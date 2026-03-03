Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, σε συνέντευξή της στο ιταλικό τηλεοπτικό δίκτυο Canale5, αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά την ισραηλινοαμερικανική επίθεση κατά του Ιράν (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Vincenzo Livieri, επάνω, η Τζόρτζια Μελόνι).

«H κατάσταση με ανησυχεί, με ανησυχεί η ευρύτερη πραγματικότητα. Μια κρίση του διεθνούς δικαίου, η οποία είναι αναπόφευκτα συνέπεια του πολέμου της Ουκρανίας, όταν ένα μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ επιτέθηκε σε γειτονική του χώρα. Ηταν αναπόφευκτο ότι θα οδηγούσε σε μια περίοδο χάους», τόνισε η ιταλίδα πρωθυπουργός.

«Ασφαλώς και ανησυχώ διότι θα ήταν χαζό να θεωρήσουμε ότι όσα συμβαίνουν – ακόμη και μακριά από τα σύνορά μας – δεν μας αφορούν. Είναι ο λόγος για τον οποίο η Ιταλία είχε καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για να φτάσουμε σε μια σοβαρή συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ιδίως σε μια φάση κατά την οποία το διεθνές δίκαιο κλονίζεται.

»Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στο σημερινό ιρανικό καθεστώς να έχει στη διάθεσή του πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς με πυρηνικές κεφαλές. Η συμφωνία αυτή απέτυχε και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ αποφάσισαν να επιτεθούν, χωρίς να εμπλέξουν τους ευρωπαίους εταίρους», πρόσθεσε η Μελόνι.

Σχετικά με την παραμονή στο Ντουμπάι του ιταλού υπουργού Αμυνας Κροζέτο, ο οποίος επέστρεψε χθες στην Ιταλία, η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης τόνισε ότι «ο υπουργός Κροζέτο δεν σταμάτησε ποτέ να κάνει την δουλειά του».

«Να μην επεκταθεί η κρίση»

«Είμαστε σε επαφή με τις χώρες του Κόλπου και με τους ευρωπαίους εταίρους μας. Ο στόχος είναι – ασφαλώς – να μην επεκταθεί η κρίση, αλλά θεωρώ ότι τίποτα δεν μπορεί να βελτιωθεί αν το Ιράν δεν σταματήσει τις επιθέσεις του κατά των χωρών του Κόλπου, οι οποίες είναι εντελώς αδικαιολόγητες», είπε η Τζόρτζια Μελόνι.

Σε σχέση με τον κίνδυνο τρομοκρατικών επιθέσεων, η ιταλίδα πρωθυπουργός δήλωσε ότι στη χώρα της η επιφυλακή είναι ύψιστη, αρχίζοντας από τις εθνικές υπηρεσίες ασφαλείας.

Πηγή: ΑΠΕ