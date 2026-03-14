H Doja Cat «φωνάζει» δικαίως γ@μώ τους παπαράτσι

Η Doja Cat υπερασπίστηκε την Chappell Roan, αφού η τραγουδίστρια επιτέθηκε φραστικά στους ενοχλητικούς παπαράτσι και σε όσους ζητούσαν αυτόγραφα σε βραδινή της έξοδο στο Παρίσι νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, αποκαλύπτοντας ότι έχει διαγνωστεί με οριακή διαταραχή προσωπικότητας και ότι θα ήθελε να μπορεί να νιώθει «άβολα, αλλά άνετα», όπως η Roan σε παρόμοιες καταστάσεις.

Σε μια ανάρτηση στο TikTok, η Doja Cat εξήγησε ότι «δίνει μάχη με την οριακή διαταραχή προσωπικότητας» «πιθανώς από πάντα» και ότι βρίσκεται σε θεραπεία εδώ και χρόνια.

«Μου αρέσει πάρα πολύ που το κάνει»

Όπως ανέφερε η Doja Cat, έμαθε από μικρή ηλικία να «προσποιείται ότι της αρέσουν τα πράγματα» και ότι βλέπει κοινά στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ίδια με τον τρόπο που οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν της Roan επειδή «δείχνει την αμηχανία της ή την αδιαφορία της, την περιφρόνησή της».

«Μου αρέσει πάρα πολύ που το κάνει», λέει. «Μου αρέσει που μπορεί να νιώθει άβολα, αλλά με άνεση, μπροστά σε κόσμο, να προστατεύει τον εαυτό της και να είναι ειλικρινής. Εγώ έπρεπε να μάθω πώς να είμαι ειλικρινής. Έπρεπε να μάθω να είμαι ειλικρινής με τον εαυτό μου. Έλεγα ψέματα στον εαυτό μου για χρόνια, για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου. Και λατρεύω που την βλέπω να πράττει με αυτό τον τρόπο. Μου αρέσει που μπορεί να το κάνει αυτό χωρίς να πληγώνει τους άλλους. Δεν έχει πληγώσει κανέναν με το να είναι ο εαυτός της. Και αυτό [μου δίνει κίνητρο] να κάνω το ίδιο. Το να πω «γ@μώ τους παπαράτσι» είναι ο καλύτερος τρόπος να ζήσω».

Η Doja Cat στάθηκε και στους «μεταπωλητές», οι οποίοι προσποιούνται ότι είναι θαυμαστές για να ζητήσουν αυτόγραφα, αλλά στη συνέχεια πουλάνε αυτά τα αντικείμενα με σκοπό να βγάλουν χρήματα.

«Εμφανίζονται σε μέρη όπου πρόκειται να βρεθεί ο καλλιτέχνης», υποστήριξε και εξήγησε ότι οι μεταπωλητές συχνά ζητούν να βγάλουν φωτογραφία με τον εκάστοτε διάσημο για να αποδείξουν ότι η υπογραφή είναι αυθεντική.

«Οι καλλιτέχνες δεν αγνοούν τον κόσμο απλώς και μόνο επειδή είναι εγωιστές, και η Chappell Roan δεν κάνει κακό σε κανέναν [με τη στάση της», κατέληξε. «Οπότε ας κλείσουμε αυτό το θέμα. Αφήστε την να έχει τη δική της προσέγγιση [στο θέμα]. Θα ήθελα πολύ να δρω και εγώ σαν και εκείνη, κάτι που ελπίζω να κάνω στο μέλλον».

«Αγνοούν εντελώς τα όρια μου»

Το βίντεο της Chappell Roan έγινε viral νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, αφού ζήτησε χώρο από τους θεατές καθώς έβγαινε από ένα αυτοκίνητο. «Με αγνοούν ως άνθρωπο», ακούγεται να λέει στο βίντεο.

«Απλά προσπαθώ να πάω για δείπνο, και έχω ζητήσει από αυτούς τους ανθρώπους αρκετές φορές να φύγουν μακριά μου».

«Έχω πει σε αυτό το άτομο να φύγει άπειρες φορές, αλλά δεν το κάνει», είπε, δείχνοντας προς το μέρος κάποιου. «Κρύβει το πρόσωπό του επειδή ντρέπεται — επειδή του το έχω ζητήσει».

«Αγνοούν εντελώς τα όρια μου», πρόσθεσε. «Σε όλους σας, σας ζητώ ευγενικά να με αφήσετε ήσυχη και να σταματήσετε να με ακολουθείτε και να με παρενοχλείτε».

Την ίδια στιγμή που η Roan ζητούσε να μην παραβιάζουν τον προσωπικό της χώρο,ένας θαυμαστής της ζήτησε αυτόγραφο, με την καλλιτέχνιδα να απαντάει: «Όχι».

*Με πληροφορέις από: Variety | People