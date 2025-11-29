newspaper
Σημαντική είδηση:
29.11.2025 | 08:40
Ποιες ώρες σταματούν σήμερα Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ
Σημαντική είδηση:
29.11.2025 | 08:14
Σοβαρό τροχαίο τα ξημερώματα στη Χαμοστέρνας - Ι.Χ. ανετράπη έπειτα από καραμπόλα
Θανατική ποινή σε ένα άδικο σύστημα: Ιστορίες πέντε γυναικών που αναμένουν τον θάνατο στη φυλακή
Κόσμος 29 Νοεμβρίου 2025 | 09:02

Θανατική ποινή σε ένα άδικο σύστημα: Ιστορίες πέντε γυναικών που αναμένουν τον θάνατο στη φυλακή

Σε όλο τον κόσμο, εκατοντάδες γυναίκες περιμένουν την εκτέλεσή τους σε συνθήκες βαθιάς αδικίας, αποκαλύπτοντας τις πιο σκοτεινές πτυχές των σύγχρονων ποινικών συστημάτων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
A
A
Σε όλο τον κόσμο, μεταξύ 500 και 1.000 γυναίκες αναμένουν την θανατική ποινή τους στη φυλακή, πολλές από τις οποίες υπομένουν χρόνια — ακόμα και δεκαετίες — υπό σκληρές συνθήκες.

Παράλληλα οι υποθέσεις τους προχωρούν με αργό ρυθμό μέσα από νομικά συστήματα που συχνά παραβλέπουν σημαντικούς ελαφρυντικούς παράγοντες, όπως η κακοποίηση κατά την παιδική ηλικία, ο εξαναγκασμός, οι ψυχικές ασθένειες και η έμφυλη βία.

Μια έκθεση του 2023 της Παγκόσμιας Συμμαχίας κατά της Θανατικής Ποινής δείχνει ότι τουλάχιστον 42 χώρες καταδικάζουν γυναίκες σε θάνατο, με τον υψηλότερο αριθμό να παρατηρείται στην Κίνα, το Ιράν, το Ιράκ και τη Σαουδική Αραβία.

Η θανατική ποινή επηρεάζει τις γυναίκες με διαφορετικό και δυσανάλογο τρόπο.

Πολλές διώκονται σε συστήματα που δεν λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικότητες που διαμορφώνουν τη ζωή τους με βάση το φύλο τους – φτώχεια, ενδοοικογενειακή βία, χειραγώγηση από τους συντρόφους τους ή βαθιά ριζωμένες πατριαρχικές νόρμες.

Οι ιστορίες τους αποκαλύπτουν όχι μόνο ατομικές τραγωδίες, αλλά και συστημικές αποτυχίες.

O Guardian εξέτασε υποθέσεις πέντε γυναικών που βρίσκονται στη φυλακή με θανατική ποινή, οι ζωές των οποίων αναδεικνύουν την επείγουσα ανάγκη για μεταρρύθμιση.

Οι γυναίκες και η θανατική ποινή: μια παγκόσμια εικόνα

Τα στοιχεία της Διεθνούς Αμνηστίας για το 2024 δείχνουν ότι τουλάχιστον δύο γυναίκες εκτελέστηκαν στην Αίγυπτο, μία στο Ιράκ, εννέα στη Σαουδική Αραβία, δύο στην Υεμένη και τουλάχιστον 30 στο Ιράν.

Τα στοιχεία για την Κίνα είναι άγνωστα, αλλά θεωρείται ότι είναι σημαντικά.

Πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, της Βόρειας Κορέας και του Βιετνάμ, δεν παρέχουν διαφανή στοιχεία, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο ασαφή την έκταση του προβλήματος.

Οι γυναίκες καταδικάζονται σε θάνατο κυρίως για δύο είδη εγκλημάτων: φόνο και διακίνηση ναρκωτικών.

Οι χώρες με υποχρεωτική θανατική ποινή για φόνο ή άκαμπτες πρακτικές επιμέτρησης ποινών συχνά έχουν μεγαλύτερο αριθμό γυναικών που έχουν καταδικαστεί σε θάνατο.

Στον Κόλπο και τη Νοτιοανατολική Ασία, οι αυστηροί νόμοι για τα ναρκωτικά παγιδεύουν δυσανάλογα τις γυναίκες, πολλές από τις οποίες έχουν χαμηλό εισόδημα ή εξαναγκάζονται στη διακίνηση από τους συντρόφους τους.

Περίπτωση 1: Η.Π.Α. — Christa Pike

Η Christa Pike, η μόνη γυναίκα που βρίσκεται στη φυλακή του Τενεσί, καταδικάστηκε σε ηλικία 18 ετών για φόνο που διαπράχθηκε το 1995, όταν η ίδια και δύο άλλα άτομα συμμετείχαν σε ένα κυβερνητικό πρόγραμμα κατάρτισης νέων.

Η κάλυψη των μέσων ενημέρωσης επικεντρώθηκε στα εντυπωσιακά στοιχεία του εγκλήματος — όπως ένα πεντάλφα χαραγμένο στο στήθος του θύματος — και ελάχιστα στην ιστορία κακοποίησης και σοβαρής ψυχικής ασθένειας της Pike.

Γεννημένη με εγκεφαλική βλάβη που προκλήθηκε από την έκθεση σε αλκοόλ κατά τη διάρκεια της κύησης, η Pike υπέστη αμείλικτη σεξουαλική, σωματική και συναισθηματική κακοποίηση καθ’ όλη τη διάρκεια της παιδικής της ηλικίας.

Πριν φτάσει στην ενηλικίωση, είχε υποστεί πολλαπλούς βιασμούς και βία από μέλη της οικογένειάς της.

Αργότερα διαγνώστηκε με διπολική διαταραχή και σοβαρό PTSD.

Κατά τη διάρκεια της δίκης της, οι δικηγόροι που διορίστηκαν από το κράτος δεν κατάφεραν να παρουσιάσουν ουσιαστικά ελαφρυντικά στοιχεία σχετικά με το τραύμα ή την ψυχική της ασθένεια — στοιχεία που θα μπορούσαν να είχαν επηρεάσει σημαντικά την ποινή.

Αφού πέρασε περισσότερα από 28 χρόνια σε απομόνωση, η Pike κέρδισε μια αγωγή που της παραχώρησε τα ίδια δικαιώματα στέγασης με αυτά που έχουν οι άνδρες που βρίσκονται στη φυλακή με θανατική ποινή.

Η εκτέλεσή της έχει προγραμματιστεί για τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Υπόθεση 2: Ιράν — Pakhshan Azizi

Τον Ιούλιο του 2024, το Επαναστατικό Δικαστήριο της Τεχεράνης καταδίκασε σε θάνατο την κουρδή ανθρωπιστική εργαζόμενη Pakhshan Azizi για «ένοπλη εξέγερση κατά του κράτους» (baghi), παρά το γεγονός ότι το έργο της ήταν εξ ολοκλήρου πολιτικό και ανθρωπιστικό. Μεταξύ 2014 και 2022, υποστήριξε εκτοπισμένες γυναίκες και παιδιά στο Ιράκ και τη Συρία.

Συνελήφθη τον Αύγουστο του 2023 και πέρασε πέντε μήνες σε απομόνωση στη φυλακή Evin, χωρίς πρόσβαση σε δικηγόρο ή επαφή με την οικογένειά της.

Σύμφωνα με αναφορές, υποβλήθηκε σε σοβαρά ψυχολογικά και σωματικά βασανιστήρια για να αποσπάσουν ομολογίες. Τα μέλη της οικογένειάς της τέθηκαν προσωρινά υπό κράτηση και κατηγορήθηκαν επίσης.

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ιράν επικύρωσε την ποινή της το 2025 και απέρριψε την έφεσή της για δικαστική επανεξέταση.

Το Ιράν παραμένει μία από τις χώρες με τις περισσότερες εκτελέσεις στον κόσμο, ειδικά γυναικών που κατηγορούνται για «ηθικά» και πολιτικά εγκλήματα.

Μετά το κίνημα «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία», οι αρχές ενέτειναν τις εκτελέσεις ως μέσο καταστολής της διαφωνίας.

Δικηγόροι ανθρωπίνων δικαιωμάτων περιγράφουν το σύστημα της θανατικής ποινής στο Ιράν ως «μια μορφή συλλογικής τιμωρίας» που στοχεύει ευάλωτες και περιθωριοποιημένες ομάδες.

Μέχρι φέτος, το Ιράν έχει εκτελέσει περισσότερες γυναίκες από ό,τι σε όλο το 2024.

Περίπτωση 3: Ινδονησία — Rosita Said

Η Rosita Said, σήμερα 43 ετών, βρίσκεται υπό κράτηση από το 2015 για μια υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών που συνδέεται στενά με οικονομικές δυσκολίες, ενδοοικογενειακή βία και χειραγώγηση από τον σύζυγό της.

Έχοντας εγκαταλείψει το σχολείο μετά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και έχοντας επιβιώσει από κακοποιητικούς γάμους, μετακόμισε στην Τζακάρτα, όπου γνώρισε τον Emeka Samuel, έναν άνδρα που της έδειξε αγάπη και σύντομα έγινε σύζυγός της.

Μερικούς μήνες μετά το γάμο, η Said ανακάλυψε τη συμμετοχή του σε δραστηριότητες διακίνησης ναρκωτικών. Φοβούμενη την εγκατάλειψη και την ντροπή από έναν άλλο αποτυχημένο γάμο, συμμορφώθηκε όταν της ζήτησε να τον βοηθήσει να βρει κάποιον να αναλάβει τις παραδόσεις ναρκωτικών. Η περιορισμένη κατανόησή της για τις εγκληματικές δραστηριότητές του και η ευάλωτη θέση της αγνοήθηκαν από τις αρχές.

Η Said καταδικάστηκε σε θάνατο μαζί με τον Samuel. Ο δικηγόρος της υποστηρίζει ότι το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη το ιστορικό της, τις ευάλωτες θέσεις της λόγω του φύλου της και τον ελάχιστο ρόλο της.

Ο «πόλεμος κατά των ναρκωτικών» της Ινδονησίας επηρεάζει δυσανάλογα τις γυναίκες.

Το 27% των γυναικών που έχουν φυλακιστεί για εγκλήματα ναρκωτικών αναφέρουν ότι επηρεάστηκαν από τον σύντροφό τους.

Υπόθεση 4: Τανζανία — Lemi Limbu

Η υπόθεση της Lemi Limbu αποκαλύπτει τη βαθιά αδικία των νόμων περί υποχρεωτικής θανατικής ποινής.

Καταδικασμένη για τη δολοφονία της μικρής κόρης της, η Lemi Limbu — η οποία εγκεφαλικά έχει την ηλικία ενός παιδιού — έχει ζήσει μια ζωή σημαδεμένη από βία.

Είχε βιαστεί επανειλημμένα από μικρή ηλικία, έμεινε έγκυος στα 15 λόγω βιασμού και καθώς κακοποιούταν από τον σύζυγό της έφυγε με το μικρότερο παιδί της, τον Tabu ελπίζοντας να βρει ασφάλεια.

Στην συνέχεια βρήκε έναν ντόπιο άνδρα που υποσχέθηκε να την παντρευτεί ωστόσο εκείνος αρνήθηκε να δεχτεί τον Tabu.

Λίγο μετά, το αγοράκι βρέθηκε στραγγαλισμένο. Δεν υπήρχαν μάρτυρες. Η Limbu συνελήφθη, ενώ ο άνδρας διέφυγε και δεν διώχθηκε ποτέ.

Η ίδια υποστηρίζει ότι η αστυνομία την χτύπησε και την απείλησε για να της αποσπάσει ψευδή ομολογία. Η νοητική της αναπηρία δεν παρουσιάστηκε ποτέ στο δικαστήριο. Αν και η πρώτη καταδίκη της ακυρώθηκε το 2019, εκδικάστηκε εκ νέου και καταδικάστηκε ξανά σε θάνατο το 2022.

Το διεθνές δίκαιο απαγορεύει την καταδίκη σε θάνατο ατόμων με νοητική αναπηρία, ωστόσο το σύστημα υποχρεωτικών ποινών της Τανζανίας δεν επέτρεψε να ληφθεί υπόψη η ψυχική της κατάσταση ή η δια βίου κακοποίηση που υπέστη.

Η έφεσή της παραμένει εκκρεμής χωρίς προγραμματισμένη ακρόαση.

Υπόθεση 5: Πακιστάν — Asiya Bibi

Τον Μάρτιο του 2024, ένα δικαστήριο στο Λαχόρε καταδίκασε την Asiya Bibi, μια 50χρονη γυναίκα με διπολική διαταραχή, σε θάνατο για βλασφημία — ένα αδίκημα που τιμωρείται με θάνατο σύμφωνα με τον πακιστανικό νόμο, αν και ποτέ δεν έχει εκτελεστεί.

Η Asia Bibi τον Φεβρουάριο του 2020

Η Bibi, μουσουλμάνα, κατηγορήθηκε το 2021 ότι έκαψε σελίδες του Κορανίου μετά από συμβουλή ενός μάγου που επισκέφθηκε για να βοηθήσει την κόρη της να βρει σύζυγο.

Ο δικηγόρος της την περιγράφει ως εξαιρετικά ευάλωτη, φυλακισμένη σε άθλιες συνθήκες και σε μεγάλο κίνδυνο ακόμη και μέσα στη φυλακή, λόγω της ευπάθειας που περιβάλλει τις κατηγορίες για βλασφημία.

Οι υποθέσεις βλασφημίας στο Πακιστάν έχουν αυξηθεί δραματικά, φτάνοντας τουλάχιστον τις 475 καταγγελίες το 2024.

Όλο και περισσότερο, τα άτομα χρησιμοποιούν τους νόμους ως όπλο για να διευθετήσουν προσωπικές διαφορές ή να στοχοποιήσουν μειονοτικές κοινότητες.

Η έφεση της Bibi αναβλήθηκε το 2025 και το μέλλον της παραμένει αβέβαιο.

Έκκληση για δικαιοσύνη

Οι ιστορίες αυτών των πέντε γυναικών αποκαλύπτουν ένα μοτίβο: έμφυλη βία, εξαναγκασμός, φτώχεια, ψυχικές ασθένειες, έλλειψη νομικής εκπροσώπησης και βαθιά ελαττωματικά δικαστικά συστήματα.

Οι υποθέσεις τους φέρνουν στο φως μια παγκόσμια κρίση: η θανατική ποινή όχι μόνο τιμωρεί το έγκλημα, αλλά πολύ συχνά επιδεινώνει τα δεινά των πιο ευάλωτων γυναικών της κοινωνίας.

Ένας αυξανόμενος αριθμός ακτιβιστών, δικηγόρων και ομάδων για τα ανθρώπινα δικαιώματα ζητούν μεταρρύθμιση, κατάργηση των υποχρεωτικών θανατικών ποινών και βαθύτερη κατανόηση των συνθηκών που οδηγούν τις γυναίκες στο δικαστικό σύστημα.

Προς το παρόν, ωστόσο, αυτές οι γυναίκες περιμένουν, εγκλωβισμένες μεταξύ της αδικίας και της μη αναστρέψιμης τελεσιδικίας της εκτέλεσης.

Φονικές πλημμύρες στη Νοτιοανατολική Ασία: Τουλάχιστον 350 νεκροί
Κόσμος 29.11.25

Φονικές πλημμύρες στη Νοτιοανατολική Ασία: Τουλάχιστον 350 νεκροί

Στις τρεις χώρες, οι ίδιες εικόνες πλημμυρισμένων πόλεων, πληθυσμών παγιδευμένων από τα νερά και κατολισθήσεων που προκαλούνται από τις κατακλυσμιαίες βροχές οι οποίες συνεχίζονται εδώ και ημέρες

Σύνταξη
Σκληρή πραγματικότητα για Ευρωπαίους – Για να επανεξοπλιστούν πρέπει να ρωτήσουν το… Πεκίνο
Εξάρτηση 29.11.25

Σκληρή πραγματικότητα για Ευρωπαίους - Για να επανεξοπλιστούν πρέπει να ρωτήσουν το… Πεκίνο

Για τους Ευρωπαίους ένας καλά εξοπλισμένος ουκρανικός στρατός -φυσικά από τους ίδιους- είναι η πιο σημαντική εγγύηση, για την Ουκρανία. Ωστόσο, όλα κρίνονται από το αν η Ευρώπη μπορεί να φτιάχνει όπλα, ώστε να εξοπλίζει το Κίεβο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία δείχνουν τι γίνεται όταν οι επιχειρηματίες κάνουν τη δουλειά διπλωματών
Art of the deal 29.11.25

Οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία δείχνουν τι γίνεται όταν οι επιχειρηματίες κάνουν τη δουλειά διπλωματών

Η παρούσα στάση στις διαπραγματεύσεις ενισχύει την εικόνα ότι οι ΗΠΑ και η Ρωσία είναι οι «βασικοί παίκτες», ενώ η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της περνούν σε δεύτερο ρόλο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μεταναστευτικό, εμπόριο, κρίσιμα ορυκτά και στο βάθος Κίνα – Γιατί η Ευρώπη ξαναγάπησε την Αφρική
Νεοαποικιοκρατία; 29.11.25

Μεταναστευτικό, εμπόριο, κρίσιμα ορυκτά και στο βάθος Κίνα – Γιατί η Ευρώπη ξαναγάπησε την Αφρική

Υπό το στίγμα της αποικιοκρατίας και στο φόντο του μεταναστευτικού, η ΕΕ επαναπροσεγγίζει την πλούσια σε πόρους Αφρική, ως νέο πεδίο γεωπολιτικού ανταγωνισμού με την Κίνα, τις ΗΠΑ και τη Ρωσία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός και 7 τραυματίες από τις νέες μαζικές ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο
Drones - πύραυλοι 29.11.25

Νέα θανάσιμη ρωσική επιδρομή στο Κίεβο

Ενας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι επτά τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, από τις νέες μαζικές επιθέσεις με drones και πυραύλους που εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις στο Κίεβο.

Σύνταξη
Βραζιλία: Εφεση κατά της καταδίκης του σε κάθειρξη 27 ετών κατέθεσαν οι δικηγόροι του Μπολσονάρο
Κάθειρξη 27 ετών 29.11.25

Εφεση από τον Μπολσονάρο κατά της καταδίκης του

Οι δικηγόροι του Μπολσονάρο ζητούν την «ακύρωση της ποινικής διαδικασίας» και την «αθώωσή του», με την έφεση που κατέθεσαν εναντίον της καταδίκης του σε κάθειρξη 27 ετών.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο γιος του «Ελ Τσάπο» άλλαξε την δήλωσή του από «αθώος» σε «ένοχος» σύμφωνα με έγγραφα
Τσαπίτος 29.11.25

ΗΠΑ: Ο γιος του «Ελ Τσάπο» άλλαξε την δήλωσή του από «αθώος» σε «ένοχος» σύμφωνα με έγγραφα

Ο Χοακίν Γκουσμάν Λόπεζ, που παραδόθηκε τον Ιούλιο του 2024 και γιος του Ελ Τσάπο», συμμετείχε στην παράδοση στις ΗΠΑ του συνιδρυτή του καρτέλ της Σιναλόα, Ισμαέλ «Ελ Μάγιο» Σαμπάδα.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Τραμπ συνομίλησε με τον Μαδούρο, γράφουν οι New York Times
New York Times 29.11.25

«Ο Τραμπ συνομίλησε με τον Μαδούρο»

Οι New York Times γράφουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ συνομίλησε με τον Νικολάς Μαδούρο, σε μια περίοδο που η ένταση κλιμακώνεται ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Καράκας.

Σύνταξη
Aντιπροσωπεία από την Ουκρανία θα μεταβεί στις ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο για ειρηνευτική πρόταση
«Πολιτικός σεισμός» 29.11.25

Aντιπροσωπεία από την Ουκρανία θα μεταβεί στις ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο για ειρηνευτική πρόταση

Χωρίς τον παραιτηθέντα επικεφαλής διαπραγματευτή για τον πόλεμο στην Ουκρανία Αντρίι Γέρμακ, το Κίεβο θα μεταβεί στις ΗΠΑ για συνάντηση με τους Γουίτκοφ και Κούσνερ. Τι λέει το Κρεμλίνο

Σύνταξη
ΟΗΕ: Το Ισραήλ εφαρμόζει «de facto πολιτική οργανωμένων και εκτεταμένων βασανιστηρίων»
Κόλαφος 28.11.25

ΟΗΕ: Το Ισραήλ εφαρμόζει «de facto πολιτική οργανωμένων και εκτεταμένων βασανιστηρίων»

Κόλαφος για το Ισραήλ η έκθεση της Επιτροπής του ΟΗΕ κατά των Βασανιστηρίων. Και περιγράφει με ζοφερό τρόπο όσα υφίστανται Παλαιστίνιοι κρατούμενοι στις ισραηλινές φυλακές.

Σύνταξη
Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο