Το να έχεις το δικό σου στέκι κάνει καλό στην ψυχική υγεία σου

Σύμφωνα με τους κοινωνιολόγους, οι άνθρωποι μοιράζουν την ζωή τους μεταξύ τριών σημείων: του σπιτιού τους («Πρώτο Μέρος» ή «First Place»), του χώρου όπου εργάζονται («Δεύτερο Μέρος» ή «Second Place») και ενός οικείου χώρου (σκεφτείτε κάτι σαν το Central Perk από «Τα φιλαράκια») όπου απολαμβάνουν να βρίσκονται με φίλους, να γνωρίζουν νέα άτομα, να χαλαρώνουν και να ασχολούνται με τα χόμπι τους – αυτό είναι το λεγόμενο «Τρίτο Μέρος» ή «Third Place».

Μπορεί να σας φαίνεται βαρετό να πηγαίνετε κάθε εβδομάδα στην ίδια καφετέρια ή στο ίδιο εστιατόριο. Όμως αυτή η μικρή «ρουτίνα», ίσως είναι ένα από τα πιο απλά και δυνατά εργαλεία ευεξίας που έχετε στη διάθεσή σας. Σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς, το να έχετε ένα γνώριμο, ζεστό μέρος λειτουργεί σαν άγκυρα και καταφύγιο. Και αυτό δεν είναι απλώς μια ρομαντική ιδέα — είναι κάτι που υποστηρίζεται και από την κοινωνική επιστήμη.

Το 1973, ο κοινωνιολόγος Mark Granovetter εισήγαγε την έννοια των «αδύναμων δεσμών» — δηλαδή των χαλαρών, καθημερινών γνωριμιών μας.

Ο/η barista που σου φτιάχνει καφέ.

Ο γείτονας που σου λέει «καλημέρα».

Ο σερβιτόρος του εστιατορίου που πλέον σε έχει μάθει και ξέρει ήδη πριν παραγγείλει τι θα πάρεις.

Αυτές οι μικρές επαφές δεν είναι επιφανειακές, στην πραγματικότητα, ενισχύουν το αίσθημα του ανήκειν και δημιουργούν μια διακριτική αλλά ουσιαστική κοινωνική σύνδεση.

Μικρές κουβέντες με μεγάλα οφέλη

Μια σύντομη συζήτηση για τον καιρό, για την κίνηση ή για ένα ηλιοβασίλεμα μπορεί να φαίνεται ασήμαντη. Όμως οι έρευνες δείχνουν ότι αυτές οι μικρο-αλληλεπιδράσεις:

Βελτιώνουν τη διάθεση

Μειώνουν το αίσθημα μοναξιάς

Αυξάνουν την εμπιστοσύνη προς τους άλλους

Ενισχύουν τη συνολική κοινωνική υγεία

Μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences επισημαίνει ότι οι άνθρωποι που μιλούν με περισσότερα και διαφορετικά άτομα μέσα στην ημέρα (όχι μόνο με τους κοντινούς τους ανθρώπους) δηλώνουν πιο ευτυχισμένοι.

Το «στέκι» ως αντίδοτο στη μοναξιά

Η σύγχρονη ζωή συχνά οδηγεί σε απομόνωση. Όταν νιώθουμε κουρασμένοι ή πιεσμένοι, τείνουμε να κλεινόμαστε στο σπίτι και να μην επικοινωνούμε με κανέναν— κι έτσι ο κύκλος της μοναξιάς μεγαλώνει. Αντί να προσπαθείτε να δημιουργήσετε από το μηδέν έναν μεγάλο κοινωνικό κύκλο, μπορείτε να ξεκινήσετε πιο απλά:

Βρείτε ένα ήσυχο καφέ.

Ένα μικρό βιβλιοπωλείο.

Ένα στούντιο γιόγκα.

Κάντε το δικό σας στέκι, πηγαίνετε τακτικά, χαμογελάστε και αντάλλαξε δύο κουβέντες με τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί. Η σταθερότητα δημιουργεί οικειότητα, και εκείνη με τη σειρά της φέρνει σύνδεση.

Συχνά πιστεύουμε ότι για να εξελιχθούμε πρέπει να δοκιμάζουμε συνεχώς κάτι καινούργιο. Όμως η ψυχική υγεία χρειάζεται και σταθερά σημεία αναφοράς. Το να έχετε ένα μέρος όπου σας ξέρουν, νιώθετε άνετα και δεν χρειάζεται να «συστήνεστε» από την αρχή δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας που μειώνει το άγχος και ενισχύει την αυτοπεποίθηση.

Πώς να ξεκινήσετε

Αυτή την εβδομάδα μπορείτε να διαλέξετε ένα μέρος στη γειτονιά σας και να το επισκεφτείτε τουλάχιστον δύο φορές. Τη δεύτερη φορά, πείτε το όνομά σας και κάντε μια μικρή συζήτηση. Μπορεί να σας φαίνεται απλό — αλλά ίσως είναι η αρχή μιας νέας, πιο ζεστής καθημερινότητας. Γιατί τελικά, η ευεξία δεν βρίσκεται μόνο στις μεγάλες αλλαγές, βρίσκεται και σε ένα άνετο στέκι που σε περιμένει κάθε Κυριακή πρωί.

* Πηγή: Vita