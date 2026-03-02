Αντιπολεμική διαδήλωση στη Θεσσαλονίκη – Φώναξαν συνθήματα κατά ΝΑΤΟ, ΗΠΑ και Ισραήλ
Το κάλεσμα για την πορεία απηύθυνε η Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη Θεσσαλονίκης - Οι διαδηλωτές έκαψαν σημαίες των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ σε ένδειξη διαμαρτυρίας
Αντιπολεμική πορεία με αφορμή την πυραυλική επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν πραγματοποίησαν μέλη εργατικών σωματείων, οργανώσεων και φοιτητικών συλλόγων στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Δευτέρας, 2 Μαρτίου.
Το κάλεσμα για διαδήλωση απηύθυνε η Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη Θεσσαλονίκης (ΕΔΥΕΘ). Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Δικαστηρίων, στο άγαλμα Βενιζέλου και πραγματοποίησαν πορεία μέσω των οδών Εγνατίας, Αγίας Σοφίας και Τσιμισκή.
Φώναξαν συνθήματα κατά ΝΑΤΟ, ΗΠΑ, Ισραήλ
Κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα, οι διαδηλωτές εξέφρασαν τη διαμαρτυρία τους για την κοινή επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν. Ακόμη φώναξαν συνθήματα κατά του ΝΑΤΟ και ζήτησαν η Ελλάδα να μην έχει καμία απολύτως εμπλοκή στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
Ακόμη ζήτησαν να φύγουν οι βάσεις των ΗΠΑ από την ελληνική επικράτεια αλλά και να σταματήσουν οι επιθέσεις προς το Ιράν. Σημειώνεται πως όταν η πορεία έφτασε έξω από το αμερικανικό προξενείο, οι διαδηλωτές έκαψαν σημαίες των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ σε ένδειξη διαμαρτυρίας.
