Λιτόχωρο: Στην εντατική τουρίστρια μετά από επίθεση αγέλης σκύλων
Τουρίστρια δέχθηκε επίθεση από αγέλη σκύλων στο Λιτόχωρο - Η γυναίκα φέρει δαγκωματιές σε όλο της το σώμα.
Σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης μια Γερμανίδα τουρίστρια, η οποία το μεσημέρι της Τετάρτης δέχθηκε επίθεση από αγέλη σκύλων στο Λιτόχωρο Πιερίας.
Η 60χρονη έκανε πεζοπορία σε περιοχή κοντά στον ΧΥΤΑ Λιτοχώρου μαζί με τον σύζυγό της και έναν φίλο τους, όταν δέχθηκε την επίθεση.
Από την επίθεση υπέστη τραύματα στο πρόσωπο, στο κεφάλι και στο σώμα και χρειάστηκε να χειρουργηθεί.
Σύμφωνα με το Mega, o αρμόδιος αντιδήμαρχος του δήμου Δίου-Ολύμπου συνελήφθη και κατηγορείται για παράβαση του νόμου της ευζωίας ζώων συντροφιάς και σωματική βλάβη από αμέλεια.
- Λιτόχωρο: Στην εντατική τουρίστρια μετά από επίθεση αγέλης σκύλων
- Ο Μάικ ΜακΚρίντι των Pearl Jam παρουσιάζει το graphic novel «Farewell to Seasons» μετά από 20 χρόνια δουλειάς
- Τραμπ για Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: «Νομίζω ότι είναι τραυματισμένος αλλά ζωντανός»
- Ιδού η απορία: Sit-ups ή crunches για πιο δυνατούς κοιλιακούς
- Αρκάς: Η «καλημέρα» της Παρασκευής
- Στις ακριβότερες χώρες της Ευρώπης η Ελλάδα στη βενζίνη – Δείτε συγκριτικά στοιχεία
- ΠΑΣΟΚ: Το παρασκήνιο της διαγραφής Κωνσταντινόπουλου
- Η επιστροφή του σκότους: Γιατί ο ναζισμός αναβιώνει στον 21ο αιώνα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις