (15,7%) και Μεσσηνίας (15,1%), ενώ αύξηση καταγράφηκε στις Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας (8,7%) και Εύβοιας (0,4%).

Πηγή: ot.gr