Λιτόχωρο: Στην εντατική τουρίστρια μετά από επίθεση αγέλης σκύλων

Σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης μια Γερμανίδα τουρίστρια, η οποία το μεσημέρι της Τετάρτης δέχθηκε επίθεση από αγέλη σκύλων στο Λιτόχωρο Πιερίας.

Η 60χρονη έκανε πεζοπορία σε περιοχή κοντά στον ΧΥΤΑ Λιτοχώρου μαζί με τον σύζυγό της και έναν φίλο τους, όταν δέχθηκε την επίθεση.

Από την επίθεση υπέστη τραύματα στο πρόσωπο, στο κεφάλι και στο σώμα και χρειάστηκε να χειρουργηθεί.

Σύμφωνα με το Mega, o αρμόδιος αντιδήμαρχος του δήμου Δίου-Ολύμπου συνελήφθη και κατηγορείται για παράβαση του νόμου της ευζωίας ζώων συντροφιάς και σωματική βλάβη από αμέλεια.