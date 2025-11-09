Η θεωρία των 7: Τόσοι φίλοι είναι απαραίτητοι στη ζωή μας

Δεν μπορούμε να είμαστε τα πάντα για όλους. Ακολουθώντας την ίδια λογική, ένας φίλος δεν μπορεί να ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες μας. Το TikTok έλυσε τον γρίφο του ισορροπημένου κύκλου φίλων και τον ονόμασε συνοπτικά «Η θεωρία των 7». Αυτή η θεωρία υποστηρίζει ότι οι φίλοι που χρειάζεστε είναι μόνο 7 – ο καθένας από τους οποίους έχει διαφορετικό ρόλο στη ζωή σας.

Σκεφτείτε τον καλύτερο φίλο από την παιδική σας ηλικία, έναν φίλο που είναι σαν μέλος της οικογένειάς σας, εκείνο το άτομο που θα ακούσει όλα τα δράματα της σχέσης σας και ούτω καθεξής. Σύμφωνα με την δημοφιλή πλατφόρμα, μόλις δημιουργήσετε έναν κύκλο φίλων με αυτά τα επτά άτομα, θα έχετε ό,τι χρειάζεστε δίπλα σας.

Οι φίλοι και η «θεωρία των 7»

Σύμφωνα με αυτή την δημοφιλή θεωρία, οι επτά ρόλοι/φίλοι είναι οι εξής:

Ο φίλος που έχετε από την παιδική ηλικία. Ο φίλος που μπορεί να σας κάνει να γελάσετε σε οποιαδήποτε κατάσταση. Ο φίλος με τον οποίο μπορείτε να περάσετε ατελείωτες ώρες χωρίς να μιλήσετε, αλλά τίποτα δεν αλλάζει. Ο φίλος στον οποίο μπορείτε να πείτε τα πάντα. Ο φίλος που είναι σαν μέλος της οικογένειας. Ο φίλος που δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς θα ήταν αν δεν τον είχατε. Ο φίλος που ξέρει τα πάντα για τα προβλήματα της σχέσης σας, ακόμα κι αν δεν θέλει να τα ακούσει.

Ενώ όσο περισσότερο χρόνο περνάμε με τους φίλους μας, τόσο καλύτερα για την ευημερία μας, ένα βασικό στοιχείο που πρέπει να θυμάστε είναι ότι αυτές οι σχέσεις θα πρέπει να είναι ποιοτικές.

Εξερευνώντας τους 7

Ας ρίξουμε μια πιο λεπτομερή ματιά σε κάθε έναν από τους ρόλους των επτά φίλων.

Ο φίλος που έχετε από την παιδική ηλικία

Είναι αυτός ο φίλος που πάντα σας κάνει να αισθάνεστε σαν το σπίτι σας, επειδή σας ξέρει από… πάντα. Μπορεί να ήσασταν γείτονες όταν μεγαλώνατε ή οι γονείς σας να είναι στενοί φίλοι. Υπάρχει μια βαθιά σχέση άνεσης και θαλπωρής με αυτόν τον φίλο, βασισμένη στην κοινή σας ιστορία.

Ο φίλος που μπορεί να σας κάνει να γελάσετε σε οποιαδήποτε κατάσταση

Σκεφτείτε αυτόν τον άνθρωπο ως τον φίλο σας που είναι πάντα έτοιμος για διασκέδαση. Ίσως τον καλείτε όταν αισθάνεστε έτοιμοι να γελάσετε και να νιώσετε ελεύθεροι. Ίσως είναι εκείνος που κάνει ακόμα και τις πιο δύσκολες μέρες λίγο πιο ευχάριστες.

Ο φίλος που δεν χρειάζεται πάντα να μιλάτε

Μπορεί να ζείτε σε διαφορετικά μέρη ή να έχετε πολύ διαφορετικούς τρόπους ζωής, αλλά κάθε φορά που σηκώνετε το τηλέφωνο για να τα πείτε, είναι σαν να μιλήσατε χθες.

Ο φίλος στον οποίο μπορείς να πεις τα πάντα

Είναι το καταφύγιό σας. Γνωρίζει τα πιο βαθιά σας μυστικά, δεν τα έχει πει ποτέ σε κανέναν, σας αγαπά και σας αποδέχεται ακριβώς όπως είστε.

Ο φίλος που είναι σαν οικογένεια

Γνωρίζει την οικογένειά σας, θα πλοηγηθεί στο σπίτι σας σαν να είναι το δικό του και γνωρίζετε ότι θα είναι για πάντα στην ζωή σας.

Ο φίλος που δεν μπορείτε να φανταστείτε να λείπει από την ζωή σας

Στέλνετε μηνύματα κάθε μέρα, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής σας και δεν μπορείτε να περιμένετε μέχρι να μοιραστείτε οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή σας.

Ο φίλος που ξέρει τα πάντα για τα προβλήματα της σχέσης σας, ακόμα κι αν δεν θέλει να τα ακούσει

Είναι πάντα υπομονετικός αλλά και διαθέσιμος να ακούσει τους προβληματισμούς ή τους φόβους σας.

Και μέχρι να τους βρω;

Η «θεωρία των 7» μπορεί να μην είναι ρεαλιστική για όλους. Μεταξύ προγραμμάτων και ευθυνών, ορισμένοι μπορεί να δυσκολεύονται να βρουν χρόνο για να καλλιεργήσουν φιλίες. Εναλλακτικά, μπορεί να είναι δύσκολο να βρείτε επτά διαφορετικά άτομα με τα οποία να συνδέεστε πραγματικά. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό και δεν είναι κάτι για το οποίο πρέπει να ανησυχείτε.

Αντί να εστιάζετε στον αριθμό των φίλων που έχετε ή στις ακριβείς κατηγορίες στις οποίες ανήκουν οι φίλοι σας, αναγνωρίστε ότι μπορείτε να ορίσετε τι σημαίνει για εσάς μια σημαντική σχέση. Ίσως το μεγαλύτερο δώρο της »«θεωρίας των 7» είναι ότι ενθαρρύνει τον καθένα από εμάς να στραφεί προς τις σχέσεις και να θέσει ως στόχο τη φιλία.

* Πηγή: Vita