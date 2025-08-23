Η Doja Cat αφήνει το ραπ και κατευθύνεται προς την ποπ του ’80 – «Το βλέπουν σαν να είναι ποδόσφαιρο»

Η Doja Cat προσφέρει μια πρώτη γεύση από το επερχόμενο άλμπουμ της Vie, με το τραγούδι «Jealous Type» να κάνει την εμφάνισή του στις υπηρεσίες streaming.

Το «Jealous Type» μοιάζει με επιστροφή στο Hot Pink του 2019, και το disco-pop κομμάτι ενδέχεται να θυμίζει κάτι στους θαυμαστές: η τραγουδίστρια το παρουσίασε σε Instagram Live τον Απρίλιο, και αργότερα αποτέλεσε το soundtrack της διαφήμισης της Doja Cat για τον Marc Jacobs, στην οποία συνεργάστηκαν για το STAYCATION, την καλοκαιρινή καμπάνια του 2025 «που συνδυάζει τολμηρό στυλ και φρέσκο ήχο», όπως ανέφερε ο οίκος.

Μάθημα

Το βίντεο κλιπ που συνόδευσε το νέο κομμάτι, σε σκηνοθεσία της Boni Mata, έχει μια ρετρό αισθητική. Ξεκινά με την Doja Cat να κάθεται και να παρακολουθεί ένα βίντεο με τον εαυτό της σε έναν vintage προβολέα. Στη συνέχεια, η Doja Cat έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο με μια δεύτερη εκδοχή του εαυτού της.

Οι δύο Dojas, ντυμένες με κομψά ρούχα της δεκαετίας του ’80, αρχίζουν να χορεύουν στις αντίθετες πλευρές του παραθύρου μιας λιμουζίνας πριν συναντηθούν στο καπό του οχήματος.

Το ίδιο το τραγούδι εξερευνά το θέμα της αντιμετώπισης των «σκηνών ζηλοτυπίας» ενός συντρόφου.

Άλλωστε, όπως εξήγησε η τραγουδίστρια σε μια πρόσφατη συνέντευξη, το κύριο θέμα του άλμπουμ είναι το «love bombing» και το τραγούδι εξετάζει το συναίσθημα του «να είσαι εντάξει όταν κάποιος βρίσκει κάποιον άλλο και να το καταλαβαίνεις και να το εκλαμβάνεις ως μάθημα».

Στροφή προς την ποπ

Το Vie παραμένει χωρίς ημερομηνία κυκλοφορίας, παρόλο που η Doja Cat αποκάλυψε τον Ιούνιο ότι το άλμπουμ της ήταν έτοιμο. Και, σε ότι αφορά στο τι να περιμένουμε σε μουσικό επίπεδο, η Doja Cat δήλωσε στο V Magazine ότι το επόμενο άλμπουμ της μετά το Scarlet, θα έχει ποπ αναφορές.

«Θέλω να είμαι αρκετά συνειδητοποιημένη ώστε να παραδεχτώ ότι πρόκειται για ένα ποπ άλμπουμ», είπε. «Ξέρω ότι μπορώ να κάνω ποπ μουσική, και η ποπ είναι απλά αυτό που είναι δημοφιλές. Αρχίζει να γίνεται κάτι που θεωρείται ως άθλημα από ανθρώπους που είναι απλά θεατές, που το απολαμβάνουν, αλλά ίσως δεν το σέβονται ή δεν το εκτιμούν για αυτό που είναι, δηλαδή απλά μουσική. Το βλέπουν σαν να είναι ποδόσφαιρο για κορίτσια και γκέι».

Αν και δεν είχε κυκλοφορήσει κανένα single το 2025 μέχρι τώρα, η Doja ήταν απασχολημένη με συνεργασίες: ενώθηκε με τους RAYE και LISA στο «Born Again» και συμμετείχε στο «Just Us» του Jack Harlow. Εμφανίστηκε επίσης με τον Don Toliver στο soundtrack της F1 για το «Lose My Mind».

*Με πληροφορίες από: Hypebeast | Billboard