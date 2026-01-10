Δεμένα πλοία στον Πειραιά λόγω των ισχυρών ανέμων

Δεμένα παραμένουν το πρωί του Σαββάτου αρκετά πλοία στο λιμάνι του Πειραιά, παρά το γεγονός ότι οι λιμενικές αρχές δεν έχει θέσει σε ισχύ γενικό απαγορευτικό απόπλου.

Ταξιδιώτες στο λιμάνι του Πειραιά προσπαθούν να ενημερωθούν για τις εναλλακτικές που έχουν

Επικαλούμενες τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες των προηγούμενων ωρών, ορισμένες ακτοπλοϊκές εταιρείες επέλεξαν με δική τους απόφαση να μην πραγματοποιήσουν τα προγραμματισμένα δρομολόγια.

Στο λιμάνι βρίσκονται αρκετοί άνθρωποι που θα ταξίδευαν με πλοία, αρκετοί εκ των οποίων έχουν μαζί τους κατοικίδια και μεταφέρουν πολλές αποσκευές. Αφού ενημερώθηκαν για τις αλλαγές, προσπαθούν να επικοινωνήσουν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για να ενημερωθούν σχετικά με τις εναλλακτικές επιλογές που έχουν καθώς και για τα επόμενα διαθέσιμα δρομολόγια.

Δεν έδεσαν δύο πλοία στη Μήλο

Να σημειωθεί ότι λόγω των ισχυρών ανέμων δεν κατάφεραν να «δέσουν» στο λιμάνι της Μήλου τα πλοία Knossos και Festos Palace, που μεταφέρουν συνολικά 1.641 επιβάτες, οι οποίοι και αναμένουν άλλο δρομολόγιο για να φτάσουν στον προορισμό τους, με άγνωστο το πότε και το πώς.

Το Knossos Palace εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς – Μήλος – Ηράκλειο και το Festos Palace είχε αποπλεύσει από τον Πειραιά κατευθυνόμενο προς Μήλο και Ηράκλειο. Το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο Festos ξεκίνησε στις 21:00 χθες Παρασκευή το προγραμματισμένο δρομολόγιό του, μεταφέροντας 1.002 επιβάτες, 179 Ι.Χ. οχήματα, 10 δίκυκλα, 1 λεωφορείο/φορτηγό και 112 φορτηγά.

Καθώς η πρόσδεση του πλοίου στο νησί στάθηκε αδύνατη παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε ο πλοίαρχος, αποφασίστηκε για λόγους ασφαλείας να συνεχίσει την πορεία του προς την Κρήτη χωρίς τον ενδιάμεσο σταθμό.