«Ο Γουάινσταϊν έχει εκτίσει την ποινή του»: Η Τζούντι Ντεντς διχάζει – Το «δυσβάσταχτο» πρόβλημα υγείας της

Η Τζούντι Ντεντς, η οποία σε λίγες ημέρες κλείνει τα 91 της χρόνια, μίλησε στους Radio Times για την κατάσταση της υγείας της αλλά και τη στάση της απέναντι σε πρώην συνεργάτες της που έχουν κατηγορηθεί για σεξουαλικά εγκλήματα, τους Χάρβεϊ Γουάινσταϊν και Κέβιν Σπέισι.

Στην εξαιρετικά ειλικρινή συνέντευξή της η ντέιμ Ντεντς αναφέρθηκε στη μάχη της με την απώλεια μνήμης και όρασης. Τα προβλήματα στην υγεία της είναι και αυτά που την έχουν οδηγήσει εκτός των κινηματογραφικών παραγωγών.

Η πολυβραβευμένη Τζούντι Ντεντς είχε αποκαλύψει το 2012 τη διάγνωσή της με εκφύλιση της ωχράς κηλίδας.

«Τα πρόσωπα, ακόμα και σε κοντινή απόσταση, περιβάλλονται από μια ομίχλη», δήλωσε. «Είναι δυσβάσταχτο», πρόσθεσε, εξηγώντας ότι της λείπει να βλέπει το τηλεοπτικό κουίζ του BBC Mastermind, αλλά ευτυχώς «μπορεί να ακούσει τις ερωτήσεις».

Επιπλέον, λόγω των σοβαρών προβλημάτων όρασης, η Ντεντς χρειάζεται πλέον πλήρη βοήθεια όταν βρίσκεται σε δημόσιους χώρους, ώστε να μην «πέσει».

Η σπουδαία ηθοποιός αναφέρθηκε και στην απώλεια μνήμης που την ταλαιπωρεί. «Ορκίζομαι, δεν μπορώ να θυμηθώ τι κάνω αύριο», είπε, με τους βοηθούς της να επιβεβαιώνουν ότι όντως χρειάζεται βοήθεια με τις καθημερινές εκκρεμότητές της.

Ωστόσο, παρά τις δυσκολίες, η Ντεντς διατηρεί την εκπληκτική της ικανότητα να απομνημονεύει τεράστιες εκτάσεις κειμένων από το έργο του Σαίξπηρ.

Η διαχρονική σχέση της με τον Άγγλο λογοτέχνη είναι και το αντικείμενο του νέου της ντοκιμαντέρ, Shakespeare, My Family, and Me (Σαίξπηρ, η Οικογένειά μου, και Εγώ).

Η Ντεντς, η οποία το 2022 έλαβε την όγδοη υποψηφιότητά της για Όσκαρ για το Μπέλφαστ, συνεχίζει τις δημόσιες εμφανίσεις, όπως τον περασμένο μήνα, που εμφανίστηκε σε εκδήλωση της Royal Shakespeare Company μαζί με τον Ίαν ΜακΚέλεν.

Σε άλλο, αιχμηρό, σημείο της συνέντευξης, η Ντεντς κλήθηκε να σχολιάσει τη σχέση της με τον καταδικασμένο μεγιστάνα του Χόλιγουντ, Χάρβεϊ Γουάινσταϊν, με τον οποίο είχε συνεργαστεί στην ταινία Ερωτευμένος Σαίξπηρ (Shakespeare in Love) του 1998.

Η Ντεντς δήλωσε ότι η ίδια ήταν «πολύ τυχερή» που δεν υπήρξε θύμα κακοποίησης από τον παραγωγό. Ωστόσο, η άποψή της για τον καταδικασμένο predator μεγαλοπαράγοντα ο οποίος κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική επίθεση και βιασμό, προκάλεσε αίσθηση.

«Είδα ένα σύντομο βίντεο με τον Χάρβεϊ να περπατάει με δύο μπαστούνια και σκέφτηκα πως μάλλον έχει εκτίσει την ποινή του. Δεν ξέρω, για μένα η συγχώρεση είναι μεγάλο θέμα» είπε η Ντεντς.

Τέλος η Ντεντς μίλησε υποστηρικτικά για τον «φίλο» της, Κέβιν Σπέισι, ο οποίος το 2023 αθωώθηκε από τις κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης.

«Ο Κέβιν έχει απαλλαγεί», δήλωσε. «Μου λέει τα νέα του, στέλνουμε γραπτά μηνύματα ο ένας στον άλλον» σχολίασε η Ντεντς.