Άνεμοι έως 9 Μποφόρ εδραιώνουν το απαγορευτικό σε κεντρικά λιμάνια

Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις συνεχίζουν να προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας και οι οποίοι, σύμφωνα με την ΕΜΥ, φθάνουν κατά τόπους τα 9 μποφόρ.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, όπως μεταφέρει το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Παράλληλα, κλειστές παραμένουν οι πορθμειακές γραμμές Αγία Μαρίνα – Νέα Στύρα, Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα, Ρίο – Αντίρριο, Κυλλήνη – Ζάκυνθος και Κυλλήνη – Κεφαλονιά.

Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στους επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν να ενημερώνονται πριν από την αναχώρησή τους από τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, καθώς δεν αποκλείονται νέες ματαιώσεις ή τροποποιήσεις δρομολογίων, ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών.

Πριν το απαγορευτικό, ακτοπλοϊκές εταιρείες ακύρωσαν δρομολόγια

Επικαλούμενες τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες των προηγούμενων ωρών, ορισμένες ακτοπλοϊκές εταιρείες επέλεξαν με δική τους απόφαση να μην πραγματοποιήσουν τα προγραμματισμένα δρομολόγια.

Στο λιμάνι βρέθηκαν αρκετοί άνθρωποι που θα ταξίδευαν με πλοία, κάποιοι εκ των οποίων έχουν μαζί τους κατοικίδια και μεταφέρουν πολλές αποσκευές. Αφού ενημερώθηκαν για τις αλλαγές, προσπάθησαν να επικοινωνήσουν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για να ενημερωθούν σχετικά με τις εναλλακτικές επιλογές που έχουν καθώς και για τα επόμενα διαθέσιμα δρομολόγια.

Δεν κατάφεραν να δέσουν δύο πλοία στη Μήλο

Να σημειωθεί ότι λόγω των ισχυρών ανέμων δεν κατάφεραν να «δέσουν» στο λιμάνι της Μήλου τα πλοία Knossos και Festos Palace, που μεταφέρουν συνολικά 1.641 επιβάτες, οι οποίοι και αναμένουν άλλο δρομολόγιο για να φτάσουν στον προορισμό τους, με άγνωστο το πότε και το πώς.

Το Knossos Palace εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς – Μήλος – Ηράκλειο και το Festos Palace είχε αποπλεύσει από τον Πειραιά κατευθυνόμενο προς Μήλο και Ηράκλειο. Το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο Festos ξεκίνησε στις 21:00 χθες Παρασκευή το προγραμματισμένο δρομολόγιό του, μεταφέροντας 1.002 επιβάτες, 179 Ι.Χ. οχήματα, 10 δίκυκλα, 1 λεωφορείο/φορτηγό και 112 φορτηγά.