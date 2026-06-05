Παραιτήθηκε από βουλευτής η Έφη Αχτσιόγλου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Την παραίτησή της από βουλευτής υπέβαλε επίσημα σήμερα (5/6) η Έφη Αχτσιόγλου στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Η πρώην υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και μέχρι πρότινος στέλεχος της Νέας Αριστεράς είχε προαναγγείλει την απόφασή της να παραιτηθεί από βουλευτής, όταν αποχώρησε από το κόμμα της Πατησίων.

«Με την παρούσα επιστολή, σας υποβάλλω την παραίτησή μου από το βουλευτικό αξίωμα», αναφέρει στην επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής η Έφη Αχτσιόγλου.

Σε δηλώσεις της για την απόφαση να παραιτηθεί από βουλευτής, η κυρία Αχτσιόγλου, όπως έχει εξηγήσει, «μετά τη στρατηγική διαφωνία και το αδιέξοδο στη Νέα Αριστερά, με δεδομένη την πολιτική μου διαδρομή και την πολιτική μου ευθύνη, θεώρησα ότι υπό της παρούσες συνθήκες, από τη στιγμή που δεν θα υπάρχει στη Βουλή ένας φορέας στον οποίο θα είμαι ενταγμένη και θα με εκφράζει, δεν θα είχε νόημα για μένα να παραμείνω βουλευτής».

«Καθόλου δεν υποτιμώ την άποψη των συντρόφων που έχουμε ίδια πολιτική αντίληψη, οι οποίοι θεωρούν ότι αξίζει να μείνουν ως ανεξάρτητοι βουλευτές να δίνουν μάχες μέσα στη Βουλή», είχε προσθέσει, μάλιστα.

Να σημειωθεί ότι μετά την παραίτηση της Έφης Αχτσιόγλου από το βουλευτικό αξίωμα, ο Γιάννης Δραγασάκης, ως πρώτος επιλαχών στον Δυτικό Τομέα Αθηνών, αναμένεται να επιστρέψει στη Βουλή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ωστόσο, ο διατελέσας αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Τσίπρα θα αποδεχθεί και θα διατηρήσει την έδρα, όχι όμως ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, με τα ψηφοδέλτια του οποίου είχε εκλεγεί η πρώην υπουργός Εργασίας στις εκλογές του 2023, αλλά ως ανεξάρτητος βουλευτής «της Αριστεράς».

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα δεν είναι πλέον μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς είχε παραιτηθεί επί προεδρίας Στέφανου Κασσελάκη.