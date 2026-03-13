magazin
Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026
«Ανατρεπτική» συμφωνία ΟΗΕ για τη φυλετική δικαιοσύνη: Θα περιλαμβάνει για πρώτη φορά τις γυναίκες στη φυλακή
13 Μαρτίου 2026, 14:40

«Ανατρεπτική» συμφωνία ΟΗΕ για τη φυλετική δικαιοσύνη: Θα περιλαμβάνει για πρώτη φορά τις γυναίκες στη φυλακή

Καθώς ο αριθμός των φυλακισμένων γυναικών πλησιάζει το ένα εκατομμύριο παγκοσμίως, οι ακτιβιστές ελπίζουν ότι αυτή η αναγνώριση από τον ΟΗΕ θα οδηγήσει σε συγκεκριμένες δράσεις

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Υγιή οστά: Ποια καθημερινή συνήθεια τα στηρίζει;

Υγιή οστά: Ποια καθημερινή συνήθεια τα στηρίζει;

Spotlight

Η συμπερίληψη του ζητήματος της γυναικείας φυλάκισης σε μια παγκόσμια συμφωνία για τη δικαιοσύνη για τις γυναίκες και τα κορίτσια, η οποία υιοθετήθηκε αυτή την εβδομάδα στον ΟΗΕ, χαιρετίστηκε από τους ακτιβιστές ως μια ευκαιρία να επιφέρει αλλαγή για εκατοντάδες χιλιάδες γυναίκες που βρίσκονται στη φυλακή σε όλο τον κόσμο.

Τα συμφωνηθέντα συμπεράσματα της 70ης συνόδου της Επιτροπής για τη Θέση των Γυναικών (CSW70), που πραγματοποιείται αυτή και την επόμενη εβδομάδα στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, αναφέρουν ρητά τις «γυναίκες υπό κράτηση και φυλάκιση».

Έθεσαν ως στόχο να αντιμετωπίσουν τη δυσχερή κατάστασή τους, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις συνδέσεις μεταξύ των διακριτικών νόμων, της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών και του αυξημένου κινδύνου φυλάκισης.

Μια ομάδα γυναικών που βρίσκονται υπό κράτηση και περιμένουν τη δίκη τους στο κέντρο κράτησης La Yaguara στο Καράκας της Βενεζουέλας. Φωτογραφία: Ana María Arévalo Gosen

Ραγδαία αύξηση

Η απόφαση να συμπεριληφθούν οι γυναίκες που βρίσκονται στη φυλακή στο έγγραφο έρχεται σε μια περίοδο που ο αριθμός των γυναικών υπό κράτηση αυξάνεται, και μετά από χρόνια συναγωνισμού από πρώην κρατούμενες γυναίκες και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και αφιερωμένης κάλυψης του θέματος από την εφημερίδα Guardian.

Τα συμπεράσματα της επιτροπής περιέχουν ανάλυση και περιγράφουν συστάσεις και πολιτικές προς τις κυβερνήσεις, την κοινωνία των πολιτών και άλλους θεσμούς. Αυτά διαπραγματεύονται τα κράτη μέλη του ΟΗΕ κατά τη διάρκεια της CSW.

Η φετινή εστίαση ήταν για την εξασφάλιση ότι τα συστήματα δικαιοσύνης λειτουργούν ισότιμα για όλους, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης των νόμων που προωθούν διακρίσεις, της αντιμετώπισης των διαρθρωτικών εμποδίων και της ενίσχυσης των προσπαθειών για την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών.

«Είναι πραγματικά η πρώτη φορά στα 70 χρόνια ύπαρξης αυτής της επιτροπής που το θέμα των γυναικών στις φυλακές αντιμετωπίζεται σοβαρά», δήλωσε η Patsilí Toledo, μέλος της επιτροπής της σύμβασης του ΟΗΕ για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών και λέκτορας σε θέματα φύλου και ποινικής δικαιοσύνης.

«Είναι πρωτοποριακό… και στέλνει ένα πολύ ισχυρό μήνυμα ότι όλες οι χώρες το υποστηρίζουν, με μία μόνο εξαίρεση (οι ΗΠΑ ψήφισαν κατά).»

Η Mary Robinson, πρώην πρόεδρος της Ιρλανδίας και πρώην Ύπατη Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, δήλωσε:

«Αυτή η αναγνώριση στη CSW αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός. Για πάρα πολύ καιρό, οι γυναίκες που έχουν βιώσει την ποινικοποίηση παρέμεναν σε μεγάλο βαθμό αόρατες στις παγκόσμιες συζητήσεις για την ισότητα των φύλων. Η ορατότητα είναι σημαντική – αλλά πρέπει τώρα να συνοδεύεται από δράση».

Εμπειρογνώμονες έχουν προειδοποιήσει για μια κρίση, καθώς ο αριθμός των γυναικών στις φυλακές παγκοσμίως πλησιάζει το ένα εκατομμύριο.

Υπολογίζεται ότι περισσότερες από 740.000 γυναίκες και κορίτσια βρίσκονται υπό κράτηση, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 7% του παγκόσμιου πληθυσμού των φυλακών. Από το 2000, η φυλάκιση γυναικών έχει αυξηθεί κατά 60% – σχεδόν τριπλάσια από το ποσοστό των ανδρών. Περίπου 19.000 παιδιά ζουν στη φυλακή με τις μητέρες τους.

Η σημασία της ορατότητας

Το 2023, μια ανοιχτή επιστολή που συντονίστηκε από την Women Beyond Walls, μια παγκόσμια συνεργατική οργάνωση αφιερωμένη στην καταπολέμηση της φυλάκισης γυναικών και κοριτσιών, κάλεσε τα κορυφαία φεμινιστικά φόρουμ να σταματήσουν να αγνοούν τις γυναίκες που επηρεάζονται από το ποινικό σύστημα.

Τον Φεβρουάριο, μια ομάδα εμπειρογνωμόνων των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα προειδοποίησε τα κράτη μέλη ότι «η πρόσβαση στη δικαιοσύνη, η ασφάλεια και η αξιοπρέπεια για τις γυναίκες που στερούνται της ελευθερίας τους παραμένουν σοβαρά ανεπαρκείς».

Τον Νοέμβριο, η Guardian ξεκίνησε μια ειδική σειρά που εξετάζει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στις φυλακές σε όλο τον κόσμο.

Η Sabrina Mahtani, δικηγόρος και ιδρύτρια της Women Beyond Walls, απέδωσε, εν μέρει, στην κάλυψη της Guardian την εστίαση στις φυλακισμένες γυναίκες στη CSW.

Είπε: «Αυτή η στιγμή βασίζεται σε χρόνια αγώνων από πρώην φυλακισμένες γυναίκες και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Η κάλυψη του Guardian [στο παρελθόν] και πιο πρόσφατα μέσω της σειράς Women in prison έχει πραγματικά βοηθήσει να δοθεί προβολή σε αυτό το αίτημα. Μια τέτοια αναγνώριση σηματοδοτεί ότι οι γυναίκες που στερούνται της ελευθερίας τους αναγνωρίζονται επιτέλους ως μέρος της παγκόσμιας ατζέντας για τα δικαιώματα των γυναικών.»

Η Robinson δήλωσε ότι αυτή η αναγνώριση πρέπει να οδηγήσει σε αλλαγή «με την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων που οδηγούν τις γυναίκες στη φυλακή, όπως η φτώχεια, οι διακρίσεις και η βία, και με την επένδυση σε λύσεις σε επίπεδο κοινότητας που υποστηρίζουν τις γυναίκες και τις οικογένειές τους, αντί να τις ωθούν στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης».

