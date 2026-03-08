Η Ιταλία αναπτύσσει μια φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού της για να προστατεύσει την Κύπρο, μερικές ημέρες αφότου ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε βρετανική βάση στο νησί, δήλωσε το Σάββατο η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι.

«Για να διασφαλισθεί η ασφάλεια των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναπτύσσουμε μια ιταλική φρεγάτα στην Κύπρο», σε «μια πράξη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, αλλά κυρίως πρόληψης», δήλωσε η Μελόνι σε βιντοσκοπημένο μήνυμά της.

«Η Ιταλία δεν αποτελεί μέρος της σύγκρουσης»

«Όμως η θέση μας είναι πολύ σαφής: η Ιταλία δεν αποτελεί μέρος της σύγκρουσης και δεν έχει την πρόθεση να αποτελέσει», υπογράμμισε.

Η φρεγάτα Federico Martinengo, η οποία είναι εξοπλισμένη με πυραύλους και έχει περισσότερα από 160 μέλη πληρώματος, απέπλευσε χθες, Παρασκευή, το απόγευμα, από τον Τάραντα της νότιας Ιταλίας.

Η Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε πως η Ιταλία διεξάγει «στενές συνομιλίες» με το Ηνωμένο Βασίλειο, την Γαλλία και την Γερμανία για το πώς μπορεί «να αποφευχθεί μια νέα κλιμάκωση».

Υπενθυμίζεται ότι, εκτός από την Ελλάδα, η οποία πρώτη απέστειλε τις φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά», καθώς και τέσσερα αεροσκάφη F-16 στην Κύπρο, και η Γαλλία στέλνει αντιπυραυλικά συστήματα, συστήματα anti-drone και μια φρεγάτα στη μεγαλόνησο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ενημέρωσε τον Κύπριο ομόλογό του, Νίκο Χριστοδουλίδη, πως η χώρα του στέλνει στο νησί αντιπυραυλικά συστήματα, συστήματα anti-drone καθώς και μια φρεγάτα, ενώ θα αποστείλει προσεχώς και δεύτερη φρεγάτα.