Θανατική ποινή σε ένα άδικο σύστημα: Ιστορίες πέντε γυναικών που αναμένουν τον θάνατο στη φυλακή

Σε όλο τον κόσμο, μεταξύ 500 και 1.000 γυναίκες αναμένουν την θανατική ποινή τους στη φυλακή, πολλές από τις οποίες υπομένουν χρόνια — ακόμα και δεκαετίες — υπό σκληρές συνθήκες.

Παράλληλα οι υποθέσεις τους προχωρούν με αργό ρυθμό μέσα από νομικά συστήματα που συχνά παραβλέπουν σημαντικούς ελαφρυντικούς παράγοντες, όπως η κακοποίηση κατά την παιδική ηλικία, ο εξαναγκασμός, οι ψυχικές ασθένειες και η έμφυλη βία.

Μια έκθεση του 2023 της Παγκόσμιας Συμμαχίας κατά της Θανατικής Ποινής δείχνει ότι τουλάχιστον 42 χώρες καταδικάζουν γυναίκες σε θάνατο, με τον υψηλότερο αριθμό να παρατηρείται στην Κίνα, το Ιράν, το Ιράκ και τη Σαουδική Αραβία.

Η θανατική ποινή επηρεάζει τις γυναίκες με διαφορετικό και δυσανάλογο τρόπο.

Πολλές διώκονται σε συστήματα που δεν λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικότητες που διαμορφώνουν τη ζωή τους με βάση το φύλο τους – φτώχεια, ενδοοικογενειακή βία, χειραγώγηση από τους συντρόφους τους ή βαθιά ριζωμένες πατριαρχικές νόρμες.

Οι ιστορίες τους αποκαλύπτουν όχι μόνο ατομικές τραγωδίες, αλλά και συστημικές αποτυχίες.

O Guardian εξέτασε υποθέσεις πέντε γυναικών που βρίσκονται στη φυλακή με θανατική ποινή, οι ζωές των οποίων αναδεικνύουν την επείγουσα ανάγκη για μεταρρύθμιση.

Οι γυναίκες και η θανατική ποινή: μια παγκόσμια εικόνα

Τα στοιχεία της Διεθνούς Αμνηστίας για το 2024 δείχνουν ότι τουλάχιστον δύο γυναίκες εκτελέστηκαν στην Αίγυπτο, μία στο Ιράκ, εννέα στη Σαουδική Αραβία, δύο στην Υεμένη και τουλάχιστον 30 στο Ιράν.

Τα στοιχεία για την Κίνα είναι άγνωστα, αλλά θεωρείται ότι είναι σημαντικά.

Πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, της Βόρειας Κορέας και του Βιετνάμ, δεν παρέχουν διαφανή στοιχεία, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο ασαφή την έκταση του προβλήματος.

Οι γυναίκες καταδικάζονται σε θάνατο κυρίως για δύο είδη εγκλημάτων: φόνο και διακίνηση ναρκωτικών.

Οι χώρες με υποχρεωτική θανατική ποινή για φόνο ή άκαμπτες πρακτικές επιμέτρησης ποινών συχνά έχουν μεγαλύτερο αριθμό γυναικών που έχουν καταδικαστεί σε θάνατο.

Στον Κόλπο και τη Νοτιοανατολική Ασία, οι αυστηροί νόμοι για τα ναρκωτικά παγιδεύουν δυσανάλογα τις γυναίκες, πολλές από τις οποίες έχουν χαμηλό εισόδημα ή εξαναγκάζονται στη διακίνηση από τους συντρόφους τους.

Περίπτωση 1: Η.Π.Α. — Christa Pike

Η Christa Pike, η μόνη γυναίκα που βρίσκεται στη φυλακή του Τενεσί, καταδικάστηκε σε ηλικία 18 ετών για φόνο που διαπράχθηκε το 1995, όταν η ίδια και δύο άλλα άτομα συμμετείχαν σε ένα κυβερνητικό πρόγραμμα κατάρτισης νέων.

Η κάλυψη των μέσων ενημέρωσης επικεντρώθηκε στα εντυπωσιακά στοιχεία του εγκλήματος — όπως ένα πεντάλφα χαραγμένο στο στήθος του θύματος — και ελάχιστα στην ιστορία κακοποίησης και σοβαρής ψυχικής ασθένειας της Pike.

Crazy courtroom footage shows the moment 18-year-old Christa Pike was sentenced to death for murdering classmate Colleen Slemmer. Christa Pike grew jealous of her Job Corps classmate, 19-year-old Colleen Slemmer, believing she was trying to steal her boyfriend, though Slemmer’s… pic.twitter.com/ltalFux37W — Morbid Knowledge (@MorbidKnowledge) September 28, 2024

Γεννημένη με εγκεφαλική βλάβη που προκλήθηκε από την έκθεση σε αλκοόλ κατά τη διάρκεια της κύησης, η Pike υπέστη αμείλικτη σεξουαλική, σωματική και συναισθηματική κακοποίηση καθ’ όλη τη διάρκεια της παιδικής της ηλικίας.

Πριν φτάσει στην ενηλικίωση, είχε υποστεί πολλαπλούς βιασμούς και βία από μέλη της οικογένειάς της.

Αργότερα διαγνώστηκε με διπολική διαταραχή και σοβαρό PTSD.

Κατά τη διάρκεια της δίκης της, οι δικηγόροι που διορίστηκαν από το κράτος δεν κατάφεραν να παρουσιάσουν ουσιαστικά ελαφρυντικά στοιχεία σχετικά με το τραύμα ή την ψυχική της ασθένεια — στοιχεία που θα μπορούσαν να είχαν επηρεάσει σημαντικά την ποινή.

Αφού πέρασε περισσότερα από 28 χρόνια σε απομόνωση, η Pike κέρδισε μια αγωγή που της παραχώρησε τα ίδια δικαιώματα στέγασης με αυτά που έχουν οι άνδρες που βρίσκονται στη φυλακή με θανατική ποινή.

Η εκτέλεσή της έχει προγραμματιστεί για τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Υπόθεση 2: Ιράν — Pakhshan Azizi

Τον Ιούλιο του 2024, το Επαναστατικό Δικαστήριο της Τεχεράνης καταδίκασε σε θάνατο την κουρδή ανθρωπιστική εργαζόμενη Pakhshan Azizi για «ένοπλη εξέγερση κατά του κράτους» (baghi), παρά το γεγονός ότι το έργο της ήταν εξ ολοκλήρου πολιτικό και ανθρωπιστικό. Μεταξύ 2014 και 2022, υποστήριξε εκτοπισμένες γυναίκες και παιδιά στο Ιράκ και τη Συρία.

Συνελήφθη τον Αύγουστο του 2023 και πέρασε πέντε μήνες σε απομόνωση στη φυλακή Evin, χωρίς πρόσβαση σε δικηγόρο ή επαφή με την οικογένειά της.

Σύμφωνα με αναφορές, υποβλήθηκε σε σοβαρά ψυχολογικά και σωματικά βασανιστήρια για να αποσπάσουν ομολογίες. Τα μέλη της οικογένειάς της τέθηκαν προσωρινά υπό κράτηση και κατηγορήθηκαν επίσης.

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ιράν επικύρωσε την ποινή της το 2025 και απέρριψε την έφεσή της για δικαστική επανεξέταση.

Το Ιράν παραμένει μία από τις χώρες με τις περισσότερες εκτελέσεις στον κόσμο, ειδικά γυναικών που κατηγορούνται για «ηθικά» και πολιτικά εγκλήματα.

Pakhshan Azizi, a Kurdish humanitarian devoted to helping displaced women & children, is at imminent risk of execution. She is now held in Iran’s Qarchak Varamin Prison after mass transfers from Evin.

The world must act now. pic.twitter.com/XU7QFCFWNJ — Hengaw Organization for Human Rights (@Hengaw_English) September 27, 2025

Μετά το κίνημα «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία», οι αρχές ενέτειναν τις εκτελέσεις ως μέσο καταστολής της διαφωνίας.

Δικηγόροι ανθρωπίνων δικαιωμάτων περιγράφουν το σύστημα της θανατικής ποινής στο Ιράν ως «μια μορφή συλλογικής τιμωρίας» που στοχεύει ευάλωτες και περιθωριοποιημένες ομάδες.

Μέχρι φέτος, το Ιράν έχει εκτελέσει περισσότερες γυναίκες από ό,τι σε όλο το 2024.

Περίπτωση 3: Ινδονησία — Rosita Said

Η Rosita Said, σήμερα 43 ετών, βρίσκεται υπό κράτηση από το 2015 για μια υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών που συνδέεται στενά με οικονομικές δυσκολίες, ενδοοικογενειακή βία και χειραγώγηση από τον σύζυγό της.

Έχοντας εγκαταλείψει το σχολείο μετά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και έχοντας επιβιώσει από κακοποιητικούς γάμους, μετακόμισε στην Τζακάρτα, όπου γνώρισε τον Emeka Samuel, έναν άνδρα που της έδειξε αγάπη και σύντομα έγινε σύζυγός της.

Μερικούς μήνες μετά το γάμο, η Said ανακάλυψε τη συμμετοχή του σε δραστηριότητες διακίνησης ναρκωτικών. Φοβούμενη την εγκατάλειψη και την ντροπή από έναν άλλο αποτυχημένο γάμο, συμμορφώθηκε όταν της ζήτησε να τον βοηθήσει να βρει κάποιον να αναλάβει τις παραδόσεις ναρκωτικών. Η περιορισμένη κατανόησή της για τις εγκληματικές δραστηριότητές του και η ευάλωτη θέση της αγνοήθηκαν από τις αρχές.

Η Said καταδικάστηκε σε θάνατο μαζί με τον Samuel. Ο δικηγόρος της υποστηρίζει ότι το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη το ιστορικό της, τις ευάλωτες θέσεις της λόγω του φύλου της και τον ελάχιστο ρόλο της.

Ο «πόλεμος κατά των ναρκωτικών» της Ινδονησίας επηρεάζει δυσανάλογα τις γυναίκες.

Το 27% των γυναικών που έχουν φυλακιστεί για εγκλήματα ναρκωτικών αναφέρουν ότι επηρεάστηκαν από τον σύντροφό τους.

Υπόθεση 4: Τανζανία — Lemi Limbu

Η υπόθεση της Lemi Limbu αποκαλύπτει τη βαθιά αδικία των νόμων περί υποχρεωτικής θανατικής ποινής.

Καταδικασμένη για τη δολοφονία της μικρής κόρης της, η Lemi Limbu — η οποία εγκεφαλικά έχει την ηλικία ενός παιδιού — έχει ζήσει μια ζωή σημαδεμένη από βία.

Είχε βιαστεί επανειλημμένα από μικρή ηλικία, έμεινε έγκυος στα 15 λόγω βιασμού και καθώς κακοποιούταν από τον σύζυγό της έφυγε με το μικρότερο παιδί της, τον Tabu ελπίζοντας να βρει ασφάλεια.

Στην συνέχεια βρήκε έναν ντόπιο άνδρα που υποσχέθηκε να την παντρευτεί ωστόσο εκείνος αρνήθηκε να δεχτεί τον Tabu.

Λίγο μετά, το αγοράκι βρέθηκε στραγγαλισμένο. Δεν υπήρχαν μάρτυρες. Η Limbu συνελήφθη, ενώ ο άνδρας διέφυγε και δεν διώχθηκε ποτέ.

Η ίδια υποστηρίζει ότι η αστυνομία την χτύπησε και την απείλησε για να της αποσπάσει ψευδή ομολογία. Η νοητική της αναπηρία δεν παρουσιάστηκε ποτέ στο δικαστήριο. Αν και η πρώτη καταδίκη της ακυρώθηκε το 2019, εκδικάστηκε εκ νέου και καταδικάστηκε ξανά σε θάνατο το 2022.

Το διεθνές δίκαιο απαγορεύει την καταδίκη σε θάνατο ατόμων με νοητική αναπηρία, ωστόσο το σύστημα υποχρεωτικών ποινών της Τανζανίας δεν επέτρεψε να ληφθεί υπόψη η ψυχική της κατάσταση ή η δια βίου κακοποίηση που υπέστη.

Η έφεσή της παραμένει εκκρεμής χωρίς προγραμματισμένη ακρόαση.

Υπόθεση 5: Πακιστάν — Asiya Bibi

Τον Μάρτιο του 2024, ένα δικαστήριο στο Λαχόρε καταδίκασε την Asiya Bibi, μια 50χρονη γυναίκα με διπολική διαταραχή, σε θάνατο για βλασφημία — ένα αδίκημα που τιμωρείται με θάνατο σύμφωνα με τον πακιστανικό νόμο, αν και ποτέ δεν έχει εκτελεστεί.

Η Bibi, μουσουλμάνα, κατηγορήθηκε το 2021 ότι έκαψε σελίδες του Κορανίου μετά από συμβουλή ενός μάγου που επισκέφθηκε για να βοηθήσει την κόρη της να βρει σύζυγο.

Ο δικηγόρος της την περιγράφει ως εξαιρετικά ευάλωτη, φυλακισμένη σε άθλιες συνθήκες και σε μεγάλο κίνδυνο ακόμη και μέσα στη φυλακή, λόγω της ευπάθειας που περιβάλλει τις κατηγορίες για βλασφημία.

Οι υποθέσεις βλασφημίας στο Πακιστάν έχουν αυξηθεί δραματικά, φτάνοντας τουλάχιστον τις 475 καταγγελίες το 2024.

Όλο και περισσότερο, τα άτομα χρησιμοποιούν τους νόμους ως όπλο για να διευθετήσουν προσωπικές διαφορές ή να στοχοποιήσουν μειονοτικές κοινότητες.

Η έφεση της Bibi αναβλήθηκε το 2025 και το μέλλον της παραμένει αβέβαιο.

Έκκληση για δικαιοσύνη

Οι ιστορίες αυτών των πέντε γυναικών αποκαλύπτουν ένα μοτίβο: έμφυλη βία, εξαναγκασμός, φτώχεια, ψυχικές ασθένειες, έλλειψη νομικής εκπροσώπησης και βαθιά ελαττωματικά δικαστικά συστήματα.

Οι υποθέσεις τους φέρνουν στο φως μια παγκόσμια κρίση: η θανατική ποινή όχι μόνο τιμωρεί το έγκλημα, αλλά πολύ συχνά επιδεινώνει τα δεινά των πιο ευάλωτων γυναικών της κοινωνίας.

Ένας αυξανόμενος αριθμός ακτιβιστών, δικηγόρων και ομάδων για τα ανθρώπινα δικαιώματα ζητούν μεταρρύθμιση, κατάργηση των υποχρεωτικών θανατικών ποινών και βαθύτερη κατανόηση των συνθηκών που οδηγούν τις γυναίκες στο δικαστικό σύστημα.

Προς το παρόν, ωστόσο, αυτές οι γυναίκες περιμένουν, εγκλωβισμένες μεταξύ της αδικίας και της μη αναστρέψιμης τελεσιδικίας της εκτέλεσης.