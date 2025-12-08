newspaper
Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
08.12.2025 | 13:29
Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Τουρκία
«Παγκόσμια κρίση»: Εκτόξευση του αριθμού των γυναικών στις φυλακές – Άθλιες συνθήκες, βία και εκμετάλλευση
Κόσμος 08 Δεκεμβρίου 2025 | 16:00

«Παγκόσμια κρίση»: Εκτόξευση του αριθμού των γυναικών στις φυλακές – Άθλιες συνθήκες, βία και εκμετάλλευση

Ο αριθμός των γυναικών που βρίσκονται στη φυλακή παγκοσμίως αυξάνεται σχεδόν τρεις φορές ταχύτερα από των ανδρών, ενώ οι γυναίκες κρατούμενες υφίστανται σεξουαλική βία και καταναγκαστική εργασία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Spotlight

Σχεδόν ένα εκατομμύριο γυναίκες σε όλο τον κόσμο βρίσκονται σήμερα στη φυλακή, αντιμετωπίζοντας αυτό που οι ειδικοί περιγράφουν ως μια βαθιά παγκόσμια κρίση που χαρακτηρίζεται από σεξουαλική βία, καταναγκαστική εργασία και συστηματική παραμέληση.

Ενώ οι γυναίκες αποτελούν μια μικρή μειοψηφία του συνολικού πληθυσμού των φυλακών — συνήθως μεταξύ 2% και 9% — το ποσοστό φυλάκισής τους έχει εκτοξευθεί στα ύψη.

Από το 2000, ο αριθμός των γυναικών και των κοριτσιών στις φυλακές έχει αυξηθεί κατά σχεδόν 60%, σχεδόν τρεις φορές πιο γρήγορα από την αύξηση μεταξύ των ανδρών, η οποία ανέρχεται σε περίπου 22%.

Η Olivia Rope, εκτελεστική διευθύντρια της Penal Reform International, προειδοποιεί ότι ο κόσμος βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο.

«Αντιμετωπίζουμε μια παγκόσμια κρίση», λέει. «Οι γυναίκες συχνά παραμελούνται και αντιμετωπίζουν πολύ σκληρές, δύσκολες συνθήκες, όπου οι ανάγκες τους δεν ικανοποιούνται στις περισσότερες περιπτώσεις». Αυτές οι ανησυχίες υπάρχουν παρά την υιοθέτηση των Κανόνων της Μπανγκόκ πριν από 15 χρόνια — των πρώτων διεθνών κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν στην προστασία των δικαιωμάτων και των ειδικών αναγκών των γυναικών στις φυλακές.

Σήμερα, περισσότερες από 733.000 γυναίκες και κορίτσια βρίσκονται φυλακισμένες σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με την τελευταία Παγκόσμια Λίστα Γυναικών Φυλακισμένων.

Ο πραγματικός αριθμός είναι πιθανώς πολύ υψηλότερος λόγω της ελλιπούς αναφοράς από αρκετές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, σύμφωνα με τον Guardian.

Μια κρατούμενη εισάγεται στη φυλακή του Orange County στη Santa Ana της Καλιφόρνια, στις 24 Μαΐου 2011. Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ επικύρωσε τη Δευτέρα μια απόφαση που υποχρεώνει την Καλιφόρνια να μειώσει τον υπερπληθυσμό των φυλακών της κατά περίπου 40.000 κρατούμενους, προκειμένου να επιλύσει τα μακροχρόνια προβλήματα που σχετίζονται με την ανεπαρκή ιατρική και ψυχιατρική περίθαλψη.

Πού φυλακίζονταιπερισσότερες γυναίκες;

Η παγκόσμια εικόνα δείχνει έντονες ανισότητες.

  • Ηνωμένες Πολιτείες:607 γυναίκες — ο μεγαλύτερος πληθυσμός γυναικών φυλακισμένων στον κόσμο.
  • Κίνα:000 γυναίκες, συν άγνωστος αριθμός σε προδικαστική και διοικητική κράτηση.
  • Βραζιλία:441
  • Ρωσία:153
  • Ταϊλάνδη:057
  • Ινδία:772

Στην Αγγλία και την Ουαλία, 3.566 γυναίκες αποτελούν μόλις το 4% του πληθυσμού των φυλακών — ένας αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί σε 4.200 έως το 2027.

Σε όλη την Ευρώπη, περίπου 94.472 γυναίκες είναι φυλακισμένες.

Στην Αυστραλία, 3.473 γυναίκες αποτελούν περίπου το 8% των κρατουμένων.

Ορισμένες χώρες έχουν σημειώσει εκπληκτική αύξηση τα τελευταία 25 χρόνια. Ακόμη και μετά τη συνυπολογισμό της αύξησης του πληθυσμού, τα ποσοστά φυλάκισης γυναικών έχουν εξαπλασιαστεί στο Ελ Σαλβαδόρ και την Καμπότζη και έχουν υπερπενταπλασιαστεί στην Ινδονησία και την Τουρκία.

Η αύξηση του αριθμού των γυναικών κρατουμένων έχει ξεπεράσει την αύξηση του πληθυσμού

Γιατί φυλακίζονται περισσότερες γυναίκες;

Η αύξηση της φυλάκισης γυναικών οφείλεται σε ένα συνδυασμό φτώχειας, διακριτικών νόμων και ποινικοποίησης συμπεριφορών που αποσκοπούν στην επιβίωση.

Έρευνα της Penal Reform International και της Women Beyond Walls δείχνει ότι οι γυναίκες τιμωρούνται δυσανάλογα για πράξεις που συνδέονται άμεσα με την οικονομική απελπισία, όπως μικροκλοπές — συχνά τροφίμων ή βασικών ειδών για τα παιδιά — ή συμμετοχή στην άτυπη οικονομία.

Πολλές φυλακίζονται απλώς και μόνο επειδή δεν μπορούν να πληρώσουν την εγγύηση ή τα πρόστιμα. Σε αρκετές χώρες, οι νόμοι που στοχεύουν την άμβλωση, τη μοιχεία, τα «ηθικά εγκλήματα» ή την πορνεία επηρεάζουν σχεδόν αποκλειστικά τις γυναίκες. Ο παγκόσμιος «πόλεμος κατά των ναρκωτικών» συνεχίζει επίσης να στέλνει χιλιάδες φτωχές γυναίκες στη φυλακή για μικρά, μη βίαια αδικήματα.

Η Sabrina Mahtani, δικηγόρος από τη Ζάμπια με βρετανική υπηκοότητα και υποστηρίκτρια της Women Beyond Walls, υποστηρίζει ότι οι περισσότερες γυναίκες δεν θα έπρεπε να φυλακίζονται καθόλου.

«Μετά από 20 χρόνια εργασίας με γυναίκες στη φυλακή, δεν πιστεύω ότι η φυλακή λειτουργεί», λέει. «Οι περισσότερες από αυτές τις γυναίκες δεν αποτελούν κίνδυνο για την κοινωνία. Μπαίνουν ευάλωτες και βγαίνουν πιο τραυματισμένες».

Φυλακές χτισμένες για άνδρες

Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν μοναδικές και συχνά καταστροφικές προκλήσεις σε φυλακές που έχουν χτιστεί από και για άνδρες. Μεταξύ 70% και 80% των φυλακισμένων γυναικών παγκοσμίως έχουν διαγνωσμένη ψυχική ασθένεια, ενώ τα ποσοστά αυτοκτονίας των γυναικών στις φυλακές της Ευρώπης είναι εννέα φορές υψηλότερα από αυτά του γενικού πληθυσμού.

Πολλές έχουν ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας ή σεξουαλικού τραύματος, γεγονός που καθιστά τις συνήθεις πρακτικές της σωματικής έρευνας και των συνθηκών υπερπληθυσμού ιδιαίτερα επιβλαβείς. Η έλλειψη φυσικού φωτός, τα στενά ντους και οι μακρινοί, ηχηροί διάδρομοι μπορούν να εντείνουν το τραύμα αντί να προσφέρουν αποκατάσταση.

Η σεξουαλική βία στις φυλακές παραμένει ένα ευρέως διαδεδομένο και υποτιμημένο πρόβλημα.

Γυναίκες διαμαρτύρονται έξω από τη φυλακή Αμπού Γκαρίμπ για τη μεταχείριση των συγγενών τους κατά τη διάρκεια της κράτησής τους [Reuters]

Μάλιστα, σε περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις, οι γυναίκες βγαίνουν από τα κελιά τους τη νύχτα για να εκπορνευτούν.

Στην Ινδία, σύμφωνα με αναφορές, οι γυναίκες «παρέχονται» σε άνδρες κρατούμενους, με αποτέλεσμα πολλά παιδιά να γεννιούνται στη φυλακή ως αποτέλεσμα κακοποίησης.

Καταναγκαστική εργασία και εκμετάλλευση

Σε πολλές χώρες, οι φυλακισμένες γυναίκες πρέπει να εργάζονται — συχνά εκτελώντας εργασίες καθαρισμού, συντήρησης ή κατασκευής — με ελάχιστη ή καθόλου αμοιβή. Η εργασία στις φυλακές είναι συχνά ανεξέλεγκτη, ιδίως όταν ανατίθεται σε ιδιωτικές εταιρείες. Στην Καμπότζη, για παράδειγμα, γυναίκες σε μια φυλακή βρέθηκαν να παράγουν παράνομα ενδύματα για εξαγωγή.

Η πρόσβαση στις φυλακές και σε αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες παραμένει εξαιρετικά δύσκολη λόγω του μυστικού χαρακτήρα τους. Οι ερευνητές που συγκεντρώνουν παγκόσμιες στατιστικές συχνά αντιμετωπίζουν σημαντικά κενά στα δεδομένα που αποκρύπτουν την πλήρη έκταση των κακοποιήσεων.

Η σκιά της θανατικής ποινής

Εκτιμάται ότι 500 έως 1.000 γυναίκες βρίσκονται στη θανατική ποινή σε τουλάχιστον 42 χώρες.

Οι χώρες που εκτελούν τις περισσότερες γυναίκες — Κίνα, Ιράν, Ιράκ και Σαουδική Αραβία — είναι επίσης οι χώρες με τις περισσότερες εκτελέσεις συνολικά. Το 2024, γυναίκες εκτελέστηκαν στην Κίνα (άγνωστος αριθμός), την Αίγυπτο (2), το Ιράν (30), το Ιράκ (1), τη Σαουδική Αραβία (9) και την Υεμένη (2).

Χώρες με τις περισσότερες γυναίκες που έχουν καταδικαστεί σε θάνατο

Οι γυναίκες καταδικάζονται συνήθως σε θάνατο για φόνο και διακίνηση ναρκωτικών.

Οι χώρες με υποχρεωτική θανατική ποινή για ανθρωποκτονία ή εκείνες που δεν αναγνωρίζουν τη βία λόγω φύλου ως ελαφρυντικό παράγοντα, έχουν υψηλότερα ποσοστά θανατικών ποινών για γυναίκες.

Οι χώρες με αυστηρούς νόμους για τη διακίνηση ναρκωτικών, ειδικά στον Κόλπο και τη Νοτιοανατολική Ασία, έχουν ιδιαίτερα υψηλό αριθμό γυναικών που περιμένουν την εκτέλεσή τους.

Ο αντίκτυπος στα παιδιά και τις οικογένειες

Οι επιπτώσεις της φυλάκισης των γυναικών εκτείνονται πολύ πέρα από τα τείχη των φυλακών. Εκτιμάται ότι 1,45 εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο έχουν μητέρα στη φυλακή και περίπου 19.000 παιδιά ζουν πίσω από τα κάγκελα με έναν γονέα — συνήθως τη μητέρα τους.

«Όταν μια μητέρα μπαίνει στη φυλακή, η οικογένεια συνήθως διαλύεται», λέει η Rope.

Μια κρατούμενη κρατά το μωρό της στη φυλακή Unidad (Μονάδα) 33 στο Los Hornos, κοντά στη La Plata, την πρωτεύουσα της επαρχίας του Μπουένος Άιρες, στα τέλη Οκτωβρίου 2007. Σε αυτή τη φυλακή μέσης ασφαλείας, 273 γυναίκες κρατούμενες, πολλές από τις οποίες είναι έγκυες, ζουν με τα 63 παιδιά τους, τα οποία επιτρέπεται να παραμείνουν με τις μητέρες τους μέχρι την ηλικία των τεσσάρων ετών.

Οι γυναίκες είναι συχνά οι κύριες ή μοναδικές φροντιστές και ακόμη και οι σύντομες ποινές μπορούν να οδηγήσουν σε μόνιμη απώλεια της επιμέλειας. Αν και πολλές χώρες επιτρέπουν στα μωρά ή τα μικρά παιδιά να παραμένουν με τις μητέρες τους για περιορισμένο χρονικό διάστημα, τέτοια περιβάλλοντα μπορούν να έχουν σοβαρές σωματικές και συναισθηματικές επιπτώσεις στα παιδιά που βρίσκονται σε ανάπτυξη.

Έκκληση για ριζική αλλαγή

Οι Κανόνες της Μπανγκόκ του ΟΗΕ, που υιοθετήθηκαν το 2010, σχεδιάστηκαν για να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη κρίση, επιβάλλοντας πολιτικές ευαίσθητες στο φύλο και ενθαρρύνοντας ποινές χωρίς σωφρονισμό. Ωστόσο, η εφαρμογή τους παραμένει αδύναμη και πολλές κυβερνήσεις συνεχίζουν να παραβλέπουν τις συγκεκριμένες ανάγκες των γυναικών.

Οι υποστηρικτές τονίζουν ότι για να επιτευχθεί ουσιαστική αλλαγή θα πρέπει να τερματιστεί η ποινικοποίηση της φτώχειας, να επεκταθούν οι εναλλακτικές λύσεις της φυλάκισης που βασίζονται στην κοινότητα και να αντιμετωπίζονται οι γυναίκες που έρχονται σε σύγκρουση με το νόμο με αξιοπρέπεια και όχι με αδιαφορία.

Καθώς ο παγκόσμιος αριθμός των φυλακισμένων γυναικών πλησιάζει το ένα εκατομμύριο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η αδράνεια θα οδηγήσει σε μια ανθρωπιστική κρίση που θα επηρεάσει μερικές από τις πιο ευάλωτες γυναίκες του κόσμου — και τις επόμενες γενιές παιδιών.

Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025
