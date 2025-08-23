Η Doja Cat αφήνει το ραπ και κατευθύνεται προς την ποπ του ’80 – «Το βλέπουν σαν να είναι ποδόσφαιρο»
Η Doja Cat επέστρεψε δυναμικά: το νέο της single «Jealous Type» απομακρύνεται από όσα έχουμε συνηθίσει.
- Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους
- Συρία: Εξαιρούνται από τις πρώτες βουλευτικές εκλογές τρεις επαρχίες για «λόγους ασφαλείας»
- Χανιά: Συνελήφθη 52χρονη για αντιποίηση – Ντυνόταν καλόγρια και πωλούσε εικόνες και σύμβολα
- Χαλκιδική: Σοβαρό τροχαίο με μηχανή στη Νικήτη- 30χρονος ακρωτηριάστηκε στο πόδι
Η Doja Cat προσφέρει μια πρώτη γεύση από το επερχόμενο άλμπουμ της Vie, με το τραγούδι «Jealous Type» να κάνει την εμφάνισή του στις υπηρεσίες streaming.
Το «Jealous Type» μοιάζει με επιστροφή στο Hot Pink του 2019, και το disco-pop κομμάτι ενδέχεται να θυμίζει κάτι στους θαυμαστές: η τραγουδίστρια το παρουσίασε σε Instagram Live τον Απρίλιο, και αργότερα αποτέλεσε το soundtrack της διαφήμισης της Doja Cat για τον Marc Jacobs, στην οποία συνεργάστηκαν για το STAYCATION, την καλοκαιρινή καμπάνια του 2025 «που συνδυάζει τολμηρό στυλ και φρέσκο ήχο», όπως ανέφερε ο οίκος.
Μάθημα
Το βίντεο κλιπ που συνόδευσε το νέο κομμάτι, σε σκηνοθεσία της Boni Mata, έχει μια ρετρό αισθητική. Ξεκινά με την Doja Cat να κάθεται και να παρακολουθεί ένα βίντεο με τον εαυτό της σε έναν vintage προβολέα. Στη συνέχεια, η Doja Cat έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο με μια δεύτερη εκδοχή του εαυτού της.
Οι δύο Dojas, ντυμένες με κομψά ρούχα της δεκαετίας του ’80, αρχίζουν να χορεύουν στις αντίθετες πλευρές του παραθύρου μιας λιμουζίνας πριν συναντηθούν στο καπό του οχήματος.
Το ίδιο το τραγούδι εξερευνά το θέμα της αντιμετώπισης των «σκηνών ζηλοτυπίας» ενός συντρόφου.
Άλλωστε, όπως εξήγησε η τραγουδίστρια σε μια πρόσφατη συνέντευξη, το κύριο θέμα του άλμπουμ είναι το «love bombing» και το τραγούδι εξετάζει το συναίσθημα του «να είσαι εντάξει όταν κάποιος βρίσκει κάποιον άλλο και να το καταλαβαίνεις και να το εκλαμβάνεις ως μάθημα».
Στροφή προς την ποπ
Το Vie παραμένει χωρίς ημερομηνία κυκλοφορίας, παρόλο που η Doja Cat αποκάλυψε τον Ιούνιο ότι το άλμπουμ της ήταν έτοιμο. Και, σε ότι αφορά στο τι να περιμένουμε σε μουσικό επίπεδο, η Doja Cat δήλωσε στο V Magazine ότι το επόμενο άλμπουμ της μετά το Scarlet, θα έχει ποπ αναφορές.
«Θέλω να είμαι αρκετά συνειδητοποιημένη ώστε να παραδεχτώ ότι πρόκειται για ένα ποπ άλμπουμ», είπε. «Ξέρω ότι μπορώ να κάνω ποπ μουσική, και η ποπ είναι απλά αυτό που είναι δημοφιλές. Αρχίζει να γίνεται κάτι που θεωρείται ως άθλημα από ανθρώπους που είναι απλά θεατές, που το απολαμβάνουν, αλλά ίσως δεν το σέβονται ή δεν το εκτιμούν για αυτό που είναι, δηλαδή απλά μουσική. Το βλέπουν σαν να είναι ποδόσφαιρο για κορίτσια και γκέι».
Αν και δεν είχε κυκλοφορήσει κανένα single το 2025 μέχρι τώρα, η Doja ήταν απασχολημένη με συνεργασίες: ενώθηκε με τους RAYE και LISA στο «Born Again» και συμμετείχε στο «Just Us» του Jack Harlow. Εμφανίστηκε επίσης με τον Don Toliver στο soundtrack της F1 για το «Lose My Mind».
*Με πληροφορίες από: Hypebeast | Billboard
- Τεράστια ευκαιρία με Ροντινέι για τον Ολυμπιακό! (vid)
- Θεσσαλονίκη: 30χρονη έγκυος πέθανε από ανακοπή καρδιάς στον Λαγκαδά
- Αταλάντη: Αυτοκίνητο παραβίασε STOP και σκότωσε 32χρονη μητέρα – Τι είπε ο σύζυγος του θύματος
- Κοντά στο γκολ δύο φορές ο Κοστίνια (vids)
- Gaza: Dying of Starvation Live on our Screens – Israel Moves Forward Despite Obstacles
- Παγκράτι: 27χρονος πήγε να ληστέψει ηλικιωμένη και κλείστηκε στο ασανσέρ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις