Ιταλία: Διαδηλωτές οργάνωσαν καθιστική διαμαρτυρία στην Πίζα – Εμπόδισαν τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού

Περίπου εκατό διαδηλωτές πραγματοποιήσαν, αργά το βράδυ της Πέμπτης, καθιστική διαμαρτυρία στον σταθμό της Πίζας, στην Ιταλία, και εμπόδισαν τη διέλευση τρένου που μετέφερε στρατιωτικό υλικό σε εμπόλεμες περιοχές.

Όπως γράφει η εφημερίδα Corriere della Sera, στόχος της κινητοποίησης, η οποία διήρκεσε πάνω από τέσσερις ώρες, ήταν να εμποδιστεί η διέλευση τρένου, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, μετέφερε στρατιωτικά οχήματα, τζιπ και τεθωρακισμένα για να σταλούν σε εμπόλεμες περιοχές. Στον σταθμό ήταν παρούσες δυνάμεις της αστυνομίας και των καραμπινιέρων, χωρίς να προκύψει κανενός είδους ένταση.

Το τρένο αναγκάστηκε να επιστρέψει στη βόρεια Ιταλία

Εξαιτίας της διαμαρτυρίας, σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφηκαν στο σύνολο των σιδηροδρομικών συνδέσεων. Μετά τις 11 (12 ώρα Ελλάδος), η συγκεκριμένη αμαξοστοιχία, όπως μεταδίδουν σήμερα, Παρασκευή, τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, αναγκάστηκε να αναχωρήσει από τον σταθμό της Πίζας και να επιστρέψει στη βόρεια Ιταλία.

«Οι περίπου εκατό διαδηλωτές κατέλαβαν από το απόγευμα της Πέμπτης την αποβάθρα 3 του κεντρικού σταθμού. Εκπρόσωποι του Κινήματος ‘No Base’ κάθισαν στην αποβάθρα εμποδίζοντας τη διέλευση ενός εμπορικού τρένου που μετέφερε στρατιωτικά οχήματα, τζιπ και θωρακισμένα οχήματα, προορισμένα για τα θέατρα των πολέμων», σημειώνει η εφημερίδα Corriere della Sera.

Οι διαδηλωτές συνέχισαν να φωνάζουν αντιπολεμικά συνθήματα, ενώ σημειώθηκαν μερικές σποραδικές αντιπαραθέσεις με τους επιβάτες που είχαν μείνει στο δρόμο, χωρίς όμως να δημιουργηθούν στιγμές ιδιαίτερης έντασης.