Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
09.11.2025 | 09:58
Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ στις Νήσους Ανταμάν
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Η θεωρία των 7: Τόσοι φίλοι είναι απαραίτητοι στη ζωή μας
TikTok 09 Νοεμβρίου 2025 | 08:01

Η θεωρία των 7: Τόσοι φίλοι είναι απαραίτητοι στη ζωή μας

Η θεωρία των 7 ανακάλυψε τον μαγικό αριθμό για τους φίλους που χρειαζόμαστε στη ζωή μας κια κάνει θραύση στο TikTok.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Fitness tips για βαθύ και αναζωογονητικό ύπνο

Fitness tips για βαθύ και αναζωογονητικό ύπνο

Spotlight

Δεν μπορούμε να είμαστε τα πάντα για όλους. Ακολουθώντας την ίδια λογική, ένας φίλος δεν μπορεί να ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες μας. Το TikTok έλυσε τον γρίφο του ισορροπημένου κύκλου φίλων και τον ονόμασε συνοπτικά «Η θεωρία των 7». Αυτή η θεωρία υποστηρίζει ότι οι φίλοι που χρειάζεστε είναι μόνο 7 – ο καθένας από τους οποίους έχει διαφορετικό ρόλο στη ζωή σας.

Σκεφτείτε τον καλύτερο φίλο από την παιδική σας ηλικία, έναν φίλο που είναι σαν μέλος της οικογένειάς σας, εκείνο το άτομο που θα ακούσει όλα τα δράματα της σχέσης σας και ούτω καθεξής. Σύμφωνα με την δημοφιλή πλατφόρμα, μόλις δημιουργήσετε έναν κύκλο φίλων με αυτά τα επτά άτομα, θα έχετε ό,τι χρειάζεστε δίπλα σας.

Οι φίλοι και η «θεωρία των 7»

Σύμφωνα με αυτή την δημοφιλή θεωρία, οι επτά ρόλοι/φίλοι είναι οι εξής:

  1. Ο φίλος που έχετε από την παιδική ηλικία.
  2. Ο φίλος που μπορεί να σας κάνει να γελάσετε σε οποιαδήποτε κατάσταση.
  3. Ο φίλος με τον οποίο μπορείτε να περάσετε ατελείωτες ώρες χωρίς να μιλήσετε, αλλά τίποτα δεν αλλάζει.
  4. Ο φίλος στον οποίο μπορείτε να πείτε τα πάντα.
  5. Ο φίλος που είναι σαν μέλος της οικογένειας.
  6. Ο φίλος που δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς θα ήταν αν δεν τον είχατε.
  7. Ο φίλος που ξέρει τα πάντα για τα προβλήματα της σχέσης σας, ακόμα κι αν δεν θέλει να τα ακούσει.

Ενώ όσο περισσότερο χρόνο περνάμε με τους φίλους μας, τόσο καλύτερα για την ευημερία μας, ένα βασικό στοιχείο που πρέπει να θυμάστε είναι ότι αυτές οι σχέσεις θα πρέπει να είναι ποιοτικές.

Εξερευνώντας τους 7

Ας ρίξουμε μια πιο λεπτομερή ματιά σε κάθε έναν από τους ρόλους των επτά φίλων.

Ο φίλος που έχετε από την παιδική ηλικία

Είναι αυτός ο φίλος που πάντα σας κάνει να αισθάνεστε σαν το σπίτι σας, επειδή σας ξέρει από… πάντα. Μπορεί να ήσασταν γείτονες όταν μεγαλώνατε ή οι γονείς σας να είναι στενοί φίλοι. Υπάρχει μια βαθιά σχέση άνεσης και θαλπωρής  με αυτόν τον φίλο, βασισμένη στην κοινή σας ιστορία.

Ο φίλος που μπορεί να σας κάνει να γελάσετε σε οποιαδήποτε κατάσταση

Σκεφτείτε αυτόν τον άνθρωπο ως τον φίλο σας που είναι πάντα έτοιμος για διασκέδαση. Ίσως τον καλείτε όταν αισθάνεστε έτοιμοι να γελάσετε και να νιώσετε ελεύθεροι. Ίσως είναι εκείνος που κάνει ακόμα και τις πιο δύσκολες μέρες λίγο πιο ευχάριστες.

Ο φίλος που δεν χρειάζεται πάντα να μιλάτε

Μπορεί να ζείτε σε διαφορετικά μέρη ή να έχετε πολύ διαφορετικούς τρόπους ζωής, αλλά κάθε φορά που σηκώνετε το τηλέφωνο για να τα πείτε, είναι σαν να μιλήσατε χθες.

Ο φίλος στον οποίο μπορείς να πεις τα πάντα

Είναι το καταφύγιό σας. Γνωρίζει τα πιο βαθιά σας μυστικά, δεν τα έχει πει ποτέ σε κανέναν, σας αγαπά και σας αποδέχεται ακριβώς όπως είστε.

Ο φίλος που είναι σαν οικογένεια

Γνωρίζει την οικογένειά σας, θα πλοηγηθεί στο σπίτι σας σαν να είναι το δικό του και γνωρίζετε ότι θα είναι για πάντα στην ζωή σας.

Ο φίλος που δεν μπορείτε να φανταστείτε να λείπει από την ζωή σας

Στέλνετε μηνύματα κάθε μέρα, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής σας και δεν μπορείτε να περιμένετε μέχρι να μοιραστείτε οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή σας.

Ο φίλος που ξέρει τα πάντα για τα προβλήματα της σχέσης σας, ακόμα κι αν δεν θέλει να τα ακούσει

Είναι πάντα υπομονετικός αλλά και διαθέσιμος να ακούσει τους προβληματισμούς ή τους φόβους σας.

Και μέχρι να τους βρω;

Η «θεωρία των 7» μπορεί να μην είναι ρεαλιστική για όλους. Μεταξύ προγραμμάτων και ευθυνών, ορισμένοι μπορεί να δυσκολεύονται να βρουν χρόνο για να καλλιεργήσουν φιλίες. Εναλλακτικά, μπορεί να είναι δύσκολο να βρείτε επτά διαφορετικά άτομα με τα οποία να συνδέεστε πραγματικά. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό και δεν είναι κάτι για το οποίο πρέπει να ανησυχείτε.

Αντί να εστιάζετε στον αριθμό των φίλων που έχετε ή στις ακριβείς κατηγορίες στις οποίες ανήκουν οι φίλοι σας, αναγνωρίστε ότι μπορείτε να ορίσετε τι σημαίνει για εσάς μια σημαντική σχέση. Ίσως το μεγαλύτερο δώρο της »«θεωρίας των 7» είναι ότι ενθαρρύνει τον καθένα από εμάς να στραφεί προς τις σχέσεις και να θέσει ως στόχο τη φιλία.

* Πηγή: Vita

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ενέργεια
Μπέργκαμ: Η ενεργειακή ανεξαρτησία της ΕΕ περνά από την Ελλάδα

Μπέργκαμ: Η ενεργειακή ανεξαρτησία της ΕΕ περνά από την Ελλάδα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Fitness tips για βαθύ και αναζωογονητικό ύπνο

Fitness tips για βαθύ και αναζωογονητικό ύπνο

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

OT FORUM
ΟΤ FORUM: «Κλειδί» η καινοτομία για βιώσιμες επενδύσεις και ανάπτυξη

ΟΤ FORUM: «Κλειδί» η καινοτομία για βιώσιμες επενδύσεις και ανάπτυξη

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Plus
Το Black Friday έφτασε στο SHOPFLIX.gr
Τα Νέα της Αγοράς 07.11.25

Το Black Friday έφτασε στο SHOPFLIX.gr

Και σου φέρνει ακόμα πιο δυνατές προσφορές! Μπες στο SHOPFLIX.gr και διάλεξε όλα όσα έχεις βάλει στο μάτι, πριν τα χάσεις!

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φιλιππίνες: Σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους ενόψει του υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ
Κόσμος 09.11.25

Φιλιππίνες: Σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους ενόψει του υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ

Ανησυχία επικρατεί στις Φιλιππίνες λόγω του υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ που πλησιάζει απειλητικά και ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές ζημιές

Σύνταξη
Δήλος: «Ζωντανεύει» ξανά με τη βοήθεια της επαυξημένης πραγματικότητας
Culture Live 09.11.25

Η Δήλος «ζωντανεύει» ξανά με τη βοήθεια της επαυξημένης πραγματικότητας

Με ένα απλό smartphone ή tablet, οι χρήστες της εφαρμογής μπορούν βιώσουν μια επαυξημένη εμπειρία: να «ζωντανέψουν» τα μνημεία της Δήλου, να τα δουν τρισδιάστατα και να περιηγηθούν γύρω τους

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στη Νίκαια με την Κηφισιά με… φόντο την κορυφή
Ποδόσφαιρο 09.11.25

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στη Νίκαια με την Κηφισιά με… φόντο την κορυφή

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Κηφισιά (9/11, 15:00) για την 10η αγωνιστική της Super League και περιμένει τυχόν γκέλα του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό ώστε με νίκη να περάσει μόνος πρώτος.

Σύνταξη
Για το απόλυτο με Κίναν Έβανς ο Ολυμπιακός κόντρα στην Καρδίτσα
Μπάσκετ 09.11.25

Για το απόλυτο με Κίναν Έβανς ο Ολυμπιακός κόντρα στην Καρδίτσα

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Καρδίτσα (9/11, 13:00) για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL με στόχο το απόλυτο, την ώρα που όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στον Κίναν Έβανς, που αναμένεται να κάνει το επίσημο ντεμπούτο του.

Σύνταξη
6-7: Τι σημαίνει το meme της Gen Αlpha που θεωρείται η «Λέξη Της Χρονιάς»;
«Six-Seveeeen» 09.11.25

6-7: Τι σημαίνει το meme της Gen Αlpha που θεωρείται η «Λέξη Της Χρονιάς»;

Το «6-7» δεν είναι λέξη, είναι κώδικας. Μια φράση χωρίς νόημα που η Gen Alpha χρησιμοποιεί σαν shibboleth — έναν μυστικό τρόπο αναγνώρισης μεταξύ «των μέσα», αφήνοντας τους μεγάλους εκτός παιχνιδιού.

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο