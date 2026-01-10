Εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών δεν κατάφερε να προσεγγίσει το λιμάνι της Μήλου το επιβατηγό-οχηματαγωγό «ΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΛΑΣ», το οποίο εκτελεί το δρομολόγιο από τον Πειραιά προς το Ηράκλειο, με ενδιάμεσο σταθμό το νησί των Κυκλάδων (φωτογραφία αρχείου, επάνω).

«H πρόσδεση του πλοίου στο λιμάνι της Μήλου στάθηκε αδύνατη παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε ο πλοίαρχος»

Το πλοίο ξεκίνησε στις 21:00 χθες Παρασκευή το προγραμματισμένο δρομολόγιό του, μεταφέροντας 1.002 επιβάτες, 179 Ι.Χ. οχήματα, 10 δίκυκλα, 1 λεωφορείο/φορτηγό και 112 φορτηγά.

Συνεχίζει την πορεία του

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το υπουργείο Ναυτιλίας, η πρόσδεση του πλοίου στάθηκε αδύνατη παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε ο πλοίαρχος κι έτσι αποφασίστηκε για λόγους ασφαλείας να συνεχίσει την πορεία του προς την Κρήτη.