Νεότερα στοιχεία για τον 20χρονο στη Θεσσαλονίκη – Τον μαχαίρωσαν στην πλάτη

Νεότερα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα για το αιματηρό περιστατικό στην οδό Αργοναυτών, στην Θεσσαλονίκη, όπου τραυματίστηκε θανάσιμα ένας 20χρονος.

Ο 20χρονος εντοπίστηκε από περιοίκους σε ημιλυπόθυμη κατάσταση, φέροντας τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη. Στο σημείο έσπευσε κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και προχώρησαν σε ΚΑΡΠΑ επί τόπου, πριν τον μεταφέρουν εσπευσμένα στο ΑΧΕΠΑ Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο νεαρός κατέληξε λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, τρία άτομα φέρονται να τον περίμεναν στο σημείο. Όταν τον εντόπισαν, τον κυνήγησαν, τον ακινητοποίησαν και στη συνέχεια τον τραυμάτισαν θανάσιμα με αιχμηρό αντικείμενο.

Το θύμα είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το θύμα είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές, καθώς φερόταν να έχει ταυτοποιηθεί ως ένας από ομάδα δέκα ατόμων που εμπλέκονταν σε επιθέσεις σε βάρος πολιτών. Σύμφωνα με τη σχετική δικογραφία, τα άτομα αυτά κανόνιζαν συναντήσεις με υποψήφια θύματα μέσω διαδικτύου, προσποιούμενοι ότι επρόκειτο για ανήλικα κορίτσια, και όταν τα θύματα εμφανίζονταν στα προκαθορισμένα σημεία τους επιτίθονταν.

Οι επιθέσεις φέρεται να είχαν σημειωθεί στο άλσος Μετεώρων, στη δυτική Θεσσαλονίκη, κατά το χρονικό διάστημα από τις 10 έως τις 30 Νοεμβρίου 2025, με συνολικά πέντε περιστατικά.

Για την υπόθεση είχε σχηματιστεί δικογραφία για ληστεία, εγκληματική οργάνωση και επικίνδυνη σωματική βλάβη από το Τμήμα Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά.

Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει η Ελληνική Αστυνομία, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.

Μέχρι στιγμής ερευνώνται όλα τα ενδεχόμενα, ακόμα και πίσω από την επίθεση να βρίσκονται οπαδικά κίνητρα.