Σημαντική είδηση:
12.01.2026 | 10:35
Πυροβολισμοί σε ψητοπωλείο στον Άγιο Δημήτριο – Τραυματίστηκαν ο ιδιοκτήτης και ο γιος του
Χρηματοδότηση δέκα εκατομμυρίων ευρώ για το λιμάνι της Στυλίδας
Αυτοδιοίκηση 12 Ιανουαρίου 2026 | 12:28

Χρηματοδότηση δέκα εκατομμυρίων ευρώ για το λιμάνι της Στυλίδας

Ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας ανακοίνωσε την χρηματοδότηση με ποσό 10 εκατ. Ευρώ για το λιμάνι της Στυλίδας.

Spotlight

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός κατά την διάρκεια συνέντευξης τύπου απολογισμού των πεπραγμένων της περιφέρειας για το τρίμηνο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2025, ανακοίνωσε την χρηματοδότηση του λιμένα Στυλίδας με 10.000.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου, ο Περιφερειάρχης Φάνης Σπανός:

  • Επεσήμανε ότι το 2026 είναι η χρονιά υλοποίησης των μεγάλων υποδομών, των κρίσιμων αναπτυξιακών στρατηγικών και των αναγκαίων κοινωνικών προγραμμάτων. Είναι επίσης η χρονιά, κατά την οποία θα μπουν οι βάσεις για το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας και για το Διοικητήριο της Περιφέρειας στην πόλη της Λαμίας.
  • Γνωστοποίησε ότι εγκρίθηκε δίχως καθυστερήσεις, τροποποιήσεις ή παρατηρήσεις ο Προϋπολογισμός του 2026 ύψους 258.036.881,81 ευρώ, όπως επίσης και το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας προγραμματικής περιόδου 2026-2030, το οποίο έχει προϋπολογισμό ύψους 275.000.000 ευρώ.
  • Ανακοίνωσε ότι η πρώτη Πρόσκληση χρηματοδότησης έργου, από το «ΠΠΑ 2026 – 2030», θα είναι ύψους 10.000.000 ευρώ για το λιμάνι Στυλίδας.

Στο επίκεντρο ο λιμένας Στυλίδας

«Δουλέψαμε εντατικά στα τέλη του 2025 για να ολοκληρώσουμε σειρά έργων και δράσεων! Παράλληλα, όμως, προετοιμαστήκαμε μεθοδικά και εξασφαλίσαμε χρηματοδοτήσεις για την υλοποίηση πολλών ακόμη νέων έργων το 2026», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός και πρόσθεσε σύμφωνα πάντα με την επίσημη ενημέρωση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας:

«Πρώτο μας μέλημα με το νέο έτος είναι η χρηματοδότηση του λιμένα Στυλίδας με 10.000.000 ευρώ! Ένα ακόμη κομβικό έργο για την ανάπτυξη του τόπου μας, το οποίο μπαίνει στο στάδιο της υλοποίησης. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για να αποκτήσει ο τόπος μας όλες τις αναγκαίες υποδομές, αλλά και για την ίδρυση και λειτουργία Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας».

*πηγή φωτογραφίας, περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Business
Metlen: Εξαγοράζει την NK Trailers και «θωρακίζει» το αμυντικό hub στο Βόλο

Metlen: Εξαγοράζει την NK Trailers και «θωρακίζει» το αμυντικό hub στο Βόλο

Business
ΑΔΜΗΕ: Δύο σενάρια στο τραπέζι για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

ΑΔΜΗΕ: Δύο σενάρια στο τραπέζι για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

inWellness
inTown
