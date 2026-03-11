magazin
11.03.2026
ΗΠΑ: Αυτοκίνητο έπεσε σε πύλη του Λευκού Οίκου
«Πεθαίνω εδώ μέσα» – Αμετανόητος για όλα, ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν στην πρώτη του συνέντευξη από το κολαστήριο του Ράικερς
Go Fun 11 Μαρτίου 2026

«Πεθαίνω εδώ μέσα» – Αμετανόητος για όλα, ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν στην πρώτη του συνέντευξη από το κολαστήριο του Ράικερς

Ως ήρωας αρχαίας τραγωδίας στην τελική της πράξη, ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν έσπασε για πρώτη φορά τη σιωπή του μιλώντας από την απομόνωση του διαβόητου Ράικερς Άιλαντ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Wellnessmaxxing: Όταν η αυτοφροντίδα γίνεται αγώνας ταχύτητας

Wellnessmaxxing: Όταν η αυτοφροντίδα γίνεται αγώνας ταχύτητας

Spotlight

Ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν, ο ισχυρός της Miramax που κάποτε όριζε την τύχη των μεγαλύτερων αστέρων του πλανήτη πριν γίνει η σπίθα που γέννησε το κίνημα #MeToo είναι πλέον σκιά του εαυτού του.

Καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο και χτυπημένος από τον καρκίνο, αλλά διατηρώντας ακόμα εκείνη την εκρηκτική αλαζονεία που τον χαρακτήρισε για δεκαετίες ο Γουάινσταϊν, ακόμη και μέσα από το κελί του, εξαπολύει πυρά κατά των πρώην συνεργατών του, επιμένει στην αθωότητά του και περιγράφει με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες την καθημερινή του μάχη για επιβίωση σε ένα περιβάλλον που δεν συγχωρεί.

Η συνάντηση του Μέερ Ροσάν, διευθυντή σύνταξης πλέον του The Hollywood Reporter, με τον Γουάινσταϊν στο Ράικερς Άιλαντ τον Ιανουάριο είναι μια ακτινογραφία της απόλυτης πτώσης.

Είχαν συμφωνήσει για την πρώτη μεγάλη προσωπική του συνέντευξη από τη σύλληψή του το 2018 και την πρώτη φορά που θα σπάσει τη σιωπή του για τα εγκλήματα που ενέπνευσαν το κίνημα #MeToo και αναμόρφωσαν δραματικά το Χόλιγουντ.

Ο Ροσάν, ο οποίος εργάστηκε για τον ατιμασμένο Γουάινσταϊν ως διευθυντής σύνταξης του περιοδικού Talk το 1999, φέρνει στη συνέντευξη ένα μοναδικό προσωπικό πλαίσιο.

Η προδοσία της Γκουίνεθ Πάλτροου φαίνεται να τον πονάει περισσότερο από κάθε άλλη. «Ήταν καλή μου φίλη. Της πρότεινα ένα μασάζ και μου είπε όχι. Αυτό ήταν όλο. Τώρα πάει στους New York Times και το κάνει θέμα. Αυτός ο άνθρωπος που μου χρωστάει την καριέρα του, με μαχαίρωσε πισώπλατα γιατί ήθελε να είναι μέρος της παρέας»

«Για μένα, η επίσκεψη ήταν ένα είδος επανένωσης», γράφει. «Είχα δει τον Χάρβεϊ στο απόγειο της δύναμής του. Τώρα περνάει 23 ώρες την ημέρα σε ένα κελί. Είναι άλλος; Είχαν όλες αυτές οι δικαστικές υποθέσεις και η δημόσια κατακραυγή μετριάσει την αλαζονεία του; Ποια μαθήματα είχε αποκομίσει από την εκπληκτική ανατροπή της τύχης του;

Ο Γουάινσταϊν πέρασε από μια σειρά από οπερατικά συναισθήματα – υπερηφάνεια, οργή, αυτολύπηση, ντροπή. Αλλά τα οκτώ χρόνια φυλάκισής του δεν τον είχαν κάνει να μετανιώσει αληθινά. Ο κόσμος μπορεί να τον είχε στιγματίσει ως τέρας, αλλά ο Χάρβεϊ εξακολουθεί να θεωρεί τον εαυτό του θύμα».

Όταν πιέζεται, ο Γουάινσταϊν παραδέχεται ότι η συμπεριφορά του μπορεί να ήταν άθλια, αξιολύπητη, ακόμη και κακοποιητική. Αλλά επιμένει ότι δεν είναι βιαστής – απλώς ένας «μ@λάκας με υπερβολικές σεξουαλικές ορμές που έκανε κάποιες ηλίθιες κινήσεις και ξεκίνησε κατά λάθος ένα παγκόσμιο κοινωνικό κίνημα».

Ο ατιμασμένος μεγαλοπαραγωγός και πρώην μεγιστάνας της βιομηχανίας του θεάματος, φορώντας την κίτρινη στολή της φυλακής , επιχειρεί να ανασκευάσει το αφήγημα της ζωής του. Για αυτόν η κουλτούρα ακύρωσης που ακολούθησε τα εγκλήματα του είναι «σύγχρονος μακαρθισμός».

Με αποκαλύψεις για τη σχέση του με την Γκουίνεθ Πάλτροου, την οργή του για τον αδελφό του Μπομπ και τον φόβο του ότι θα αφήσει την τελευταία του πνοή πίσω από τα σίδερα, η συνέντευξη στέκει σοκαριστικά ως το τελευταίο μανιφέστο ενός ανθρώπου που αρνείται να δεχτεί τη μοίρα του.

«Με τρομάζει μέχρι θανάτου. Έχω καρκίνο των οστών. Πεθαίνω εδώ μέσα. Η ιδέα του εισαγγελέα είναι μάλλον να πεθάνω στη φυλακή. Αλλά πεθαίνω όντως. Θα γίνω 74 ετών τον Μάρτιο. Δεν θέλω να αφήσω την τελευταία μου πνοή εδώ μέσα»

Η συνάντηση με τον Χάρβεϊ Γουάινσταϊν ξεκίνησε μέσα σε μια χιονοθύελλα που παρέλυσε τη Νέα Υόρκη, ένας οιωνός για το τι θα ακολουθούσε γράφει ο Ροσάν στο The Hollywood Reporter.

Στα 73 του χρόνια, ο άνθρωπος που κάποτε έμπαινε στα δωμάτια ακολουθούμενος από στρατιές βοηθών, εμφανίστηκε σιωπηλά, σπρώχνοντας το αναπηρικό του αμαξίδιο.

Είναι πιο αδύνατος, πιο γκρίζος και η κίτρινη στολή του του δίνει μια αρρωστημένη, πρασινωπή απόχρωση. «Και έτσι λοιπόν, συναντιόμαστε ξανά», είπε θεατρικά, ξεκινώντας να αφηγείται τη δική του ιστορία, γεμάτος υπερηφάνεια, οργή και αυτολύπηση.

Παρά τα έξι χρόνια κράτησης, ο Γουάινσταϊν δεν δείχνει ίχνος πραγματικής μεταμέλειας, θεωρώντας τον εαυτό του θύμα μιας άλλης εποχής του Χόλιγουντ.

«Ο θείος μου ήταν ισχυρός και πλούσιος και εγώ φιλοδοξούσα να γίνω σαν εκείνον παρά σαν τον ταλαιπωρημένο πατέρα μου. Εκεί έχασα τον δρόμο μου. Δεν ήθελα να είμαι το κορόιδο στη ζωή»

Η καθημερινότητα του Γουάινσταϊν στο Ράικερς Άιλαντ είναι ένας διαρκής περιορισμός. Λόγω προβλημάτων υγείας —διαβήτη, καρκίνου των οστών και μιας πρόσφατης επέμβασης στην καρδιά— κρατείται σε ιατρική μονάδα.

«Περνάω σχεδόν όλη τη μέρα στο κελί μου. Δεν έχω καμία ανθρώπινη επαφή εκτός από τους φύλακες και τις νοσοκόμες», περιγράφει. Η διασημότητά του τον αναγκάζει σε πλήρη απομόνωση για τη δική του ασφάλεια.

«Κάθε φορά που βγαίνω έξω, νιώθω υπό πολιορκία. Έρχονται και μου λένε: «Γουάινσταϊν, δώσε μου λεφτά», «Γουάινσταϊν, δώσε μου τον δικηγόρο σου». Με απειλούν και με χλευάζουν συνεχώς».


Μάλιστα, αποκάλυψε πως μια φορά δέχτηκε σφοδρή επίθεση: «Ένας τύπος με χτύπησε δυνατά στο πρόσωπο ενώ περίμενα στο τηλέφωνο. Έπεσα στο πάτωμα γεμάτος αίματα, αλλά δεν μπορείς να «καρφώσεις». Αυτός είναι ο νόμος της ζούγκλας».

Ο Γουάινσταϊν δεν κρύβει την οργή του για τους πρώην φίλους του. Η προδοσία της Γκουίνεθ Πάλτροου φαίνεται να τον πονάει περισσότερο από κάθε άλλη.

«Ήταν καλή μου φίλη. Της πρότεινα ένα μασάζ και μου είπε όχι. Αυτό ήταν όλο. Τώρα πάει στους New York Times και το κάνει θέμα. Αυτός ο άνθρωπος που μου χρωστάει την καριέρα του, με μαχαίρωσε πισώπλατα γιατί ήθελε να είναι μέρος της παρέας» λέει.

Η πικρία του επεκτείνεται και σε άλλους κορυφαίους παίκτες του Χόλιγουντ. «Πάσχω από μαζική ακύρωση, είμαι τοξικός. Αν απαντήσεις σε μια κλήση μου στο τηλέφωνο, ακυρώνεσαι. Μακάρι ο Τζέφρι Κάτζενμπεργκ να απαντούσε στις κλήσεις μου. Ή ο Μπράντλεϊ Κούπερ. Ή ο Τεντ Σαράντος. Μου λείπουν αυτοί οι άνθρωποι».

Σε μια στιγμή αυτοκριτικής, ο Γουάινσταϊν αναγνωρίζει αυτό που ο ίδιος αποκαλεί ύβρη. «Είναι μια καλή λέξη για την περίπτωση μου. Χρησιμοποίησα τη δύναμη με αλαζονικό τρόπο. Ήμουν ένας νταής και ένας άπιστος σύζυγος. Αλλά βίασα ποτέ γυναίκα; Όχι. Αυτό είναι το μεγάλο ψέμα».

Ο Γουάινσταϊν υποστηρίζει πως οι κατηγορίες εναντίον του τροφοδοτήθηκαν από οικονομικά κίνητρα. «Πολλοί το έκαναν για τα χρήματα. Όποιος ήθελε μια επιταγή, απλώς συμπλήρωνε μια φόρμα που έλεγε ότι του επιτέθηκα σεξουαλικά. Η Disney πλήρωσε εκατομμύρια απλώς για να εξαφανιστεί το θέμα».

Αμετανόητος και σχεδόν σίγουρος για την αθωότητα του ο Γουάινσταϊν παραδέχεται πως το κίνημα του MeToo ήταν καλό που συνέβη (αν κάποιες δέχθηκαν σεξουαλική επίθεση πολύ καλά έκαναν να το πουν δημόσια, είπε, εκείνος το μόνο που έκανε ήταν να φλερτάρει εκτός ορίων) ενώ υπόσχεται πως θα παλέψει για την υστεροφημία του μέχρι τέλους, πιστεύοντας πως οι επερχόμενες δίκες θα τον δικαιώσουν.

Σε μια σπάνια αναδρομή στα παιδικά του χρόνια, ο Γουάινσταϊν συνδέει την ακόρεστη ανάγκη του για δύναμη με το περιβάλλον που μεγάλωσε.

Ο Γουάινσταϊν μεγάλωσε βλέποντας τον πατέρα του («’Εναν τίμιο, καλό άνδρα») να βοηθάει τον θείο του να πλουτίσει. Όταν ο θείος του έγινε πλούσιος ο πατέρας του Γουάινσταϊν παρέμενε στην αφάνεια, φτωχός.

«Ο θείος μου ήταν ισχυρός και πλούσιος και εγώ φιλοδοξούσα να γίνω σαν εκείνον παρά σαν τον ταλαιπωρημένο πατέρα μου. Εκεί έχασα τον δρόμο μου. Δεν ήθελα να είμαι το κορόιδο στη ζωή».

Ο Γουάϊνσταϊν πιστεύει πως ο όρκος του να μην είναι «ένας loser» τον οδήγησε στην καταστροφική διαχείριση της ισχύος του, τόσο στην επαγγελματική όσο και στην οικογενειακή του ζωή.

Η πτώση του Χάρβεϊ Γουάινσταϊν δεν σταμάτησε στις δικαστικές αίθουσες· εισέβαλε βίαια στα άδυτα της οικογένειάς του, διαλύοντας σχέσεις δεκαετιών.

Η πτώση του ήταν εκκωφαντική, το ωστικό κύμα της διέλυσε την οικογένεια Γουάινσταϊν ως σκοτεινή προέκταση της δημόσιας κατάρρευσης του, με τον ίδιο να ελπίζει ακόμα σε μια απίθανη συμφιλίωση -όχι με τον αδελφό του.

Η ρήξη τους φαίνεται οριστική και γεμάτη δηλητήριο. Ο Μπομπ έχει δηλώσει δημόσια ότι η απερισκεψία του Χάρβεϊ κατέστρεψε τα πάντα, αλλά ο έγκλειστος μεγιστάνας έχει μια εντελώς διαφορετική οπτική.

«Εγώ κατέστρεψα την εταιρεία; Εκείνος την κατέστρεψε! Κοιτάξτε τις ταινίες του — η μία καταστροφή μετά την άλλη. Εγώ έσωσα την εταιρεία με επιτυχίες όπως ο Λόγος του Βασιλιά και ο Καλλιτέχνης», ξεσπά.

Ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν δεν δείχνει κανένα έλεος για τον αδελφό του, Μπομπ, με τον οποίο έχτισε την αυτοκρατορία της Miramax και της The Weinstein Co. «Εκείνος μας κατέστρεψε» λέει

Για τον Χάρβεϊ, η στάση του αδελφού του είναι μια απελπισμένη προσπάθεια επιβίωσης. «Είναι απεγνωσμένος να δουλέψει ξανά και νομίζει ότι αν με βρίζει θα τον αφήσουν να επιστρέψει. Αλλά δυστυχώς γι’ αυτόν, δεν θα τον αφήσουν ποτέ. Είναι εγκλωβισμένος εκεί, μαζί μου».

Ο Γουάινσταϊν αναφέρεται με ειλικρίνεια, που αγγίζει τον κυνισμό, στις αποτυχημένες του προσπάθειες να παραμείνει πιστός. Παραδέχεται ότι χρησιμοποίησε ακόμα και το προσωπικό του για να κρύψει τις εξωσυζυγικές του περιπέτειες από τις γυναίκες του.

«Ήμουν παντρεμένος με την Εβ για 17 χρόνια και μετά με την Τζορτζίνα για άλλα 12. Ήμουν ένας μάστορας της εξαπάτησης. Η Τζορτζίνα δεν ήξερε τίποτα για όσα έκανα και λυπάμαι που η εταιρεία της τιμωρήθηκε εξαιτίας μου».

Παρά το γεγονός ότι δεν μιλά πλέον με την πρώην σύζυγό του, Τζορτζίνα Τσάπμαν, δηλώνει ευγνώμων που του επιτρέπει να βλέπει τα μικρότερα παιδιά τους, ενώ σχολίασε θετικά ακόμα και τη νέα της σχέση με τον Άντριεν Μπρόντι. «Χαίρομαι που βρήκε την ευτυχία. Υπέφερε τρομερά εξαιτίας μου».

Το πιο σκοτεινό κεφάλαιο της προσωπικής του ζωής παραμένει η σχέση με τις μεγαλύτερες κόρες του. Δύο από αυτές έχουν αλλάξει τα ονόματά τους και αρνούνται κάθε επαφή μαζί του από την ημέρα που ξέσπασε το σκάνδαλο.

«Τις έχω καλέσει αμέτρητες φορές. Δεν απαντούν ποτέ. Η μητέρα τους με απέκοψε εντελώς», εξομολογείται. Παρά τη σιωπή ασυρμάτου  ο Γουάινσταϊν παραμένει παραλογικά αισιόδοξος:

«Πιστεύω ότι θα μιλήσουμε ξανά όταν βγω από εδώ και αποδείξω την αθωότητά μου. Θέλω απλώς να ξέρουν ότι τις αγαπώ και ότι δεν έκανα όσα νομίζουν».

Η συνέντευξη κλείνει με μια δραματική έκκληση. Ο Γουάινσταϊν φοβάται πως δεν θα προλάβει να δει την ελευθερία. «Με τρομάζει μέχρι θανάτου. Έχω καρκίνο των οστών. Πεθαίνω εδώ μέσα. Η ιδέα του εισαγγελέα είναι μάλλον να πεθάνω στη φυλακή. Αλλά πεθαίνω όντως. Θα γίνω 74 ετών τον Μάρτιο. Δεν θέλω να αφήσω την τελευταία μου πνοή εδώ μέσα».

Economy
Πλαφόν: Αναποτελεσματικό μέτρο για τις αυξήσεις σε καύσιμα και τρόφιμα

Πλαφόν: Αναποτελεσματικό μέτρο για τις αυξήσεις σε καύσιμα και τρόφιμα

Vita.gr
Μυρωδιά: Τι άρωμα έχουν οι αναμνήσεις;

Μυρωδιά: Τι άρωμα έχουν οι αναμνήσεις;

Κόσμος
Τραμπ: «Τους χτυπήσαμε πιο δυνατά από σχεδόν οποιαδήποτε χώρα στην Ιστορία»

Τραμπ: «Τους χτυπήσαμε πιο δυνατά από σχεδόν οποιαδήποτε χώρα στην Ιστορία»

inWellness
Απλά πράγματα 11.03.26

Διατροφή: Η μια κίνηση που «ρίχνει» τις θερμίδες χωρίς να μειώσουμε την ποσότητα

Μια νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει ότι μια απλή αλλαγή στη διατροφή μπορεί να μειώσει τις θερμίδες που καταναλώνουμε, χωρίς να χρειαστεί να μικρύνουν οι μερίδες σας.

Σύνταξη
inTown
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
Κάιλι Τζένερ: Προκλητική στο φακό του Vanity Fair, ανταποδίδει γυμνά «σ’ αγαπώ» στον Τιμοτέ Σαλαμέ
Fizz 11.03.26

Κάιλι Τζένερ: Προκλητική στο φακό του Vanity Fair, ανταποδίδει γυμνά «σ’ αγαπώ» στον Τιμοτέ Σαλαμέ

Στο αποκορύφωμα της θηλυκότητάς της και με τη χαρακτηριστικά αναπολογητική αυτοπεποίθηση της, η Κάιλι Τζένερ πρωταγωνιστεί στο ανοιξιάτικο τεύχος του Vanity Fair στην πιο τολμηρή φωτογράφιση της καριέρας της από τον Mert Alas

Σύνταξη
Billionaires club 2026: Ιστορική πρωτιά του Έλον Μασκ, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ για 2η χρονιά στην κορυφή – Η νέα ελίτ του Forbes
Λίστα 11.03.26

Billionaires club 2026: Ιστορική πρωτιά του Έλον Μασκ, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ για 2η χρονιά στην κορυφή – Η νέα ελίτ του Forbes

Η φετινή ετήσια κατάταξη του Forbes για το 2026 επιβεβαιώνει τη σοκαριστική συγκέντρωση απίστευτου πλούτου με μόλις 3.428 άτομα στον κόσμο να κατέχουν πλέον το ποσό-ρεκόρ των 20,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Εμμονικός με την όπερα και το μπαλέτο»: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ έχει επιτεθεί στις «ετοιμοθάνατες τέχνες» ήδη από το 2019
Go Fun 11.03.26

«Εμμονικός με την όπερα και το μπαλέτο»: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ έχει επιτεθεί στις «ετοιμοθάνατες τέχνες» ήδη από το 2019

Οι σνομπ δηλώσεις του Τιμοτέ Σαλαμέ για την όπερα και το μπαλέτο προκάλεσαν αντιδράσεις και απειλούν την καμπάνια του για τα Όσκαρ. Βέβαια ο Σαλαμέ έχει πει τα ίδια ξανά και ξανά. Το διαδίκτυο έχει τις αποδείξεις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το Cartier ρολόι, τα δώρα, οι χάρες, οι ανταλλαγές – Η δημοσιογράφος του Χόλιγουντ, Πέγκι Σίγκαλ, αποκαλύπτει τα πάρε-δώσε με τον Έπσταϊν
Grande Damme 11.03.26

Το Cartier ρολόι, τα δώρα, οι χάρες, οι ανταλλαγές - Η δημοσιογράφος του Χόλιγουντ, Πέγκι Σίγκαλ, αποκαλύπτει τα πάρε-δώσε με τον Έπσταϊν

Η θρυλική προσωπικότητα της βιομηχανίας του θεάματος, Πέγκι Σίγκαλ, περιγράφει λεπτομερώς τα δώρα, τις χάρες και μια σημαντική ανταλλαγή με τον διασυρμένο χρηματιστή σε μια νέα συνέντευξή της στο περιοδικό «New York».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Μίκι Ρουρκ ζει σε ξενοδοχείο μετά την έξωση – Υπάρχουν όμως 60.000 δολάρια απλήρωτα ενοίκια
Νέα περιπέτεια 11.03.26

Ο Μίκι Ρουρκ ζει σε ξενοδοχείο μετά την έξωση – Υπάρχουν όμως 60.000 δολάρια απλήρωτα ενοίκια

Ένα δικαστήριο της Καλιφόρνιας εξέδωσε απόφαση αθέτησης υποχρεώσεων δύο μήνες μετά την αποχώρηση του Μίκι Ρουρκ από το ακίνητο, κατόπιν αιτήματος του ιδιοκτήτη για σχεδόν 60.000 δολάρια σε καθυστερούμενα ενοίκια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο τρόπος που παρουσιάζεται η Ντάριλ Χάνα στο «Love Story» είναι μαλακί@, υποστηρίζει η Ροζάνα Αρκέτ
Στο πλευρό της 10.03.26

Ο τρόπος που παρουσιάζεται η Ντάριλ Χάνα στο «Love Story» είναι μαλακί@, υποστηρίζει η Ροζάνα Αρκέτ

Η Ροζάνα Αρκέτ εξέφρασε την υποστήριξή της προς την Ντάριλ Χάνα, την οποία περιέγραψε ως «μια υπέροχη γυναίκα, μια εξαιρετική ηθοποιό, συγγραφέα, σκηνοθέτιδα και περιβαλλοντική ακτιβίστρια».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κληρονομιά Αλέν Ντελόν και κίνηση-ματ του μικρού του γιου απέναντι στα αδέρφια του – Είναι παράνομη η διαθήκη του 2022;
Family Affair 10.03.26

Κληρονομιά Αλέν Ντελόν και κίνηση-ματ του μικρού του γιου απέναντι στα αδέρφια του – Είναι παράνομη η διαθήκη του 2022;

Όπως αποκάλυψαν τα κανάλια RTL και M6, τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο μικρότερος γιος του σταρ, Αλέν Φαμπιέν Ντελόν, είχε ξεκινήσει μια διαδικασία για να ζητήσει την ακύρωση της διαθήκης του πατέρα του ενώπιον του δικαστηρίου του Παρισιού.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Γιόκο Όνο πίστευε ότι ο Τζον Λένον ίσως και να ήταν γκέι – Και το είπε μια μέρα στον Πολ ΜακΚάρτνεϊ
Φήμες; 10.03.26

Η Γιόκο Όνο πίστευε ότι ο Τζον Λένον ίσως και να ήταν γκέι – Και το είπε μια μέρα στον Πολ ΜακΚάρτνεϊ

Μια συνέντευξη που είχε δώσει ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ το 2015, δημοσιεύτηκε πριν από λίγες ημέρες στο Vanity Fair και ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν τις σεξουαλικές προτιμήσεις του Τζον Λένον.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Χιου Τζάκμαν διάλεξε πλευρά – Τραγούδησε στα 95α γενέθλια του Μέρντοχ ενώ ο Τραμπ έστελνε βίντεο με ευχές
Καταλάβαμε! 10.03.26

Ο Χιου Τζάκμαν διάλεξε πλευρά – Τραγούδησε στα 95α γενέθλια του Μέρντοχ ενώ ο Τραμπ έστελνε βίντεο με ευχές

Ο Αυστραλός ηθοποιός Χιου Τζάκμαν ερμήνευσε τραγούδια από την ταινία «The Greatest Showman» και διασκευές επιτυχιών του Φρανκ Σινάτρα σε μια συγκέντρωση για τα γενέθλια του συντηρητικού μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης στη Νέα Υόρκη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αρχεία Έπσταϊν: Καταγγελία για σεξουαλική επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ σε ανήλικη – Τι δείχνουν οι συνεντεύξεις του FBI
13 - 15 ετών 10.03.26

Αρχεία Έπσταϊν: Καταγγελία για σεξουαλική επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ σε ανήλικη – Τι δείχνουν οι συνεντεύξεις του FBI

Έγγραφα από συνεντεύξεις του FBI στα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν περιλαμβάνουν καταγγελία γυναίκας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ την κακοποίησε σεξουαλικά όταν ήταν 13-15 ετών. Ο Λευκός Οίκος απορρίπτει τις κατηγορίες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ένοπλη επίθεση στο σπίτι της Rihanna στο Μπέβερλι Χιλς: 35χρονη άνοιξε πυρ με όπλο τύπου AR-15
Συνελήφθη 10.03.26

Ένοπλη επίθεση στο σπίτι της Rihanna στο Μπέβερλι Χιλς: 35χρονη άνοιξε πυρ με όπλο τύπου AR-15

Συναγερμός σήμανε στο Μπέβερλι Χιλς όταν μια 35χρονη γυναίκα φέρεται να πυροβόλησε προς την κατοικία της Rihanna με όπλο τύπου AR-15. Η τραγουδίστρια, ο A$AP Rocky και τα παιδιά τους βρίσκονταν μέσα στο σπίτι αλλά δεν τραυματίστηκαν. Η ύποπτη συνελήφθη λίγο αργότερα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Κόρεϊ Φέλντμαν δεν προσκλήθηκε για να συμμετάσχει στο αφιέρωμα του Ρομπ Ράινερ στα Όσκαρ
Η στιγμή 09.03.26

Ο Κόρεϊ Φέλντμαν δεν προσκλήθηκε για να συμμετάσχει στο αφιέρωμα του Ρομπ Ράινερ στα Όσκαρ

Πρωταγωνιστές από τις ταινίες του Ρομπ Ράινερ θα ξανασυναντηθούν κατά τη διάρκεια του τμήματος «In Memoriam» των Όσκαρ - Ωστόσο, ο Κόρεϊ Φέλντμαν δεν συμπεριλαμβάνεται.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Δεν θα πάψω ποτέ να σε αγαπάω»: Το συγκινητικό βίντεο της 9χρονης κόρης του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ
Μπορείς να κλάψεις 09.03.26

«Δεν θα πάψω ποτέ να σε αγαπάω»: Το συγκινητικό βίντεο της 9χρονης κόρης του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ

Περίπου έναν μήνα μετά τον θάνατο του γνωστού ηθοποιού Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, η 9χρονη κόρη του Εμίλια έφτιαξε ένα συγκινητικό βίντεο για τον πατέρα της.

Σύνταξη
Διαζύγιο κορυφής: To Netflix «τελειώνει» τη Μέγκαν Μαρκλ – Κόβει το ρευστό, αποεπενδύει από τη μπράντα As Ever
Game over 09.03.26

Διαζύγιο κορυφής: To Netflix «τελειώνει» τη Μέγκαν Μαρκλ – Κόβει το ρευστό, αποεπενδύει από τη μπράντα As Ever

Έντεκα μήνες μετά το πολυσυζητημένο λανσάρισμα του lifestyle brand As Ever της Μέγκαν Μαρκλ, το Netflix ανακοίνωσε την απόφασή του να αποσύρει την επένδυση του στο φιλόδοξο εγχείρημα

Σύνταξη
Λάρισα: Στη φυλακή τέσσερα άτομα για την απάτη με τις χρυσές λίρες – Το ελικοδρόμιο και η «εξαγορά ψήφων»
Ελλάδα 11.03.26

Λάρισα: Στη φυλακή τέσσερα άτομα για την απάτη με τις χρυσές λίρες – Το ελικοδρόμιο και η «εξαγορά ψήφων»

Τέσσερις Ρομά προφυλακίστηκαν για την απάτη με τις χρυσές λίρες, με την ΕΛ.ΑΣ. να ψάχνει και άλλα θύματα – Στο μικροσκόπιο και υπόθεση με συγγενή βουλευτή

Σύνταξη
Κάιλι Τζένερ: Προκλητική στο φακό του Vanity Fair, ανταποδίδει γυμνά «σ’ αγαπώ» στον Τιμοτέ Σαλαμέ
Fizz 11.03.26

Κάιλι Τζένερ: Προκλητική στο φακό του Vanity Fair, ανταποδίδει γυμνά «σ’ αγαπώ» στον Τιμοτέ Σαλαμέ

Στο αποκορύφωμα της θηλυκότητάς της και με τη χαρακτηριστικά αναπολογητική αυτοπεποίθηση της, η Κάιλι Τζένερ πρωταγωνιστεί στο ανοιξιάτικο τεύχος του Vanity Fair στην πιο τολμηρή φωτογράφιση της καριέρας της από τον Mert Alas

Σύνταξη
LIVE: Βαλεφόλια – Παναθηναϊκός
Βόλεϊ γυναικών 11.03.26

LIVE: Βαλεφόλια – Παναθηναϊκός

LIVE: Βαλεφόλια – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βαλεφόλια – Παναθηναϊκός για τον πρώτο τελικό στο Challenge Cup στο βόλεϊ γυναικών. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
Πλαφόν: «Ρουκέτες» από τους πρατηριούχους για το πλαφόν στις τιμές κέρδους
Αντιδράσεις 11.03.26

«Ρουκέτες» από τους πρατηριούχους για το πλαφόν στις τιμές κέρδους

«Προκλητική και ανήθικη» χαρακτηρίζουν οι πρατηριούχοι την απόφαση επιβολής πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και αντιπροτείνουν μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ για συγκεκριμένο διάστημα. «Οι πολίτες στενάζουν, οι πρατηριούχοι συκοφαντούνται και το κράτος συνεχίζει ακάθεκτο να εισπράττει τεράστιους φόρους».

Σύνταξη
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Εκατοντάδες Έλληνες επέστρεψαν με δύο πτήσεις από Ντόχα και Ντουμπάι
Ελλάδα 11.03.26

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Εκατοντάδες Έλληνες επέστρεψαν με δύο πτήσεις από Ντόχα και Ντουμπάι

Οι επιβάτες που επέστρεψαν περιέγραψαν την έντονη κατάσταση που επικρατεί στην Μέση Ανατολή, με συνεχείς σειρήνες και συναγερμούς - Συγκινητικές στιγμές στις αφίξεις του «Ελ. Βενιζέλος»

Σύνταξη
Στο Ευρωκοινοβούλιο το σκάνδαλο των υποκλοπών – Στο Στρασβούργο ο Ανδρουλάκης
Στην ολομέλεια 11.03.26

Στο Ευρωκοινοβούλιο το σκάνδαλο των υποκλοπών – Στο Στρασβούργο ο Ανδρουλάκης

Η πλειονότητα των ευρωβουλευτών που έλαβαν τον λόγο, αναγνώρισε τη σημαντικότητα της απόφασης του δικαστηρίου για το Predator, θέτοντας όμως τον ισχυρό προβληματισμό για τη λειτουργία του Κράτους Δικαίου στη χώρα

Σύνταξη
Ακρίβεια: Πριν και μετά τον πόλεμο – Οι «πύραυλοι» ακρίβειας και τα διστακτικά μέτρα της κυβέρνησης
Ζητείται ελπίς 11.03.26

Οι «πύραυλοι» ακρίβειας στην αγορά και τα διστακτικά μέτρα της κυβέρνησης

Η κυβέρνηση επιβάλλει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και σε προϊόντα σούπερ μάρκετ, με ορίζοντα τριμήνου, για να προλάβει τυχόν φαινόμενα κερδοσκοπίας, όμως η ακρίβεια επιμένει και οι πρωτογενείς ανατιμήσεις δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Χάρβεϊ Γουάινσταϊν, δεσμώτης
Έγκλημα και Τιμωρία 11.03.26

Χάρβεϊ Γουάινσταϊν, δεσμώτης

Η φυλακή θα έπρεπε να μπορεί να μας κάνει να λυπηθούμε ακόμα κι ένα τέρας σαν τον Γουάινσταϊν.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
ΠΑΟΚ – Περιστέρι Betsson 101-77: «Αγκαλιά» με την πρόκριση στα ημιτελικά ο δικέφαλος
FIBA Europe Cup 11.03.26

ΠΑΟΚ – Περιστέρι Betsson 101-77: «Αγκαλιά» με την πρόκριση στα ημιτελικά ο δικέφαλος

Ο ΠΑΟΚ με την επιβλητική νίκη του επί του Περιστερίου έκανε «άλμα» πρόκρισης, αφού του αρκεί να μην ηττηθεί με 25 ή περισσότερους πόντους στο «Α. Παπανδρέου» (18/3, 18:30) για να βρεθεί στα ημιτελικά.

Σύνταξη
The Expla-in Project: Πώς σχετίζεται ο πόλεμος στο Ιράν με τα σενάρια πρόωρων εκλογών στην Ελλάδα;
The Expla-in Project 11.03.26

Γιατί αναθερμαίνεται η συζήτηση στο «γαλάζιο» παρασκήνιο για πρόωρες εκλογές; Ο ρόλος του πολέμου

Πόλεμος στο Ιράν, οι πρόωρες εκλογές και οι πολιτικοί υπολογισμοί. Ποια είναι τα επιχειρήματα εκείνων που τις θέλουν και όσων τάσσονται υπέρ της εξάντλησης της τετραετίας.

Γιάννης Μπασκάκης
LIVE: Λεβερκούζεν – Άρσεναλ
Champions League 11.03.26

LIVE: Λεβερκούζεν – Άρσεναλ

LIVE: Λεβερκούζεν – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβερκούζεν – Άρσεναλ για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Το Ιράν έβαλε 12 νάρκες στο Στενό του Ορμούζ – «Δε νομίζω ότι τα κατάφερε η Τεχεράνη» απαντά ο Τραμπ
Κόσμος 11.03.26

Το Ιράν έβαλε 12 νάρκες στο Στενό του Ορμούζ – «Δε νομίζω ότι τα κατάφερε η Τεχεράνη» απαντά ο Τραμπ

Ο Τραμπ ενθάρρυνε επίσης τα πετρελαιοφόρα να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, επιμένοντας ότι είναι ασφαλή παρά τις επιθέσεις σε τρία πλοία στην πλωτή οδό νωρίτερα σήμερα. 

Σύνταξη
Καραλής – Ντουπλάντις: Τιτανομαχία στην Ουψάλα ανάμεσα στους δύο κορυφαίους του επί κοντώ
Επί κοντώ 11.03.26

Καραλής - Ντουπλάντις: Τιτανομαχία στην Ουψάλα ανάμεσα στους δύο κορυφαίους του αθλήματος

Στο σπίτι του Μόντο Ντουπλάντις, στο μίτινγκ «Mondo Classic» της Ουψάλα, αγωνίζεται την Πέμπτη (12/3, 19:30), στην επόμενη στάση της χειμερινής του περιοδείας ο Εμμανουήλ Καραλής.

Σύνταξη
Βίντεο Ανδρουλάκη στο Tik Tok από το Στρασβούργο – «Οι παρακρατικές μεθοδεύσεις των υποκλοπών δεν αξίζουν στον λαό»
ΠΑΣΟΚ 11.03.26

Βίντεο Ανδρουλάκη στο Tik Tok από το Στρασβούργο – «Οι παρακρατικές μεθοδεύσεις των υποκλοπών δεν αξίζουν στον λαό»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κάνει αναφορά στην απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών και επισημαίνει τη διάσταση ότι η εθνική ασφάλεια, όπως τονίζει, «έγινε έρμαιο σε παιχνίδια εξουσίας με ευθύνη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, και της αυλής του στο Μέγαρο Μαξίμου»

Σύνταξη
Συγχαρητήρια Κικίλια στο Λιμενικό για την κατάσχεση 219 κιλών skunk
Επικαιρότητα 11.03.26

Συγχαρητήρια Κικίλια στο Λιμενικό για την κατάσχεση 219 κιλών skunk

Ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας συνεχάρη τους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμενικού Σώματος για την επαγγελματικότητα και την αποτελεσματικότητά τους στη μάχη κατά των ναρκωτικών.

Σύνταξη
Επιστήμονες φωτογράφισαν τον «αόρατο γίγαντα» του «ζει» στο κέντρο του γαλαξίας μας
Συναρπαστικό 11.03.26

Επιστήμονες φωτογράφισαν τον «αόρατο γίγαντα» του «ζει» στο κέντρο του γαλαξίας μας

Μια συγκλονιστική νέα εικόνα από την καρδιά του Γαλαξία αποκαλύπτει τον βίαιο χορό των άστρων γύρω από τον Τοξότη Α*, προσφέροντας μια σπάνια ματιά στο σημείο όπου η φυσική συναντά το άπειρο.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Καταδίωξη στην Αττική Οδό – Συνελήφθησαν δύο άτομα που είχαν αφαιρέσει καλώδια με χαλκό
Ελλάδα 11.03.26

Καταδίωξη στην Αττική Οδό – Συνελήφθησαν δύο άτομα που είχαν αφαιρέσει καλώδια με χαλκό

Όπως διαπιστώθηκε ο ένας από τους συλληφθέντες ανήλικος ενώ ο δεύτερος ενήλικας, γνώριμος των αρχών, ο οποίος σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ήταν στην καταδίωξη με τον νεκρό Ρομά στο Πέραμα.

Σύνταξη
Dynasty: The Murdochs – Στο νέο ντοκιμαντέρ για την οικογένεια Μέρντοχ όλο το δράμα ορίζεται από την εξουσία του χρήματος
$$$$$$$$$$$$ 11.03.26

Dynasty: The Murdochs – Στο νέο ντοκιμαντέρ για την οικογένεια Μέρντοχ όλο το δράμα ορίζεται από την εξουσία του χρήματος

Η ζωή μιμείται την τέχνη στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix για την οικογένεια Μέρντοχ, η οπόια διαλύθηκε επειδή ακριβώς έμοιαζε στη σειρά Succession, την οποία και ενέπνευσε όπως είναι γνωστό.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Παύλο τα καταφέραμε, νικήσαμε, τους τσάκισες»: Με δάκρυα στα μάτια η Μάγδα Φύσσα μετά την καταδίκη της Χρυσής Αυγής
Ελλάδα 11.03.26

«Παύλο τα καταφέραμε, νικήσαμε, τους τσάκισες»: Με δάκρυα στα μάτια η Μάγδα Φύσσα μετά την καταδίκη της Χρυσής Αυγής

Η Μάγδα Φύσσα αποχώρησε από τα δικαστήρια μετά την οριστική καταδίκη της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή υπό το σύνθημα «ο Παύλος ζει τσάκισε τους ναζί» που φώναξαν φίλοι του

Σύνταξη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

