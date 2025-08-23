Τι 30, τι 40, τι 50: Πώς αλλάζουν οι φίλοι μας μέσα στις δεκαετίες;

Στα είκοσί σας μπορεί να είχατε ένα σωρό φίλους, από το σχολείο ή τη σχολή και κάποιους που γνωρίσατε στη δουλειά. Καθώς μεγαλώνατε (και φτάσατε στα 30 και έπειτα στα 40), κάποιοι από αυτούς μπορεί να χάθηκαν, εξαιτίας αλλαγών στον τρόπο ζωής, όπως η μετακόμιση, ο γάμος, η αλλαγή καριέρας ή επειδή δεν μοιράζεστε πλέον τα ίδια ενδιαφέροντα. Ωστόσο, πολλοί είναι και οι φίλοι που μπορεί να έχουν μείνει στη ζωή σας, παρά τους διαφορετικούς δρόμους που έχετε ακολουθήσει.

Σύμφωνα με επιστημονική μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Royal Society Open Science, αυτή πρόκειται για μια τυπική εξέλιξη. Όπως αναφέρει η μελέτη, μετά την ηλικία των 25 ετών, οι άνθρωποι αρχίζουν να χάνουν φίλους μέχρι την ηλικία των 45 ετών περίπου. Από τα 45 έως περίπου τα 55, ο αριθμός των φίλων μας τείνει να σταθεροποιείται.

Πώς αλλάζουν οι φίλοι ανά δεκαετία;

Κατά τα μαθητικά χρόνια, οι άνθρωποι τείνουν να βιώνουν παρόμοιες φάσεις ζωής και να συνδέονται μέσω κοινών δραστηριοτήτων. Καθώς μπαίνετε στη δεκαετία των 20, η εγγύτητα στις φιλίες γίνεται πιο εμφανής. Στα 30, οι φιλίες μπορεί να γίνουν πιο ισχυρές μέσω κοινών εμπειριών, όπως ο γάμος και η απόκτηση παιδιών. Ωστόσο, έρευνες δείχνουν ότι οι άνθρωποι στα 30 και 40 τους έχουν τον λιγότερο ελεύθερο χρόνο σε σύγκριση με άλλες γενιές.

Οι φίλοι που δεν βιώνουν παρόμοια γεγονότα ζωής μπορεί να αρχίσουν να απομακρύνονται, γεγονός που είναι φυσιολογικό. Δεν χρειάζεται να υπάρχουν αισθήματα δυσαρέσκειας. Μπορούμε να αποδεχτούμε αυτή την αλλαγή ως ένα φυσιολογικό μέρος της ανθρώπινης εξέλιξης, παραμένοντας ευγνώμονες για την φιλία που υπήρξε.

Καθώς μπαίνετε στα 40, θα παρατηρήσετε (εάν δεν το έχετε κάνει ήδη) ότι οι άνθρωποι προσηλώνονται στους φίλους που εκτιμούν περισσότερο, καθώς προσπαθούν να εξισορροπήσουν την επαγγελματική με την προσωπική ζωή, που συχνά περιλαμβάνει υποχρεώσεις όπως η ανατροφή των παιδιών και η φροντίδα των ηλικιωμένων γονέων.

Εκείνη την περίοδο της ζωής μας, έχουμε την τάση να γινόμαστε πιο νοσταλγικοί και μπορεί να απευθυνθούμε σε κάποιον από το παρελθόν μας. Οι φίλοι μας στα 50, στα 60 και έπειτα μπορεί να είναι γείτονες, γονείς των φίλων των παιδιών, που μπορεί να τους χάσουμε λόγω μετακόμισης ή συνταξιοδότησης.

Η γνωριμία νέων ανθρώπων κατά την μέση ηλικία μπορεί να μην είναι τόσο εύκολη όσο ήταν κάποτε και ειδικά όταν ήμασταν νεότεροι. Ωστόσο, η παρέα με ανθρώπους που απολαμβάνουν παρόμοιες δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα αυτούς που μπορείτε να γνωρίσετε μέσα από μια ομάδα περπατήματος ή μιας λέσχης βιβλίου, ενισχύει το αίσθημα του σκοπού και μειώνει την μοναξιά.

* Πηγή: Vita