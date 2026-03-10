Τρίτη 10 Μαρτίου 2026
Το να έχεις το δικό σου στέκι κάνει καλό στην ψυχική υγεία σου
10 Μαρτίου 2026, 06:01

Το να έχεις το δικό σου στέκι κάνει καλό στην ψυχική υγεία σου

Μπορεί να μοιάζει βαρετό να πηγαίνεις κάθε εβδομάδα στο ίδιο καφέ, όμως σύμφωνα με την επιστήμη το να έχουμε στέκι βοηθάει την ψυχική υγεία μας.

Σύμφωνα με τους κοινωνιολόγους, οι άνθρωποι μοιράζουν την ζωή τους μεταξύ τριών σημείων: του σπιτιού τους («Πρώτο Μέρος» ή «First Place»), του χώρου όπου εργάζονται («Δεύτερο Μέρος» ή «Second Place») και ενός οικείου χώρου (σκεφτείτε κάτι σαν το Central Perk από «Τα φιλαράκια») όπου απολαμβάνουν να βρίσκονται με φίλους, να γνωρίζουν νέα άτομα, να χαλαρώνουν και να ασχολούνται με τα χόμπι τους – αυτό είναι το λεγόμενο «Τρίτο Μέρος» ή «Third Place».

Μπορεί να σας φαίνεται βαρετό να πηγαίνετε κάθε εβδομάδα στην ίδια καφετέρια ή στο ίδιο εστιατόριο. Όμως αυτή η μικρή «ρουτίνα», ίσως είναι ένα από τα πιο απλά και δυνατά εργαλεία ευεξίας που έχετε στη διάθεσή σας. Σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς, το να έχετε ένα γνώριμο, ζεστό μέρος λειτουργεί σαν άγκυρα και καταφύγιο. Και αυτό δεν είναι απλώς μια ρομαντική ιδέα — είναι κάτι που υποστηρίζεται και από την κοινωνική επιστήμη.

Το 1973, ο κοινωνιολόγος Mark Granovetter εισήγαγε την έννοια των «αδύναμων δεσμών» — δηλαδή των χαλαρών, καθημερινών γνωριμιών μας.

  • Ο/η barista που σου φτιάχνει καφέ.
  • Ο γείτονας που σου λέει «καλημέρα».
  • Ο σερβιτόρος του εστιατορίου που πλέον σε έχει μάθει και ξέρει ήδη πριν παραγγείλει τι θα πάρεις.

Αυτές οι μικρές επαφές δεν είναι επιφανειακές, στην πραγματικότητα, ενισχύουν το αίσθημα του ανήκειν και δημιουργούν μια διακριτική αλλά ουσιαστική κοινωνική σύνδεση.

Μικρές κουβέντες με μεγάλα οφέλη

Μια σύντομη συζήτηση για τον καιρό, για την κίνηση ή για ένα ηλιοβασίλεμα μπορεί να φαίνεται ασήμαντη. Όμως οι έρευνες δείχνουν ότι αυτές οι μικρο-αλληλεπιδράσεις:

  • Βελτιώνουν τη διάθεση
  • Μειώνουν το αίσθημα μοναξιάς
  • Αυξάνουν την εμπιστοσύνη προς τους άλλους
  • Ενισχύουν τη συνολική κοινωνική υγεία

Μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences επισημαίνει ότι οι άνθρωποι που μιλούν με περισσότερα και διαφορετικά άτομα μέσα στην ημέρα (όχι μόνο με τους κοντινούς τους ανθρώπους) δηλώνουν πιο ευτυχισμένοι.

Το «στέκι» ως αντίδοτο στη μοναξιά

Η σύγχρονη ζωή συχνά οδηγεί σε απομόνωση. Όταν νιώθουμε κουρασμένοι ή πιεσμένοι, τείνουμε να κλεινόμαστε στο σπίτι και να μην επικοινωνούμε με κανέναν— κι έτσι ο κύκλος της μοναξιάς μεγαλώνει. Αντί να προσπαθείτε να δημιουργήσετε από το μηδέν έναν μεγάλο κοινωνικό κύκλο, μπορείτε να ξεκινήσετε πιο απλά:

  • Βρείτε ένα ήσυχο καφέ.
  • Ένα μικρό βιβλιοπωλείο.
  • Ένα στούντιο γιόγκα.

Κάντε το δικό σας στέκι, πηγαίνετε τακτικά, χαμογελάστε και αντάλλαξε δύο κουβέντες με τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί. Η σταθερότητα δημιουργεί οικειότητα, και εκείνη με τη σειρά της φέρνει σύνδεση.

Συχνά πιστεύουμε ότι για να εξελιχθούμε πρέπει να δοκιμάζουμε συνεχώς κάτι καινούργιο. Όμως η ψυχική υγεία χρειάζεται και σταθερά σημεία αναφοράς. Το να έχετε ένα μέρος όπου σας ξέρουν, νιώθετε άνετα και δεν χρειάζεται να «συστήνεστε» από την αρχή δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας που μειώνει το άγχος και ενισχύει την αυτοπεποίθηση.

Πώς να ξεκινήσετε

Αυτή την εβδομάδα μπορείτε να διαλέξετε ένα μέρος στη γειτονιά σας και να το επισκεφτείτε τουλάχιστον δύο φορές. Τη δεύτερη φορά, πείτε το όνομά σας και κάντε μια μικρή συζήτηση. Μπορεί να σας φαίνεται απλό — αλλά ίσως είναι η αρχή μιας νέας, πιο ζεστής καθημερινότητας. Γιατί τελικά, η ευεξία δεν βρίσκεται μόνο στις μεγάλες αλλαγές, βρίσκεται και σε ένα άνετο στέκι που σε περιμένει κάθε Κυριακή πρωί.

World
Στην πρώτη γραμμή των μέτρων στήριξης το fuel pass
Οικονομία 10.03.26

Στην πρώτη γραμμή των μέτρων στήριξης το fuel pass

Το ύψος του Fuel Pass 3 ακόμη δεν έχει «κλειδώσει» αλλά εκτιμάται ότι θα κυμανθεί από 50 έως 100 ευρώ - Το όριο συναγερμού για τη λήψη μέτρων στα καύσιμα έχει οριστεί στα 100 δολάρια το βαρέλι

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Πόλεμος στο Ιράν: Η «σύντομη εκδρομή» του Τραμπ που έβαλε φωτιά στη Μέση Ανατολή
Πόλεμος στο Ιράν 10.03.26

Πόλεμος στο Ιράν: Η «σύντομη εκδρομή» του Τραμπ που έβαλε φωτιά στη Μέση Ανατολή

Ο Αμερικανός πρόεδρος προσπάθησε να πείσει ότι οι ΗΠΑ έχουν νικήσει στον πόλεμο που διεξάγουν μαζί με το Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Ωστόσο, δεν έδωσε απαντήσεις ούτε πότε θα τελειώσει ο πόλεμος ούτε για ποιο μέλλον βλέπει για την Τεχεράνη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Δημοσκόπηση: Η «καυτή πατάτα» του σκανδάλου των υποκλοπών – Έκθετη πολιτικά η κυβέρνηση μετά την απόφαση του δικαστηρίου
Πολιτική Γραμματεία 10.03.26

Η «καυτή πατάτα» του σκανδάλου των υποκλοπών - Έκθετη πολιτικά η κυβέρνηση μετά την απόφαση του δικαστηρίου

Δύο στους τρεις πολίτες πιστεύουν πως η δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές εκθέτει πολιτικά την κυβέρνηση, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. Πλειοψηφικό το αίτημα για πολιτική αλλαγή προκειμένου να έχουμε δικαιοσύνη και κάθαρση.

Σύνταξη
Επιστροφή στην εποχή των Beatles; Ο Ρίνγκο Σταρ είναι έτοιμος να κυκλοφορήσει το 22ο στούντιο άλμπουμ του
Όπως παλιά 10.03.26

Επιστροφή στην εποχή των Beatles; Ο Ρίνγκο Σταρ είναι έτοιμος να κυκλοφορήσει το 22ο στούντιο άλμπουμ του

Ο ντράμερ των Beatles Ρίνγκο Σταρ, μπορεί να μην γνώρισε ποτέ την επιτυχία που είχε με τα Σκαθάρια ως σόλο μουσικός, ωστόσο δεν σταματάει να κυκλοφορεί νέο υλικό.

Σύνταξη
Αγιοι Ανάργυροι: Εμπρηστική επίθεση σε καφετέρια – Εσπασαν την τζαμαρία και έβαλαν φωτιά
«Ολοσχερής» καταστροφή 10.03.26

Πυρπόλησαν καφετέρια στους Αγίους Αναργύρους

Αγνωστοι δράστες έσπασαν με πέτρα την τζαμαρία και πυρπόλησαν ισόγεια καφετέρια που βρίσκεται επί της οδού Αγίων Αναργύρων, στην ομώνυμη συνοικία της Αττικής.

Σύνταξη
Κόσοβο: Το Συνταγματικό Δικαστήριο απαγορεύει προσωρινά τη διάλυση της Βουλής με το διάταγμα της Οσμάνι
Διάταγμα Οσμάνι 10.03.26

Το Συνταγματικό Δικαστήριο μπλοκάρει τη διάλυση της Βουλής στο Κόσοβο

Απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου του Κοσόβου απαγορεύει στην πρόεδρο Οσμάνι να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια σχετικά με το διάταγμα που εξέδωσε για τη διάλυση της Βουλής.

Σύνταξη
Εσωτερικές εκκαθαρίσεις στο Ιράν;
Opinion 10.03.26

Εσωτερικές εκκαθαρίσεις στο Ιράν;

Ο φόβος ότι η Moσάντ έχει διεισδύσει βαθιά στο ιρανικό καθεστώς – ακόμη και μέσα στους Φρουρούς της Επανάστασης – δεν είναι θεωρία συνωμοσίας.

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ιράν: «Εμείς θα αποφασίσουμε το τέλος του πολέμου», απαντούν στον Τραμπ οι Φρουροί της Επανάστασης
Φρουροί της Επανάστασης 10.03.26

Απαντούν στον Τραμπ: «Εμείς θα αποφασίσουμε το τέλος του πολέμου»

«Εμείς είμαστε αυτοί που θα αποφασίσουμε για το τέλος του πολέμου», τονίζουν οι Φρουροί της Επανάστασης, απαντώντας στον Τραμπ, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι «θα τελειώσει αρκετά σύντομα».

Σύνταξη
Ιράν: Τραμπ και Πούτιν συνομίλησαν τηλεφωνικά για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου
Τι συζήτησαν 10.03.26

Συνομιλία Τραμπ - Πούτιν για πρώτη φορά από την επίθεση στο Ιράν

Τραμπ και Πούτιν είχαν την πρώτη τηλεφωνική συνομιλία τους από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, την οποία η αμερικανική πλευρά χαρακτήρισε «πολύ καλή», ενώ η ρωσική «ειλικρινή και εποικοδομητική».

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Το Eurogroup προειδοποιεί για παρατεταμένη αστάθεια – Πιέσεις σε ενέργεια και αγορές
Μέση Ανατολή 10.03.26

Προειδοποίηση Eurogroup για παρατεταμένη αστάθεια

Οι υπουργοί Οικονομικών συζήτησαν κατά τη συνεδρίαση του Eurogroup για τις αναταραχές στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας λόγω του πολέμου στο Ιράν και τις επιπτώσεις στην οικονομία της ευρωζώνης.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Έφηβος ετών… 101 (pics)
Ποδόσφαιρο 10.03.26

Ολυμπιακός: Έφηβος ετών… 101 (pics)

Ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος της Ευρώπης, ο Ολυμπιακός, συμπληρώνει 101 χρόνια ύπαρξης. Το καμάρι του ελληνικού αθλητισμού που με τις επιτυχίες σε όλα τα σπορ έχει μετατραπεί επάξια σε Θρύλος.

Σύνταξη
Η Αυστραλία δέχθηκε να χορηγήσει βίζες σε πέντε μέλη της εθνικής γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν
Κόσμος 09.03.26

Η Αυστραλία δέχθηκε να χορηγήσει βίζες σε πέντε μέλη της εθνικής γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν

Οι Ιρανές αθλήτριες παρέμειναν σιωπηλές ενώ ακουγόταν ο ιρανικός ύμνος πριν από τον πρώτο τους αγώνα στο Asian Cup απέναντι στη Νότια Κορέα, δύο ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου που ξεκίνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου.

Σύνταξη
Ο Κόρεϊ Φέλντμαν δεν προσκλήθηκε για να συμμετάσχει στο αφιέρωμα του Ρομπ Ράινερ στα Όσκαρ
Η στιγμή 09.03.26

Ο Κόρεϊ Φέλντμαν δεν προσκλήθηκε για να συμμετάσχει στο αφιέρωμα του Ρομπ Ράινερ στα Όσκαρ

Πρωταγωνιστές από τις ταινίες του Ρομπ Ράινερ θα ξανασυναντηθούν κατά τη διάρκεια του τμήματος «In Memoriam» των Όσκαρ - Ωστόσο, ο Κόρεϊ Φέλντμαν δεν συμπεριλαμβάνεται.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιράν: Ποιες κορυφαίες οικονομίες θα «πληρώσουν το μάρμαρο» του πολέμου
Οικονομία 09.03.26

Ποιες κορυφαίες οικονομίες «θα πληρώσουν το μάρμαρο» του πολέμου

Οι πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν συνεχίζονται. Οι Αμερικανοί καταναλωτές θα νιώσουν την αύξηση των τιμών στα πρατήρια, αλλά οι ΗΠΑ είναι καθαρός εξαγωγέας ενέργειας, σε αντίθεση με τους Ευρωπαίους συμμάχους τους.

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Μέση Ανατολή: Μέτρα για τις συνέπειες του πολέμου – Αναμείνατε στο ακουστικό σας
Από τη νέα εβδομάδα 09.03.26

Μέτρα για τις συνέπειες του πολέμου - Αναμείνατε στο ακουστικό σας

«Σύννεφα» στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για «πακέτο» στήριξης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τι αποφασίστηκε σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες: Η Ρωσία άκουσε τον ύμνο ξανά σε διοργάνωση της ΔΟΕ μετά από μια δεκαετία
Χειμερινοί Παραολυμπιακοί 09.03.26

Ο Ρωσικός Εθνικός ύμνος ακούστηκε ξανά σε διοργάνωση της ΔΟΕ μετά από μια δεκαετία

Ο ύμνος της Ρωσίας ακούστηκε και πάλι σε διοργάνωση της ΔΟΕ μετά από 10 ολόκληρα χρόνια καθώς η Ρωσίδα σκιέρ Βαρβάρα Βοροντσίκινα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμα του σκι super-G.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Πάτρα: Μαθητής τραυματίστηκε στο χέρι από έκρηξη κροτίδας
Ελλάδα 09.03.26

Πάτρα: Μαθητής τραυματίστηκε στο χέρι από έκρηξη κροτίδας

Για το περιστατικό συνελήφθη η μητέρα του με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε η κροτίδα στο σημείο.

Σύνταξη
