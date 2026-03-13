Θεσσαλονίκη: Περισσότερο φως σε δρόμους της πόλης
Αναβαθμίστηκε ο δημοτικός φωτισμός σε δρόμους του δήμου Θεσσαλονίκης.
Στις οδούς Κρυστάλλη, Συγγρού και Επισκόπου Αμβροσίου, το έργο περιλάμβανε την τοποθέτηση 38 φωτιστικών κορυφής σε τετράμετρους ιστούς, σε αμφίπλευρη διάταξη, ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη απόδοση φωτισμού ανάμεσα από τις δενδροστοιχίες».
«Τα νέα φωτιστικά που εγκατέστησε το Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού και Ενεργειακής Διαχείρισης Δικτύου, της Διεύθυνσης Έργων Αναπλάσεων και Συντηρήσεων Δημόσιου Χώρου, ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προδιαγραφές και τα πρότυπα φωτισμού, διαθέτουν χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση και υψηλή απόδοση χρωμάτων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητας του δημόσιου χώρου» επισημαίνεται επίσης από την δημοτική Αρχή.
