Θεσσαλονίκη: Νεκρός 20χρονος μετά από επίθεση με μαχαίρι
Δεν τα κατάφερε ο νεαρός που είχε εντοπιστεί μαχαιρωμένος αργά το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη
Την τελευταία του πνοή άφησε 20χρονος που δέχτηκε επίθεση από αγνώστους στην περιοχή της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Πέμπτης στην οδό Αργοναυτών, όταν άγνωστος ή άγνωστοι διαπληκτίστηκαν με 20χρονο σε επεισόδιο, ο οποίος δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι και βρέθηκε αιμόφυρτος στο οδόστρωμα.
Ο νεαρός παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες κατέληξε.
Οι Αρχές εξετάζουν αν πίσω από το περιστατικό υπάρχουν οπαδικά κίνητρα.
Την έρευνα ανέλαβαν αστυνομικοί της Αθλητικής Βίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος.
